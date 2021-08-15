https://ru.sputnik.md/20210815/kishineve-sorevnovaniya-konny-sport-43927054.html
В Кишиневе прошли соревнования по конному спорту
В Кишиневе прошли соревнования по конному спорту
В выходные дни в Кишиневе состоялись соревнования по верховой езде, в которых приняли участие более 60 спортсменов.
2021-08-15T19:41+0300
2021-08-15T19:41+0300
2021-08-15T19:41+0300
спорт
спортсмены
состязания
кони
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КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. В выходные дни в Кишиневе состоялись соревнования по верховой езде, в которых приняли участие более 60 спортсменов.Состязания организованы Республиканской школой конного спорта и современного пятиборья.Участники соревнований показали свои навыки в выездке. Воспитанники школы продемонстрировали высокий потенциал, считают тренеры и судьи турнира.
https://ru.sputnik.md/20210110/ippoterapiya-kak-i-chto-lechat-pridnestrovskie-loshadi-33194090.html
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спортсмены, состязания, кони
В Кишиневе прошли соревнования по конному спорту
Воспитанники конно-спортивной школы показали свои навыки в дрессировке.
КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. В выходные дни в Кишиневе состоялись соревнования по верховой езде, в которых приняли участие более 60 спортсменов.
Состязания организованы Республиканской школой конного спорта и современного пятиборья.
Участники соревнований показали свои навыки в выездке. Воспитанники школы продемонстрировали высокий потенциал, считают тренеры и судьи турнира.