https://ru.sputnik.md/20210815/sipoteni-moldova-zabeg-zdorovyy-obraz-zhizni-43913543.html

В "Молодежной столице Молдовы" пройдет забег за здоровый образ жизни

В "Молодежной столице Молдовы" пройдет забег за здоровый образ жизни

В мероприятии, посвященном Международному дню молодежи, принимают участие около ста юношей и девушек со всей страны.

2021-08-15T07:30+0300

2021-08-15T07:30+0300

2021-08-15T07:30+0300

общество

молодежь

бег

министерство образования, культуры и исследований республики молдова

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КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. В селе Сипотены Каларашского района, которое объявлено на 2020-2021 годы "Молодежной столицей Молдовы", пройдет забег в честь Международного дня молодежи.Программа Sipoteni Youth Run предусматривает также проведение панельных дискуссий и музыкальную программу.В забеге примут участие около 100 молодых людей со всей страны. Во время панельных дискуссий они обменяются мнениями о принципах здорового образа жизни, правильного питания, психического и репродуктивного здоровья, участия в волонтерском движении.По официальным данным, в Молдове проживают до 680 тысяч человек в возрасте от 14 до 34 лет, что составляет около четверти нынешнего населения страны.Молодежный забег в Сипотенах организован Министерством образования и исследований при поддержке UNFPA в Молдове, Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, сообществом Run Moldova.

https://ru.sputnik.md/20210812/pravitelstvo-million-leev-programmy-molodezhi-43854350.html

https://ru.sputnik.md/20210807/rossiya-vydelyaet-granty-dlya-molodezhi-sng-43701121.html

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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молодежь, бег, министерство образования, культуры и исследований республики молдова