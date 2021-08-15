https://ru.sputnik.md/20210815/turtsiya-rassledovanie-prichiny-krusheniye-samolet-43916044.html

В Турции выясняют причины крушения пожарного самолета с россиянами на борту

В Турции выясняют причины крушения пожарного самолета с россиянами на борту

При тушении пожара в районе города Адана 14 августа потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. Никто не выжил. Проводится опознание, назначены технические экспертизы.

2021-08-15T09:16+0300

2021-08-15T09:16+0300

2021-08-15T10:12+0300

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КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Расследование причин крушения самолета Бе-200 проводится в Турции, проводятся процедуры опознания, а также назначены технические экспертизы. Об этом сказано в заявлении Министерства сельского и лесного хозяйства Турции.При тушении пожара в районе города Адана 14 августа потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. На место крушения направили спасателей. В российском военном ведомстве подтвердили, что самолет-амфибия Бе-200 Минобороны РФ потерпел крушение при заходе на посадку, на его борту было восемь человек – пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, которые указывали экипажу очаги тушения пожаров. Для выяснения причин случившегося к месту падения самолета также были направлены комиссия Минобороны России и представители посольства РФ в Анкаре.Президент России Владимир Путин в субботу выразил соболезнования родным российских военных, погибших при крушении самолета бБЕ-200, тушившего пожары в Турции. Также Путин направил телеграмму президенту Турции Тайипу Эрдогану с соболезнованиями родным турецких граждан, которые находились в потерпевшем крушение самолете.Также в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования российскому и турецкому народам в связи с крушением.

https://ru.sputnik.md/20210814/prezident-rossii-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-pogibshikh-v-aviakatastrofe-v-turtsii-43911792.html

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Место крушения российского пожарного самолета в Турции В турецком Кахраманмараше разбился российский пожарный самолет-амфибия Бе-200. На борту находились семь человек. Их судьба пока неизвестна. 2021-08-15T09:16+0300 true PT0M59S

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в мире, россия, причины, турция, авиакатастрофа, тушение, крушение, расследование, пожар