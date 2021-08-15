https://ru.sputnik.md/20210815/izvestno-kto-vozglavit-perekhodnoe-pravitelstvo-afganistana-43920786.html

Стало известно, кто может возглавить переходное правительство Афганистана

Стало известно, кто может возглавить переходное правительство Афганистана

В президентском дворце в Кабуле проходят переговоры о передаче власти талибам.

2021-08-15T13:07+0300

2021-08-15T13:07+0300

2021-08-15T14:00+0300

политика

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захват

константин косачев

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КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Экс-руководитель МВД Афганистана и бывший посол в Германии Али Ахмад Джалали будет назначен главой переходного правительства страны, сообщает афганское агентство Khaama Press со ссылкой на источники.Уточняется, что в президентском дворце в Кабуле проходят переговоры о передаче власти радикальному движению "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ). В роли посредника выступает глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла.Ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщил, что Джалали уже принял на себя обязанности главы переходной власти в стране.Ранее талибы заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул. Они также заявили, что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.Телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на афганские СМИ, в свою очередь, сообщает, что президент Афганистана Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье. Процесс передачи власти должен состояться 15 августа в президентском дворце.В то же время боевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) заявили о захвате еще двух центров провинций Афганистана - Бамиан и Каписы, следует из заявления представителя движения Забиуллы Муджахида.Нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, необходимо активизировать взаимодействие разведструктур с учетом возможного появления в этой стране новой базы международного терроризма, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, слова которого приводит РИА Новости."Что делать? Налаживать широкое международное сотрудничество по афганской проблематике. Президент США (Джо) Байден накануне приказал американским вооруженным силам и разведсообществу внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить роста терроризма на территории Афганистана. Думаю, здесь наши интересы пересекаются, и не только с Америкой: нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, с учетом возможного возникновения здесь новой базы международного терроризма, а также потенциальных потоков беженцев, прежде всего, в Европу", – написал Косачев в Facebook.

https://ru.sputnik.md/20210815/zakharova-o-situatsii-v-afganistane-mir-s-uzhasom-sledit-za-rezultatom-eksperimenta-ssha-43919978.html

https://ru.sputnik.md/20210814/obostrenie-situatsii-afganistan-prezident-obraschenie-k-natsii-43904599.html

https://ru.sputnik.md/20210813/taliby-zakhvat-afganistan-43895181.html

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в мире, афганистан, смена власти, талибан, захват, константин косачев