https://ru.sputnik.md/20210815/pridnestrove-novyy-prazdnik-43925963.html
В Приднестровье появится новый профессиональный праздник
В Приднестровье появится новый профессиональный праздник
День археолога станет официальным профессиональным праздником в Приднестровье.
2021-08-15T19:12+0300
2021-08-15T19:12+0300
2021-08-15T19:12+0300
общество
приднестровье
археология
праздник
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КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. День археолога станет официальным профессиональным праздником в Приднестровье. Об этом заявил в социальных сетях лидер региона Вадим Красносельский."Так повелось, что 15 августа археологи отмечают свой день. Но в официальном календаре профессиональных праздников таковой не значится. Учитывая значимость и эффективность работы приднестровских исследователей археологии, считаю этот факт упущением", — написал Красносельский в Telegram.День археолога 15 августа неофициально празднуют ученые стран бывшего Советского Союза, эта традиция сохранилась и в постсоветских государствах. В этот день на раскопках проводят веселые церемонии "посвящения в археологи" студентов, впервые принимающих участие в полевых работах.Существуют разные версии происхождения этого праздника. По одной из них, 15 августа стал в среде археологов праздничной датой, так как в этот день отмечала свой день рождения выдающийся археолог Т. С. Пассек, воспитавшая многих молодых ученых.
https://ru.sputnik.md/20190520/Zoloto-sarmatskikh-tsarey-chto-nashli-arkheologi-pod-Astrakhanyu-video-25997858.html
приднестровье
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приднестровье, археология, праздник
В Приднестровье появится новый профессиональный праздник
Соответствующее предложение внесет лидер Приднестровского региона Вадим Красносельский.
КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. День археолога станет официальным профессиональным праздником в Приднестровье. Об этом заявил в социальных сетях лидер региона Вадим Красносельский.
"Так повелось, что 15 августа археологи отмечают свой день. Но в официальном календаре профессиональных праздников таковой не значится. Учитывая значимость и эффективность работы приднестровских исследователей археологии, считаю этот факт упущением", — написал Красносельский в Telegram.
День археолога 15 августа неофициально празднуют ученые стран бывшего Советского Союза, эта традиция сохранилась и в постсоветских государствах. В этот день на раскопках проводят веселые церемонии "посвящения в археологи" студентов, впервые принимающих участие в полевых работах.
Существуют разные версии происхождения этого праздника. По одной из них, 15 августа стал в среде археологов праздничной датой, так как в этот день отмечала свой день рождения выдающийся археолог Т. С. Пассек, воспитавшая многих молодых ученых.