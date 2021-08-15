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Военные, погибшие при тушении пожаров в Турции, награждены орденами Мужества
Военные, погибшие при тушении пожаров в Турции, награждены орденами Мужества
Награждены орденами Мужества Владислав Беркутов, Вадим Карасев, Евгений Кузнецов, Николай Омельченко и Юрий Чубаров.
2021-08-15T11:26+0300
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КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно военных, погибших при тушении пожаров в Турции. Данный указ опубликован в воскресенье на сайте Кремля.При тушении пожара в районе города Адана 14 августа потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. На место крушения направили спасателей. В российском военном ведомстве подтвердили, что самолет-амфибия Бе-200 Минобороны РФ потерпел крушение при заходе на посадку, на его борту было восемь человек – пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, которые указывали экипажу очаги тушения пожаров.Для выяснения причин случившегося к месту падения самолета также были направлены комиссия Минобороны России и представители посольства РФ в Анкаре.Начато расследование причин крушения самолета Бе-200, назначены технические экспертизы.
https://ru.sputnik.md/20210814/prezident-rossii-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-pogibshikh-v-aviakatastrofe-v-turtsii-43911792.html
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Место крушения российского пожарного самолета в Турции
В турецком Кахраманмараше разбился российский пожарный самолет-амфибия Бе-200. На борту находились семь человек. Их судьба пока неизвестна.
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россия, владимир путин, награда, турция, указ, пожар

Военные, погибшие при тушении пожаров в Турции, награждены орденами Мужества

11:26 15.08.2021 (обновлено: 11:38 15.08.2021)
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© Telegram / Sputnik TürkiyeМесто крушения российского пожарного самолета в Турции
Место крушения российского пожарного самолета в Турции - Sputnik Молдова, 1920, 15.08.2021
© Telegram / Sputnik Türkiye
Награждены орденами Мужества Владислав Беркутов, Вадим Карасев, Евгений Кузнецов, Николай Омельченко и Юрий Чубаров.
КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно военных, погибших при тушении пожаров в Турции. Данный указ опубликован в воскресенье на сайте Кремля.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, наградить орденом Мужества Беркутова Владислава Николаевича - подполковника (посмертно), Карасева Вадима Александровича - подполковника (посмертно), Кузнецова Евгения Викторовича - полковника (посмертно), Омельченко Николая Олеговича - старшего лейтенанта (посмертно), Чубарова Юрия Вадимовича - старшего сержанта (посмертно)", – сказано в тексте документа.
При тушении пожара в районе города Адана 14 августа потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. На место крушения направили спасателей. В российском военном ведомстве подтвердили, что самолет-амфибия Бе-200 Минобороны РФ потерпел крушение при заходе на посадку, на его борту было восемь человек – пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, которые указывали экипажу очаги тушения пожаров.
Для выяснения причин случившегося к месту падения самолета также были направлены комиссия Минобороны России и представители посольства РФ в Анкаре.
Начато расследование причин крушения самолета Бе-200, назначены технические экспертизы.
Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
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Президент России выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Турции
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