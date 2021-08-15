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Последствия наводнений в Турции: число погибших растет
Последствия наводнений в Турции: число погибших растет
Число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 59.
2021-08-15T16:38+0300
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видео
турция
последствия
наводнение
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Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, эвакуированы свыше 1,7 тысячи человек. Порядка 400 населенных пунктов остались без электроэнергии.Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели. Смотрите видео.
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Последствия наводнений в Турции: число погибших растет

16:38 15.08.2021
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© Ruptly
Число погибших при вызванных проливными дождями наводнениях и селях в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 59, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) в воскресенье.
Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, эвакуированы свыше 1,7 тысячи человек. Порядка 400 населенных пунктов остались без электроэнергии.
Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели. Смотрите видео.
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