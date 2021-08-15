https://ru.sputnik.md/20210815/marafon-vaktsinatsii-covid-19-gaiti-zemletryasenie-zakhvat-afganistana-43915428.html
Пока все спали: марафон вакцинации от COVID-19, Гаити трясет и захват городов Афганистана
Пока все спали: марафон вакцинации от COVID-19, Гаити трясет и захват городов Афганистана
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире – марафон вакцинации, ситуация с COVID-19 в мире, новые землетрясения на Гаити и захват городов Афганистана талибами.
2021-08-15T08:44+0300
2021-08-15T08:44+0300
2021-08-15T08:44+0300
в мире
афганистан
талибан
захват
землетрясение
гаити
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_02de19497764ad729ad6c74c78e39624.jpg
КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. В рамках марафона вакцинации, который прошел в субботу в Каушанах. прививку от коронавируса сделали 673 человека, сообщили в молдавском Минздраве.Вторую дозу из указанного числа получили 478 человек.Пришедшие на марафон могли выбрать вакцину из списка – Pfizer BioNTech, Johnson & Johnson, Astra Zeneca, Sinovac и Sinopharm.Ситуация с коронавирусомСогласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 206,7 миллиона.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 206 миллионов 713 тысяч 632. Из них 4 миллиона 354 тысячи 45 скончались. Применено 4 миллиарда 655 миллионов 303 тысячи 775 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (36 миллионов 636 тысяч 853). Следом идут Индия (32 миллиона 156 тысяч 493) и Бразилия (20 миллионов 350 тысяч 142).В России, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 6 миллионов 490 тысяч 421 случай заражения, в Турции – 6 миллионов 59 тысяч 776, на Украине – 2 миллиона 354 тысячи 8 случаев заражения, в Румынии - 1 миллион 86 тысяч 900, в Молдове – 261 тысяча 947.Снова землетрясения на ГаитиЗемлетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в ночь на воскресенье на Гаити, свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).В субботу утром в этой стране произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2, жертвами которого стали свыше 300 человек. Еще более 1,8 тысячи человек пострадали.По данным EMSC, землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в 03.20 по времени UTC (06.20 по кишиневскому времени). Спустя 7 минут был зафиксирован еще один подземный толчок магнитудой 4,2, а еще через 45 минут – магнитуда составила 4.Талибы захватили еще один городБоевики движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) захватили город Джелалабад, административный центр восточной провинции Нангархар. Наряду с Кабулом он до последнего времени оставался одним из двух крупных городов, контролируемых властями.Уточняется, что о падении города заявил депутат от провинции Нангархар Абрарулла Мурад. Теперь под контролем афганского правительства из крупных городов остается только Кабул.Мировая реакцияВласти Узбекистана организовали возвращение соотечественников через мост "Термез-Хайратон" на границе с Афганистаном, заявили в МИД Узбекистана. Там уточнили, что в связи со сложившейся ситуацией на границе с Афганистаном, в Термезе (административный центр Сурхандарьинской области) развернут оперативный штаб, в состав которого вошли руководители силовых структур и представители органов власти.В свою очередь, США начали эвакуацию дипломатов из своего посольства в Кабуле. По информации агентства Рейтер, о начале эвакуации сообщили в воскресенье два неназванных американских чиновника. "Сейчас, пока мы говорим, у нас уезжает небольшая группа людей, большинство сотрудников готовы уехать... Посольство продолжает работать", - сказал агентству один из чиновников.Кроме того, издание Sunday Telegraph сообщило, что британский посол в Афганистане в воскресенье вечером может вернуться на родину в связи с растущей угрозой захвата талибами Кабула.
https://ru.sputnik.md/20210814/v-moldove-otmenyayut-delenie-stran-na-krasnuyu-i-zelenuyu-zony-43901861.html
https://ru.sputnik.md/20210814/taliby-zakhvat-krupneyshiy-gorod-sever-afganistan-43914534.html
https://ru.sputnik.md/20210813/taliby-zakhvat-afganistan-43895181.html
афганистан
гаити
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558836_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_9809301ffab410f52116cc488f0a6c1d.jpg
Кадры последствия землетрясения на Гаити: есть разрушения и жертвы
В результате землетрясения у берегов Гаити есть погибшие, разрушения.
2021-08-15T08:44+0300
true
PT1M14S
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, афганистан, талибан, захват, землетрясение, гаити
Пока все спали: марафон вакцинации от COVID-19, Гаити трясет и захват городов Афганистана
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. В рамках марафона вакцинации, который прошел в субботу в Каушанах. прививку от коронавируса сделали 673 человека, сообщили в молдавском Минздраве.
Вторую дозу из указанного числа получили 478 человек.
Пришедшие на марафон могли выбрать вакцину из списка – Pfizer BioNTech, Johnson & Johnson, Astra Zeneca, Sinovac и Sinopharm.
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным
американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 206,7 миллиона.
К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 206 миллионов 713 тысяч 632. Из них 4 миллиона 354 тысячи 45 скончались. Применено 4 миллиарда 655 миллионов 303 тысячи 775 доз вакцины от коронавируса.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (36 миллионов 636 тысяч 853). Следом идут Индия (32 миллиона 156 тысяч 493) и Бразилия (20 миллионов 350 тысяч 142).
В России, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 6 миллионов 490 тысяч 421 случай заражения, в Турции – 6 миллионов 59 тысяч 776, на Украине – 2 миллиона 354 тысячи 8 случаев заражения, в Румынии - 1 миллион 86 тысяч 900, в Молдове – 261 тысяча 947.
Снова землетрясения на Гаити
Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в ночь на воскресенье на Гаити, свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
В субботу утром в этой стране произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2, жертвами которого стали свыше 300 человек. Еще более 1,8 тысячи человек пострадали.
По данным EMSC, землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в 03.20 по времени UTC (06.20 по кишиневскому времени). Спустя 7 минут был зафиксирован еще один подземный толчок магнитудой 4,2, а еще через 45 минут – магнитуда составила 4.
Талибы захватили еще один город
Боевики движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) захватили город Джелалабад, административный центр восточной провинции Нангархар. Наряду с Кабулом он до последнего времени оставался одним из двух крупных городов, контролируемых властями.
Уточняется, что о падении города заявил депутат от провинции Нангархар Абрарулла Мурад. Теперь под контролем афганского правительства из крупных городов остается только Кабул.
Мировая реакция
Власти Узбекистана организовали возвращение соотечественников через мост "Термез-Хайратон" на границе с Афганистаном, заявили в МИД Узбекистана. Там уточнили, что в связи со сложившейся ситуацией на границе с Афганистаном, в Термезе (административный центр Сурхандарьинской области) развернут оперативный штаб, в состав которого вошли руководители силовых структур и представители органов власти.
В свою очередь, США начали эвакуацию дипломатов из своего посольства в Кабуле. По информации агентства Рейтер, о начале эвакуации сообщили в воскресенье два неназванных американских чиновника. "Сейчас, пока мы говорим, у нас уезжает небольшая группа людей, большинство сотрудников готовы уехать... Посольство продолжает работать", - сказал агентству один из чиновников.
Кроме того, издание Sunday Telegraph сообщило, что британский посол в Афганистане в воскресенье вечером может вернуться на родину в связи с растущей угрозой захвата талибами Кабула.