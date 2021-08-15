https://ru.sputnik.md/20210815/smi-taliby-mirno-voshli-v-kabul-43927423.html
СМИ: талибы мирно вошли в Кабул
СМИ: талибы мирно вошли в Кабул
Власти Афганистана ранее заявили, что в столице Кабуле вводится комендантский час с 21.00. 15.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-15T18:44+0300
2021-08-15T18:44+0300
2021-08-15T19:04+0300
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политика
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КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Боевики радикального движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) мирно вошли в Кабул. Об этом сообщает телеканал CNN.Ранее представитель движения Забиулла Муджахид в эфире телеканала Tolo News заявил, что талибы получили просьбу войти в столицу."Они медленно передвигаются по городу", - отметил корреспондент CNN Ник Уолш.Сообщается также, что талибы вошли в президентский дворец в афганской столице.Власти Афганистана ранее заявили, что в Кабуле вводится комендантский час с 21.00.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. В прессе также появились сообщения о том, что Гани намерен сложить полномочия 15 августа.Позже СМИ со ссылкой на дипломатические источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране. Однако в президентском дворце сообщили, что информация о назначении Джалали главой переходного правительства – слухи. По данным агентства Рейтер, талибы заявили, что переходного правительства в Афганистане не будет. Ожидается, что власть в стране будет передана напрямую.Президент Афганистана Ашраф Гани, по данным источника РИА Новости, согласился уйти в отставку, объяснив решение тем, что "боевые действия в Кабуле невозможны". Местные СМИ утверждают, что Гани покинул республику.
https://ru.sputnik.md/20210815/putin-i-mirzieev-obsudili-situatsiyu-v-afganistane-43924952.html
https://ru.sputnik.md/20210815/nazvany-usloviya-otstavki-prezidenta-afganistana-43924474.html
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афганистан, кабул, противостояние, талибы
СМИ: талибы мирно вошли в Кабул
18:44 15.08.2021 (обновлено: 19:04 15.08.2021)
Власти Афганистана ранее заявили, что в столице Кабуле вводится комендантский час с 21.00.
КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Боевики радикального движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) мирно вошли в Кабул. Об этом сообщает телеканал CNN.
Ранее представитель движения Забиулла Муджахид в эфире телеканала Tolo News заявил, что талибы получили просьбу войти в столицу.
"Они медленно передвигаются по городу", - отметил корреспондент CNN Ник Уолш.
Сообщается также, что талибы вошли в президентский дворец в афганской столице.
Власти Афганистана ранее заявили, что в Кабуле вводится комендантский час с 21.00.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. В прессе также появились сообщения о том, что Гани намерен сложить полномочия 15 августа.
Позже СМИ со ссылкой на дипломатические источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране. Однако в президентском дворце сообщили, что информация о назначении Джалали главой переходного правительства – слухи. По данным агентства Рейтер, талибы заявили, что переходного правительства в Афганистане не будет. Ожидается, что власть в стране будет передана напрямую.
Президент Афганистана Ашраф Гани, по данным источника РИА Новости
, согласился уйти в отставку, объяснив решение тем, что "боевые действия в Кабуле невозможны". Местные СМИ утверждают, что Гани покинул республику.