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Стало известно, кто может возглавить переходное правительство Афганистана
Стало известно, кто может возглавить переходное правительство Афганистана
В президентском дворце в Кабуле проходят переговоры о передаче власти талибам.
2021-08-15T13:07+0300
2021-08-15T14:00+0300
политика
в мире
афганистан
смена власти
талибан
захват
константин косачев
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КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Экс-руководитель МВД Афганистана и бывший посол в Германии Али Ахмад Джалали будет назначен главой переходного правительства страны, сообщает афганское агентство Khaama Press со ссылкой на источники.Уточняется, что в президентском дворце в Кабуле проходят переговоры о передаче власти радикальному движению "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ). В роли посредника выступает глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла.Ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщил, что Джалали уже принял на себя обязанности главы переходной власти в стране.Ранее талибы заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул. Они также заявили, что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.Телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на афганские СМИ, в свою очередь, сообщает, что президент Афганистана Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье. Процесс передачи власти должен состояться 15 августа в президентском дворце.В то же время боевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) заявили о захвате еще двух центров провинций Афганистана - Бамиан и Каписы, следует из заявления представителя движения Забиуллы Муджахида.Нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, необходимо активизировать взаимодействие разведструктур с учетом возможного появления в этой стране новой базы международного терроризма, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, слова которого приводит РИА Новости."Что делать? Налаживать широкое международное сотрудничество по афганской проблематике. Президент США (Джо) Байден накануне приказал американским вооруженным силам и разведсообществу внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить роста терроризма на территории Афганистана. Думаю, здесь наши интересы пересекаются, и не только с Америкой: нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, с учетом возможного возникновения здесь новой базы международного терроризма, а также потенциальных потоков беженцев, прежде всего, в Европу", – написал Косачев в Facebook.
https://ru.sputnik.md/20210815/zakharova-o-situatsii-v-afganistane-mir-s-uzhasom-sledit-za-rezultatom-eksperimenta-ssha-43919978.html
https://ru.sputnik.md/20210814/obostrenie-situatsii-afganistan-prezident-obraschenie-k-natsii-43904599.html
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в мире, афганистан, смена власти, талибан, захват, константин косачев

Стало известно, кто может возглавить переходное правительство Афганистана

13:07 15.08.2021 (обновлено: 14:00 15.08.2021)
297
© REUTERS / STRINGERБойцы талибов (запрещены в РФ)
Бойцы талибов (запрещены в РФ) - Sputnik Молдова, 1920, 15.08.2021
© REUTERS / STRINGER
В президентском дворце в Кабуле проходят переговоры о передаче власти талибам.
КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Экс-руководитель МВД Афганистана и бывший посол в Германии Али Ахмад Джалали будет назначен главой переходного правительства страны, сообщает афганское агентство Khaama Press со ссылкой на источники.
Уточняется, что в президентском дворце в Кабуле проходят переговоры о передаче власти радикальному движению "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ). В роли посредника выступает глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла.
Ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщил, что Джалали уже принял на себя обязанности главы переходной власти в стране.
Бойцы талибов (запрещены в РФ) - Sputnik Молдова, 1920, 15.08.2021
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Ранее талибы заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул. Они также заявили, что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.
Телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на афганские СМИ, в свою очередь, сообщает, что президент Афганистана Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье. Процесс передачи власти должен состояться 15 августа в президентском дворце.
В то же время боевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) заявили о захвате еще двух центров провинций Афганистана - Бамиан и Каписы, следует из заявления представителя движения Забиуллы Муджахида.
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Нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, необходимо активизировать взаимодействие разведструктур с учетом возможного появления в этой стране новой базы международного терроризма, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, слова которого приводит РИА Новости.
"Что делать? Налаживать широкое международное сотрудничество по афганской проблематике. Президент США (Джо) Байден накануне приказал американским вооруженным силам и разведсообществу внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить роста терроризма на территории Афганистана. Думаю, здесь наши интересы пересекаются, и не только с Америкой: нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, с учетом возможного возникновения здесь новой базы международного терроризма, а также потенциальных потоков беженцев, прежде всего, в Европу", – написал Косачев в Facebook.
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