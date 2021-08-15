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В Кишиневе прошли соревнования по конному спорту
В Кишиневе прошли соревнования по конному спорту
В выходные дни в Кишиневе состоялись соревнования по верховой езде, в которых приняли участие более 60 спортсменов.
2021-08-15T19:41+0300
2021-08-15T19:41+0300
спорт
спортсмены
состязания
кони
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КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. В выходные дни в Кишиневе состоялись соревнования по верховой езде, в которых приняли участие более 60 спортсменов.Состязания организованы Республиканской школой конного спорта и современного пятиборья.Участники соревнований показали свои навыки в выездке. Воспитанники школы продемонстрировали высокий потенциал, считают тренеры и судьи турнира.
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спортсмены, состязания, кони

В Кишиневе прошли соревнования по конному спорту

19:41 15.08.2021
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© Sputnik / Alejandro Martinez Velez / Перейти в фотобанкЛошади
Лошади - Sputnik Молдова, 1920, 15.08.2021
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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Воспитанники конно-спортивной школы показали свои навыки в дрессировке.
КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. В выходные дни в Кишиневе состоялись соревнования по верховой езде, в которых приняли участие более 60 спортсменов.
Состязания организованы Республиканской школой конного спорта и современного пятиборья.
Участники соревнований показали свои навыки в выездке. Воспитанники школы продемонстрировали высокий потенциал, считают тренеры и судьи турнира.
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