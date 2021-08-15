https://ru.sputnik.md/20210815/prognoz-dalneyshikh-otnosheniy-moldovy-i-rossii-43887324.html

Дайджест недели: поведение Санду и отношения с Россией

Дайджест недели: поведение Санду и отношения с Россией

После визита замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака в Молдову остро встал вопрос: как сложится двухсторонний диалог между Кишиневом и Москвой в ближайшем будущем при президентстве Майи Санду.

2021-08-15T09:49+0300

2021-08-15T09:49+0300

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Брутер: зачем Дмитрий Козак прилетал в Молдову Брутер: зачем Дмитрий Козак прилетал в Молдову

Туров: Майя Санду ведет прагматичную внешнюю политику Туров: Майя Санду ведет прагматичную внешнюю политику

Журавлев: аграрная война с Россией уничтожит экономику Молдовы Журавлев: аграрная война с Россией уничтожит экономику Молдовы

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. Встреча Дмитрия Козака и Майи Санду продемонстрировала открытость Москвы к диалогу с новыми властями Молдовы. Атмосферу встречи в молдавской столице оценили как прагматичную, конструктивную и доброжелательную и замглавы администрации президента России, и президент Молдовы. Но что же дальше в двусторонних отношениях двух государств? Ответ на этот вопрос обозреватель Sputnik Молдова выяснял в беседе с ведущими экспертами.Торговля и хорошие отношенияЭксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил визит в Молдову заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака и шансы Молдовы на возобновление беспошлинной торговли между нашими странами."Дело в том, что визит Дмитрия Козака должен был показать, что для России смена власти в Молдове не является каким-то препятствием. Россия уверенно готова дружить. Россия хочет дружить на взаимной основе", – сказал в эфире студии Sputnik Молдова политолог.На данный момент, продолжил Брутер, Россия готова идти на уступки там, где это представляется ей наиболее важным – например, экспорт-импорт сельскохозяйственной продукции. Россия сегодня зависит от импорта сельхозпродукции, и ситуация на этом рынке достаточно напряженная.Прагматичный подходЧлен Комитета по делам СНГ Государственной Думы России Артем Туров дал экспертную оценку встрече президента Молдовы Майи Санду с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком."Визит, действительно, плодотворный. Достигнут ряд позитивных решений по направлениям и сферам деятельности. Это касается торговых взаимоотношений, и в том числе ситуации в Приднестровье, где в Колбасне хранятся военные боеприпасы", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова Туров.Туров считает, что состоявшийся разговор между президентом Молдовы Майей Санду и заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком можно назвать весьма позитивным. В том числе это видно по заявлениям Майи Санду, которая правильно и прагматично подходит к внешней политике."Она неполитизированно старается взаимодействовать со странами, включая Российскую Федерацию, как, наверное, основного экономического партнера. Мне кажется, что это хорошее начало разговора в новом формате между нашими странами", – уточнил собеседник.Нельзя допустить ошибокГенеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев объяснил, чем может обернуться отказ сотрудничать с Россией, в каком состоянии современный рынок Европы и каков идеал прозападного политика.В Европе сельхозпродукции переизбыток, поэтому там никто молдаван с яблоками не ждет. Поляки, например, попытались завезти яблоки в Россию под видом пива, – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев."Сейчас рынок ЕС настолько перегружен сельскохозяйственной продукцией, что Молдова, которая в системе Запада является аутсайдером, ничего на этом не выиграет, а жить как-то надо. Поэтому Запад совершенно не готов ее кормить и давать кредиты. Он дает кредиты недоразвитым членам ЕС – Греции, Прибалтике, а третьим странам – нет. Естественно, что прозападные политики хотят дружить с Западом, но при этом кто-то их должен кормить", – говорит эксперт.Россия может, продолжил Журавлев, покупать молдавские товары – в первую очередь, продовольственные. Такие яблоки, как в Молдове, под Курском не вызревают – холодно. В России и при царе, и во времена коммунистов вокруг Москвы, во Владимире росли огромные яблоневые сады, но других сортов. Было бы выгодно, чтобы холодная Россия закупала у Молдовы, не занимаясь благотворительностью, ее оригинальную сельскохозяйственную продукцию."Прозападные политики хотят, чтобы мы все скупали и быстро уходили. Россия существует только как некий сток молдавских товаров, чтобы у Молдовы были деньги. А дальше мы должны не мешать развитию демократии в Молдове. А Запад пусть во все вмешивается, но ни за что не платит. Вот идеал прозападного политика. В этой ситуации не приходится говорить ни "да", ни "нет": скажешь "да" – перестанешь быть прозападным, скажешь "нет" – непонятно, куда продавать товары", – заключил собеседник.Посетит ли Санду Москву? Политический аналитик Корнелиу Чуря прокомментировал перспективы подписания соглашения о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией."Были времена, когда мы действовали абсолютно не в соответствии с буквой и духом этого договора", – сказал Чуря.По его мнению, и сейчас существуют опасения, что возникнут сложности."Для правых подписать такое соглашение сложно с политической точки зрения, потому что это сразу же вызовет недовольство публики, особенно радикальной стороны того электората, который голосовал за PAS и Майю Санду. В принципе, решение есть для такого вопроса – это пролонгация данного соглашения. Оно автоматически продлевается, если у сторон нет каких-то особых претензий", – сказал Чуря.Как считает Чуря, приезд замглавы администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака в Кишинев быть связан и с возможным будущим визитом Майи Санду в Москву."Как подготовительный этап. Мы помним, что была попытка молдавской дипломатии организовать такой визит для Майи Санду, когда она была премьером. Но тогда не получилось", – отметил аналитик.Эксперт заявил, что ему пока сложно судить, насколько велика вероятность встречи Санду с Путиным.

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россия, молдова, политика, отношения