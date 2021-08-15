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В "Молодежной столице Молдовы" пройдет забег за здоровый образ жизни
В "Молодежной столице Молдовы" пройдет забег за здоровый образ жизни
В мероприятии, посвященном Международному дню молодежи, принимают участие около ста юношей и девушек со всей страны.
2021-08-15T07:30+0300
2021-08-15T07:30+0300
общество
молодежь
бег
министерство образования, культуры и исследований республики молдова
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КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. В селе Сипотены Каларашского района, которое объявлено на 2020-2021 годы "Молодежной столицей Молдовы", пройдет забег в честь Международного дня молодежи.Программа Sipoteni Youth Run предусматривает также проведение панельных дискуссий и музыкальную программу.В забеге примут участие около 100 молодых людей со всей страны. Во время панельных дискуссий они обменяются мнениями о принципах здорового образа жизни, правильного питания, психического и репродуктивного здоровья, участия в волонтерском движении.По официальным данным, в Молдове проживают до 680 тысяч человек в возрасте от 14 до 34 лет, что составляет около четверти нынешнего населения страны.Молодежный забег в Сипотенах организован Министерством образования и исследований при поддержке UNFPA в Молдове, Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, сообществом Run Moldova.
https://ru.sputnik.md/20210812/pravitelstvo-million-leev-programmy-molodezhi-43854350.html
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молодежь, бег, министерство образования, культуры и исследований республики молдова

В "Молодежной столице Молдовы" пройдет забег за здоровый образ жизни

07:30 15.08.2021
208
© Pixabay / maxmannБегуны
Бегуны - Sputnik Молдова, 1920, 15.08.2021
© Pixabay / maxmann
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В мероприятии, посвященном Международному дню молодежи, примут участие около ста юношей и девушек со всей страны.
КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. В селе Сипотены Каларашского района, которое объявлено на 2020-2021 годы "Молодежной столицей Молдовы", пройдет забег в честь Международного дня молодежи.
Программа Sipoteni Youth Run предусматривает также проведение панельных дискуссий и музыкальную программу.
В забеге примут участие около 100 молодых людей со всей страны. Во время панельных дискуссий они обменяются мнениями о принципах здорового образа жизни, правильного питания, психического и репродуктивного здоровья, участия в волонтерском движении.
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По официальным данным, в Молдове проживают до 680 тысяч человек в возрасте от 14 до 34 лет, что составляет около четверти нынешнего населения страны.
Молодежный забег в Сипотенах организован Министерством образования и исследований при поддержке UNFPA в Молдове, Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, сообществом Run Moldova.
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