https://ru.sputnik.md/20210815/putin-i-mirzieev-obsudili-situatsiyu-v-afganistane-43924952.html

Путин и Мирзиеев обсудили ситуацию в Афганистане

Путин и Мирзиеев обсудили ситуацию в Афганистане

Президенты России и Узбекистана условились активизировать взаимодействие по линии профильных министерств и ведомств. 15.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-15T17:02+0300

2021-08-15T17:02+0300

2021-08-15T17:02+0300

политика

владимир путин

ситуация

афганистан

шавкат мирзиеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0f/43920175_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_d5482d532b994bbfbceb73c6e0024642.jpg

КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым ситуацию в Афганистане. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Кремля.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. В прессе также появились сообщения о том, что Гани намерен сложить полномочия 15 августа.Позже СМИ со ссылкой на дипломатические источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране. Однако в президентском дворце сообщили, что информация о назначении Джалали главой переходного правительства – слухи.Президент Афганистана Ашраф Гани, по данным источника РИА Новости, согласился уйти в отставку, объяснив решение тем, что "боевые действия в Кабуле невозможны". Местные СМИ утверждают, что Гани покинул республику.

https://ru.sputnik.md/20210815/zakharova-o-situatsii-v-afganistane-mir-s-uzhasom-sledit-za-rezultatom-eksperimenta-ssha-43919978.html

https://ru.sputnik.md/20210815/nazvany-usloviya-otstavki-prezidenta-afganistana-43924474.html

афганистан

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, ситуация, афганистан, шавкат мирзиеев