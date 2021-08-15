https://ru.sputnik.md/20210815/v-midei-vyrazili-soboleznovaniya-v-svyazi-s-razrushitelnym-zemletryaseniem-v-gaiti-43928918.html

В МИДЕИ выразили соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Гаити

В МИДЕИ выразили соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Гаити

В МИДЕИ выразили глубочайшие соболезнования народу Гаити в связи с гибелью людей и крупномасштабными разрушениями.

2021-08-15T20:16+0300

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общество

мидеи

соболезнования

землетрясение

гаити

жертвы

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КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы выразили соболезнования народу Гаити в связи с разрушительным землетрясением."Сообщение о землетрясении магнитудой 7,2, произошедшее в Гаити, опустошающее. Выражаем наши глубочайшие соболезнования народу Гаити в связи с гибелью людей и крупномасштабными разрушениями. Наши мысли – с жителями Гаити в это трудное время", – говорится в сообщении министерства, опубликованном в Twitter.Землетрясение в Гаити магнитудой 7,2 произошло в Гаити в субботу утром и унесло жизни свыше 700 человек, более 2800 пострадали. Ряд стран уже выразили готовность помочь стране в ликвидации последствий.

https://ru.sputnik.md/20210815/haiti-photo-posledstviya-zemletryasenie-43917925.html

гаити

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2021

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Кадры последствия землетрясения на Гаити: есть разрушения и жертвы В результате землетрясения у берегов Гаити есть погибшие, разрушения. 2021-08-15T20:16+0300 true PT1M14S

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Яна Захарова https://cdn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

мидеи, соболезнования, землетрясение, гаити, жертвы