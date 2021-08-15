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https://ru.sputnik.md/20210815/v-midei-vyrazili-soboleznovaniya-v-svyazi-s-razrushitelnym-zemletryaseniem-v-gaiti-43928918.html
В МИДЕИ выразили соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Гаити
В МИДЕИ выразили соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Гаити
В МИДЕИ выразили глубочайшие соболезнования народу Гаити в связи с гибелью людей и крупномасштабными разрушениями.
2021-08-15T20:16+0300
2021-08-15T20:16+0300
общество
мидеи
соболезнования
землетрясение
гаити
жертвы
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КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы выразили соболезнования народу Гаити в связи с разрушительным землетрясением."Сообщение о землетрясении магнитудой 7,2, произошедшее в Гаити, опустошающее. Выражаем наши глубочайшие соболезнования народу Гаити в связи с гибелью людей и крупномасштабными разрушениями. Наши мысли – с жителями Гаити в это трудное время", – говорится в сообщении министерства, опубликованном в Twitter.Землетрясение в Гаити магнитудой 7,2 произошло в Гаити в субботу утром и унесло жизни свыше 700 человек, более 2800 пострадали. Ряд стран уже выразили готовность помочь стране в ликвидации последствий.
https://ru.sputnik.md/20210815/haiti-photo-posledstviya-zemletryasenie-43917925.html
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Кадры последствия землетрясения на Гаити: есть разрушения и жертвы
В результате землетрясения у берегов Гаити есть погибшие, разрушения.
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мидеи, соболезнования, землетрясение, гаити, жертвы

В МИДЕИ выразили соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Гаити

20:16 15.08.2021
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© REUTERS / JOSE FLECHERРазрушенный дом во время землетрясения на Гаити
Разрушенный дом во время землетрясения на Гаити - Sputnik Молдова, 1920, 15.08.2021
© REUTERS / JOSE FLECHER
Яна Захарова - Sputnik Молдова
Яна Захарова
Все материалы
В МИДЕИ выразили глубочайшие соболезнования народу Гаити в связи с гибелью людей и крупномасштабными разрушениями.
КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы выразили соболезнования народу Гаити в связи с разрушительным землетрясением.
"Сообщение о землетрясении магнитудой 7,2, произошедшее в Гаити, опустошающее. Выражаем наши глубочайшие соболезнования народу Гаити в связи с гибелью людей и крупномасштабными разрушениями. Наши мысли – с жителями Гаити в это трудное время", – говорится в сообщении министерства, опубликованном в Twitter.
Землетрясение в Гаити магнитудой 7,2 произошло в Гаити в субботу утром и унесло жизни свыше 700 человек, более 2800 пострадали. Ряд стран уже выразили готовность помочь стране в ликвидации последствий.
Последствия мощного землетрясения на Гаити - Sputnik Молдова, 1920, 15.08.2021
Фото
Землетрясение в Гаити: разрушенные дома и сотни погибших
15:07
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