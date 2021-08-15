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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа. 15.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-15T18:07+0300

2021-08-15T18:07+0300

2021-08-15T18:11+0300

коронавирус

минздрав

заболеваемость

статистика

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КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 97 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Отмечено 2 случая импорта инфекции из Греции.Общее число случаев заражения в стране достигло 262 044.За минувшие сутки проведено 2768 тестов.Всего в больницах находятся 322 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 24 (из них 2 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).В то же время за сутки выздоровели 135 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло отметки в 254 026.За 24 часа от коронавируса в Молдове умерло 4 человека. Общее число скончавшихся на данный момент – 6308.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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https://ru.sputnik.md/20210815/covid-19-grafic-rabota-sotrudniki-gosuchrezhdeniy-43916451.html

https://ru.sputnik.md/20210814/opublikovan-spisok-stran-priznavshikh-sertifikat-moldovy-o-vaktsinatsii-43908831.html

https://ru.sputnik.md/20210814/v-moldove-otmenyayut-delenie-stran-na-krasnuyu-i-zelenuyu-zony-43901861.html

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минздрав, заболеваемость, статистика