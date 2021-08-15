https://ru.sputnik.md/20210815/nazvany-usloviya-otstavki-prezidenta-afganistana-43924474.html

Названы условия отставки президента Афганистана

Названы условия отставки президента Афганистана

Президент Афганистана придерживается своих условий сложения полномочий, рассказал источник.

2021-08-15T16:06+0300

2021-08-15T16:06+0300

2021-08-15T16:15+0300

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КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани уйдет в отставку на своих условиях. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.По словам Гани, передача власти не может быть проведена до тех пор, пока не будет известен его преемник и не будет заключено долгосрочное соглашение о мире и проведении выборов.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. В прессе также появились сообщения о том, что Гани намерен сложить полномочия 15 августа.Позже СМИ со ссылкой на дипломатические источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.Другой источник, как пишет РИА Новости, сообщил, что талибы не примут власть от Гани, идут переговоры о передаче власти от других лидеров, в том числе экс-главы Афганистана Карзая.Международные силы взяли на себя контроль за "зеленой зоной" в Кабуле, сообщил РИА Новости источник в президентском дворце. Отмечается, что международные силы намерены контролировать "зеленую зону" до достижения соглашений.

https://ru.sputnik.md/20210815/zakharova-o-situatsii-v-afganistane-mir-s-uzhasom-sledit-za-rezultatom-eksperimenta-ssha-43919978.html

https://ru.sputnik.md/20210815/izvestno-kto-vozglavit-perekhodnoe-pravitelstvo-afganistana-43920786.html

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