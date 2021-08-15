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Самый точный прогноз погоды: жара не спадает
Самый точный прогноз погоды: жара не спадает
Точный прогноз погоды на 15-20 августа от Gismeteo в Молдове.
2021-08-15T07:00+0300
2021-08-15T07:00+0300
прогноз
жара
погода
желтый код
пост
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КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 15 августа в Молдове столбики термометров покажут от +28 до +33 градусов по Цельсию. Осадков не ожидается. Ночью температура упадет до +13, +18 градусов.Малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый.Точный прогноз погоды в Кишиневе 15 августа: ночью – от +16 до +18, днем – от +29 до +31.К 16 августа температура воздуха днем достигнет +35 градусов. Такой температурный режим сохранится вплоть до 20 августа. Начиная с 17 числа также прогнозируют грозы.В ближайшие сутки на реке Днестр на участке Наславча-Каменка ожидается колебание уровня воды в пределах 10-50 сантиметров. На остальной части рек Днестр, Прут и на малых реках существенных изменений не ожидается.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь чтит память святого Стефана — христианского мученика.На Руси его прозвали Степаном Сеновалом, потому что как раз в это время заканчивается сенокос. В этот день плели венки из целебных трав, сила которых, по поверью, сохранялась до весны, до Иларионова дня.На Степана Сеновала особенную заботу рачительные хозяева проявляли о лошадях.Чтобы узнать погоду, наблюдали за приметами. Степанов день определял, каким будет сентябрь — считалось, что в первый месяц осени сохранится такая же погода.
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прогноз, жара, погода, желтый код, пост

Самый точный прогноз погоды: жара не спадает

07:00 15.08.2021
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© Sputnik / Mihai CarausЛето в Кишиневе
Лето в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 15.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Каждый день читайте на Sputnik точный метеопрогноз, а также узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 15 августа в Молдове столбики термометров покажут от +28 до +33 градусов по Цельсию. Осадков не ожидается. Ночью температура упадет до +13, +18 градусов.
Малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе 15 августа: ночью – от +16 до +18, днем – от +29 до +31.

К 16 августа температура воздуха днем достигнет +35 градусов. Такой температурный режим сохранится вплоть до 20 августа. Начиная с 17 числа также прогнозируют грозы.
Жара - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
Общество
Жара возвращается в Молдову: вынесено новое предупреждение
13 августа, 10:49
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В ближайшие сутки на реке Днестр на участке Наславча-Каменка ожидается колебание уровня воды в пределах 10-50 сантиметров. На остальной части рек Днестр, Прут и на малых реках существенных изменений не ожидается.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь чтит память святого Стефана — христианского мученика.
На Руси его прозвали Степаном Сеновалом, потому что как раз в это время заканчивается сенокос. В этот день плели венки из целебных трав, сила которых, по поверью, сохранялась до весны, до Иларионова дня.
На Степана Сеновала особенную заботу рачительные хозяева проявляли о лошадях.
Чтобы узнать погоду, наблюдали за приметами. Степанов день определял, каким будет сентябрь — считалось, что в первый месяц осени сохранится такая же погода.
УСПЕНСКИЙ ПОСТ 2021
УСПЕНСКИЙ ПОСТ 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
УСПЕНСКИЙ ПОСТ 2021
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07:00Самый точный прогноз погоды: жара не спадает
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