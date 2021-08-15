https://ru.sputnik.md/20210815/marafon-vaktsinatsii-covid-19-gaiti-zemletryasenie-zakhvat-afganistana-43915428.html

Пока все спали: марафон вакцинации от COVID-19, Гаити трясет и захват городов Афганистана

Пока все спали: марафон вакцинации от COVID-19, Гаити трясет и захват городов Афганистана

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире – марафон вакцинации, ситуация с COVID-19 в мире, новые землетрясения на Гаити и захват городов Афганистана талибами.

2021-08-15T08:44+0300

2021-08-15T08:44+0300

2021-08-15T08:44+0300

в мире

афганистан

талибан

захват

землетрясение

гаити

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КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. В рамках марафона вакцинации, который прошел в субботу в Каушанах. прививку от коронавируса сделали 673 человека, сообщили в молдавском Минздраве.Вторую дозу из указанного числа получили 478 человек.Пришедшие на марафон могли выбрать вакцину из списка – Pfizer BioNTech, Johnson & Johnson, Astra Zeneca, Sinovac и Sinopharm.Ситуация с коронавирусомСогласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 206,7 миллиона.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 206 миллионов 713 тысяч 632. Из них 4 миллиона 354 тысячи 45 скончались. Применено 4 миллиарда 655 миллионов 303 тысячи 775 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (36 миллионов 636 тысяч 853). Следом идут Индия (32 миллиона 156 тысяч 493) и Бразилия (20 миллионов 350 тысяч 142).В России, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 6 миллионов 490 тысяч 421 случай заражения, в Турции – 6 миллионов 59 тысяч 776, на Украине – 2 миллиона 354 тысячи 8 случаев заражения, в Румынии - 1 миллион 86 тысяч 900, в Молдове – 261 тысяча 947.Снова землетрясения на ГаитиЗемлетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в ночь на воскресенье на Гаити, свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).В субботу утром в этой стране произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2, жертвами которого стали свыше 300 человек. Еще более 1,8 тысячи человек пострадали.По данным EMSC, землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в 03.20 по времени UTC (06.20 по кишиневскому времени). Спустя 7 минут был зафиксирован еще один подземный толчок магнитудой 4,2, а еще через 45 минут – магнитуда составила 4.Талибы захватили еще один городБоевики движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) захватили город Джелалабад, административный центр восточной провинции Нангархар. Наряду с Кабулом он до последнего времени оставался одним из двух крупных городов, контролируемых властями.Уточняется, что о падении города заявил депутат от провинции Нангархар Абрарулла Мурад. Теперь под контролем афганского правительства из крупных городов остается только Кабул.Мировая реакцияВласти Узбекистана организовали возвращение соотечественников через мост "Термез-Хайратон" на границе с Афганистаном, заявили в МИД Узбекистана. Там уточнили, что в связи со сложившейся ситуацией на границе с Афганистаном, в Термезе (административный центр Сурхандарьинской области) развернут оперативный штаб, в состав которого вошли руководители силовых структур и представители органов власти.В свою очередь, США начали эвакуацию дипломатов из своего посольства в Кабуле. По информации агентства Рейтер, о начале эвакуации сообщили в воскресенье два неназванных американских чиновника. "Сейчас, пока мы говорим, у нас уезжает небольшая группа людей, большинство сотрудников готовы уехать... Посольство продолжает работать", - сказал агентству один из чиновников.Кроме того, издание Sunday Telegraph сообщило, что британский посол в Афганистане в воскресенье вечером может вернуться на родину в связи с растущей угрозой захвата талибами Кабула.

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https://ru.sputnik.md/20210814/taliby-zakhvat-krupneyshiy-gorod-sever-afganistan-43914534.html

https://ru.sputnik.md/20210813/taliby-zakhvat-afganistan-43895181.html

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в мире, афганистан, талибан, захват, землетрясение, гаити