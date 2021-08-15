https://ru.sputnik.md/20210815/moldova-optimizatsiya-trafik-granitsa-vasiloi-43922722.html

Новый глава Погранполиции обещал оптимизировать трафик на границе

Новый глава Погранполиции обещал оптимизировать трафик на границе

Росиан Василой заявил во время инспектирования подразделений, что качество услуг для граждан будет повышено.

2021-08-15T14:36+0300

2021-08-15T14:36+0300

2021-08-15T14:36+0300

общество

граница

пограничная полиция

кпп

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КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Новый начальник Пограничной полиции Росиан Василой проинспектировал подразделения Западного управления.Он заявил в воскресенье в социальных сетях, что возвратит практику внезапных проверок в региональных и тактических структурах.Кроме того, Василой сообщил, что процедуры контроля пройдут оценку с точки зрения эффективности, а затем будут оптимизированы, чтобы улучшить пропуск людей и транспорта через КПП.Глава Пограничной полиции в этой работе намерен тесно сотрудничать с Таможенной службой.Также Росиан Василой призвал служащих Пограничной полиции пройти вакцинацию от коронавируса.

https://ru.sputnik.md/20210814/vasiloi-eubam-boriba-prestupnosti-granitsa-ukraina-43907193.html

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2021

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граница, пограничная полиция, кпп