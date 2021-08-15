https://ru.sputnik.md/20210815/voennye-turtsiya-katastrofa-orden-muzhestva-43918733.html

Военные, погибшие при тушении пожаров в Турции, награждены орденами Мужества

Военные, погибшие при тушении пожаров в Турции, награждены орденами Мужества

Награждены орденами Мужества Владислав Беркутов, Вадим Карасев, Евгений Кузнецов, Николай Омельченко и Юрий Чубаров.

2021-08-15T11:26+0300

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КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно военных, погибших при тушении пожаров в Турции. Данный указ опубликован в воскресенье на сайте Кремля.При тушении пожара в районе города Адана 14 августа потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. На место крушения направили спасателей. В российском военном ведомстве подтвердили, что самолет-амфибия Бе-200 Минобороны РФ потерпел крушение при заходе на посадку, на его борту было восемь человек – пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, которые указывали экипажу очаги тушения пожаров.Для выяснения причин случившегося к месту падения самолета также были направлены комиссия Минобороны России и представители посольства РФ в Анкаре.Начато расследование причин крушения самолета Бе-200, назначены технические экспертизы.

https://ru.sputnik.md/20210814/prezident-rossii-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-pogibshikh-v-aviakatastrofe-v-turtsii-43911792.html

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Место крушения российского пожарного самолета в Турции В турецком Кахраманмараше разбился российский пожарный самолет-амфибия Бе-200. На борту находились семь человек. Их судьба пока неизвестна. 2021-08-15T11:26+0300 true PT0M59S

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россия, владимир путин, награда, турция, указ, пожар