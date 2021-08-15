https://ru.sputnik.md/20210815/navodnenie-turtsiya-pogibshie-video-posledstviya-43921232.html

Последствия наводнений в Турции: число погибших растет

Последствия наводнений в Турции: число погибших растет

Число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 59.

2021-08-15T16:38+0300

2021-08-15T16:38+0300

2021-08-15T16:38+0300

видео

турция

последствия

наводнение

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Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, эвакуированы свыше 1,7 тысячи человек. Порядка 400 населенных пунктов остались без электроэнергии.Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели. Смотрите видео.

турция

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, турция, последствия, наводнение