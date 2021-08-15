https://ru.sputnik.md/20210815/nazvany-usloviya-otstavki-prezidenta-afganistana-43924474.html
Названы условия отставки президента Афганистана
Названы условия отставки президента Афганистана
Президент Афганистана придерживается своих условий сложения полномочий, рассказал источник.
2021-08-15T16:06+0300
2021-08-15T16:06+0300
2021-08-15T16:15+0300
политика
в мире
власть
афганистан
президент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0f/43924417_0:218:3006:1909_1920x0_80_0_0_a2b1528e2baa8d457e24a422001435c9.jpg
КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани уйдет в отставку на своих условиях. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.По словам Гани, передача власти не может быть проведена до тех пор, пока не будет известен его преемник и не будет заключено долгосрочное соглашение о мире и проведении выборов.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. В прессе также появились сообщения о том, что Гани намерен сложить полномочия 15 августа.Позже СМИ со ссылкой на дипломатические источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.Другой источник, как пишет РИА Новости, сообщил, что талибы не примут власть от Гани, идут переговоры о передаче власти от других лидеров, в том числе экс-главы Афганистана Карзая.Международные силы взяли на себя контроль за "зеленой зоной" в Кабуле, сообщил РИА Новости источник в президентском дворце. Отмечается, что международные силы намерены контролировать "зеленую зону" до достижения соглашений.
https://ru.sputnik.md/20210815/zakharova-o-situatsii-v-afganistane-mir-s-uzhasom-sledit-za-rezultatom-eksperimenta-ssha-43919978.html
https://ru.sputnik.md/20210815/izvestno-kto-vozglavit-perekhodnoe-pravitelstvo-afganistana-43920786.html
афганистан
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0f/43924417_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_158c91e05dd0ef90a3e24f653a5bc9b3.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, власть, афганистан, президент
Названы условия отставки президента Афганистана
16:06 15.08.2021 (обновлено: 16:15 15.08.2021)
Президент Афганистана придерживается своих условий сложения полномочий, рассказал источник.
КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik
. Президент Афганистана Ашраф Гани уйдет в отставку на своих условиях. Об этом РИА Новости
сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Президент придерживается своих условий сложения полномочий", – отметил собеседник.
По словам Гани, передача власти не может быть проведена до тех пор, пока не будет известен его преемник и не будет заключено долгосрочное соглашение о мире и проведении выборов.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. В прессе также появились сообщения о том, что Гани намерен сложить полномочия 15 августа.
Позже СМИ со ссылкой на дипломатические источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.
Другой источник, как пишет РИА Новости, сообщил, что талибы не примут власть от Гани, идут переговоры о передаче власти от других лидеров, в том числе экс-главы Афганистана Карзая.
Международные силы взяли на себя контроль за "зеленой зоной" в Кабуле, сообщил РИА Новости источник в президентском дворце. Отмечается, что международные силы намерены контролировать "зеленую зону" до достижения соглашений.