https://ru.sputnik.md/20210815/kishineve-sorevnovaniya-konny-sport-43927054.html

В Кишиневе прошли соревнования по конному спорту

В Кишиневе прошли соревнования по конному спорту

В выходные дни в Кишиневе состоялись соревнования по верховой езде, в которых приняли участие более 60 спортсменов.

2021-08-15T19:41+0300

2021-08-15T19:41+0300

2021-08-15T19:41+0300

спорт

спортсмены

состязания

кони

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КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. В выходные дни в Кишиневе состоялись соревнования по верховой езде, в которых приняли участие более 60 спортсменов.Состязания организованы Республиканской школой конного спорта и современного пятиборья.Участники соревнований показали свои навыки в выездке. Воспитанники школы продемонстрировали высокий потенциал, считают тренеры и судьи турнира.

https://ru.sputnik.md/20210110/ippoterapiya-kak-i-chto-lechat-pridnestrovskie-loshadi-33194090.html

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2021

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спортсмены, состязания, кони