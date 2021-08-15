https://ru.sputnik.md/20210815/vzryv-pakistan-pogibshie-43916988.html

При взрыве в Пакистане погибли тринадцать человек

При взрыве в Пакистане погибли тринадцать человек

Власти Пакистана предполагают, что произошла атака с применением гранаты.

2021-08-15T10:27+0300

2021-08-15T10:27+0300

2021-08-15T10:40+0300

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КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Не менее 13 человек погибли и еще несколько получили ранения при взрыве небольшого грузовика в городе Карачи на юге Пакистана. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил местный телеканал Geo TV.Уточняется, что власти полагают, что произошла атака с применением гранаты. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.В полиции заявили, что на данный момент не могут сказать, кто стоит за случившимся. "Это могли быть семейные разногласия, в чем мы пытаемся удостовериться, или это мог быть террористический акт", – отметили правоохранители.Однако, по их словам, еще рано делать выводы.

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в мире, взрыв, пакистан, жертвы