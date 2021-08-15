https://ru.sputnik.md/20210815/pogodnye-rekordy-moldovy-15-avgusta-43914246.html
Погодные рекорды Молдовы 15 августа
Погодные рекорды Молдовы 15 августа
Какая самая низкая и самая высокая температура была 15 августа в Молдове.
2021-08-15T00:01+0300
2021-08-15T00:01+0300
2021-08-15T00:01+0300
погода
климатические изменения
рекорды
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КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Самое холодное 15 августа на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1965 году в этот день воздух прогрелся всего до +4,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум 15 августа зафиксировали в 1957 году. Тогда термометры показали +36,8 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210813/zhara-moldova-preduprezhdenie-meteo-43868919.html
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погода, климатические изменения, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 15 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Самое холодное 15 августа на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1965 году в этот день воздух прогрелся всего до +4,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 15 августа зафиксировали в 1957 году. Тогда термометры показали +36,8 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.