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Названы условия отставки президента Афганистана
Названы условия отставки президента Афганистана
Президент Афганистана придерживается своих условий сложения полномочий, рассказал источник.
2021-08-15T16:06+0300
2021-08-15T16:15+0300
политика
в мире
власть
афганистан
президент
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КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани уйдет в отставку на своих условиях. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.По словам Гани, передача власти не может быть проведена до тех пор, пока не будет известен его преемник и не будет заключено долгосрочное соглашение о мире и проведении выборов.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. В прессе также появились сообщения о том, что Гани намерен сложить полномочия 15 августа.Позже СМИ со ссылкой на дипломатические источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.Другой источник, как пишет РИА Новости, сообщил, что талибы не примут власть от Гани, идут переговоры о передаче власти от других лидеров, в том числе экс-главы Афганистана Карзая.Международные силы взяли на себя контроль за "зеленой зоной" в Кабуле, сообщил РИА Новости источник в президентском дворце. Отмечается, что международные силы намерены контролировать "зеленую зону" до достижения соглашений.
https://ru.sputnik.md/20210815/zakharova-o-situatsii-v-afganistane-mir-s-uzhasom-sledit-za-rezultatom-eksperimenta-ssha-43919978.html
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в мире, власть, афганистан, президент

Названы условия отставки президента Афганистана

16:06 15.08.2021 (обновлено: 16:15 15.08.2021)
282
© Фотохост-агентствоПрезидент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай
Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай - Sputnik Молдова, 1920, 15.08.2021
© Фотохост-агентство
Президент Афганистана придерживается своих условий сложения полномочий, рассказал источник.
КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани уйдет в отставку на своих условиях. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Президент придерживается своих условий сложения полномочий", – отметил собеседник.
По словам Гани, передача власти не может быть проведена до тех пор, пока не будет известен его преемник и не будет заключено долгосрочное соглашение о мире и проведении выборов.
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Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. В прессе также появились сообщения о том, что Гани намерен сложить полномочия 15 августа.
Позже СМИ со ссылкой на дипломатические источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.
Другой источник, как пишет РИА Новости, сообщил, что талибы не примут власть от Гани, идут переговоры о передаче власти от других лидеров, в том числе экс-главы Афганистана Карзая.
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Международные силы взяли на себя контроль за "зеленой зоной" в Кабуле, сообщил РИА Новости источник в президентском дворце. Отмечается, что международные силы намерены контролировать "зеленую зону" до достижения соглашений.
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