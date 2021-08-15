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https://ru.sputnik.md/20210815/putin-i-mirzieev-obsudili-situatsiyu-v-afganistane-43924952.html
Путин и Мирзиеев обсудили ситуацию в Афганистане
Путин и Мирзиеев обсудили ситуацию в Афганистане
Президенты России и Узбекистана условились активизировать взаимодействие по линии профильных министерств и ведомств. 15.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-15T17:02+0300
2021-08-15T17:02+0300
политика
владимир путин
ситуация
афганистан
шавкат мирзиеев
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КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым ситуацию в Афганистане. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Кремля.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. В прессе также появились сообщения о том, что Гани намерен сложить полномочия 15 августа.Позже СМИ со ссылкой на дипломатические источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране. Однако в президентском дворце сообщили, что информация о назначении Джалали главой переходного правительства – слухи.Президент Афганистана Ашраф Гани, по данным источника РИА Новости, согласился уйти в отставку, объяснив решение тем, что "боевые действия в Кабуле невозможны". Местные СМИ утверждают, что Гани покинул республику.
https://ru.sputnik.md/20210815/zakharova-o-situatsii-v-afganistane-mir-s-uzhasom-sledit-za-rezultatom-eksperimenta-ssha-43919978.html
https://ru.sputnik.md/20210815/nazvany-usloviya-otstavki-prezidenta-afganistana-43924474.html
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владимир путин, ситуация, афганистан, шавкат мирзиеев

Путин и Мирзиеев обсудили ситуацию в Афганистане

17:02 15.08.2021
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© AFP 2021 / -Бойцы талибов (запрещены в РФ)
Бойцы талибов (запрещены в РФ) - Sputnik Молдова, 1920, 15.08.2021
© AFP 2021 / -
Президенты России и Узбекистана условились активизировать взаимодействие по линии профильных министерств и ведомств.
КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым ситуацию в Афганистане. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Кремля.
"Обстоятельно обсуждено развитие ситуации в Афганистане. С учетом этого условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана. Президенты будут и далее поддерживать регулярный контакт друг с другом", – сказано в сообщении.
Бойцы талибов (запрещены в РФ) - Sputnik Молдова, 1920, 15.08.2021
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12:10
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Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. В прессе также появились сообщения о том, что Гани намерен сложить полномочия 15 августа.
Позже СМИ со ссылкой на дипломатические источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране. Однако в президентском дворце сообщили, что информация о назначении Джалали главой переходного правительства – слухи.
Президент Афганистана Ашраф Гани, по данным источника РИА Новости, согласился уйти в отставку, объяснив решение тем, что "боевые действия в Кабуле невозможны". Местные СМИ утверждают, что Гани покинул республику.
Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай - Sputnik Молдова, 1920, 15.08.2021
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