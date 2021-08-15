https://ru.sputnik.md/20210815/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-zhara-ne-spadaet-43914078.html

Самый точный прогноз погоды: жара не спадает

Самый точный прогноз погоды: жара не спадает

Точный прогноз погоды на 15-20 августа от Gismeteo в Молдове.

2021-08-15T07:00+0300

2021-08-15T07:00+0300

2021-08-15T07:00+0300

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КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 15 августа в Молдове столбики термометров покажут от +28 до +33 градусов по Цельсию. Осадков не ожидается. Ночью температура упадет до +13, +18 градусов.Малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый.Точный прогноз погоды в Кишиневе 15 августа: ночью – от +16 до +18, днем – от +29 до +31.К 16 августа температура воздуха днем достигнет +35 градусов. Такой температурный режим сохранится вплоть до 20 августа. Начиная с 17 числа также прогнозируют грозы.В ближайшие сутки на реке Днестр на участке Наславча-Каменка ожидается колебание уровня воды в пределах 10-50 сантиметров. На остальной части рек Днестр, Прут и на малых реках существенных изменений не ожидается.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь чтит память святого Стефана — христианского мученика.На Руси его прозвали Степаном Сеновалом, потому что как раз в это время заканчивается сенокос. В этот день плели венки из целебных трав, сила которых, по поверью, сохранялась до весны, до Иларионова дня.На Степана Сеновала особенную заботу рачительные хозяева проявляли о лошадях.Чтобы узнать погоду, наблюдали за приметами. Степанов день определял, каким будет сентябрь — считалось, что в первый месяц осени сохранится такая же погода.

https://ru.sputnik.md/20210813/zhara-moldova-preduprezhdenie-meteo-43868919.html

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