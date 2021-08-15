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Новый глава Погранполиции обещал оптимизировать трафик на границе
Новый глава Погранполиции обещал оптимизировать трафик на границе
Росиан Василой заявил во время инспектирования подразделений, что качество услуг для граждан будет повышено.
2021-08-15T14:36+0300
2021-08-15T14:36+0300
общество
граница
пограничная полиция
кпп
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КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Новый начальник Пограничной полиции Росиан Василой проинспектировал подразделения Западного управления.Он заявил в воскресенье в социальных сетях, что возвратит практику внезапных проверок в региональных и тактических структурах.Кроме того, Василой сообщил, что процедуры контроля пройдут оценку с точки зрения эффективности, а затем будут оптимизированы, чтобы улучшить пропуск людей и транспорта через КПП.Глава Пограничной полиции в этой работе намерен тесно сотрудничать с Таможенной службой.Также Росиан Василой призвал служащих Пограничной полиции пройти вакцинацию от коронавируса.
https://ru.sputnik.md/20210814/vasiloi-eubam-boriba-prestupnosti-granitsa-ukraina-43907193.html
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граница, пограничная полиция, кпп

Новый глава Погранполиции обещал оптимизировать трафик на границе

14:36 15.08.2021
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© Photo : Guvernul Republicii Moldova КПП Паланка
КПП Паланка - Sputnik Молдова, 1920, 15.08.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Росиан Василой заявил во время инспектирования подразделений, что качество услуг для граждан будет повышено.
КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Новый начальник Пограничной полиции Росиан Василой проинспектировал подразделения Западного управления.
Он заявил в воскресенье в социальных сетях, что возвратит практику внезапных проверок в региональных и тактических структурах.
Кроме того, Василой сообщил, что процедуры контроля пройдут оценку с точки зрения эффективности, а затем будут оптимизированы, чтобы улучшить пропуск людей и транспорта через КПП.
Глава Пограничной полиции в этой работе намерен тесно сотрудничать с Таможенной службой.
Также Росиан Василой призвал служащих Пограничной полиции пройти вакцинацию от коронавируса.
Международный пункт пропуска Угринов-Долгобичув на украинско-польском участке госграницы - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
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