Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210815/vzryv-pakistan-pogibshie-43916988.html
При взрыве в Пакистане погибли тринадцать человек
При взрыве в Пакистане погибли тринадцать человек
Власти Пакистана предполагают, что произошла атака с применением гранаты.
2021-08-15T10:27+0300
2021-08-15T10:40+0300
общество
в мире
взрыв
пакистан
жертвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0f/43917060_0:26:3109:1775_1920x0_80_0_0_060821973b0ce0498d543c175b31ab27.jpg
КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Не менее 13 человек погибли и еще несколько получили ранения при взрыве небольшого грузовика в городе Карачи на юге Пакистана. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил местный телеканал Geo TV.Уточняется, что власти полагают, что произошла атака с применением гранаты. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.В полиции заявили, что на данный момент не могут сказать, кто стоит за случившимся. "Это могли быть семейные разногласия, в чем мы пытаемся удостовериться, или это мог быть террористический акт", – отметили правоохранители.Однако, по их словам, еще рано делать выводы.
пакистан
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0f/43917060_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_d41cd37443cf6da97e4746db7dcb5830.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, взрыв, пакистан, жертвы

При взрыве в Пакистане погибли тринадцать человек

10:27 15.08.2021 (обновлено: 10:40 15.08.2021)
191
© AP Photo / Fareed KhanВзрыв на юге Пакистана
Взрыв на юге Пакистана - Sputnik Молдова, 1920, 15.08.2021
© AP Photo / Fareed Khan
Местные власти предполагают, что произошла атака с применением гранаты.
КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Не менее 13 человек погибли и еще несколько получили ранения при взрыве небольшого грузовика в городе Карачи на юге Пакистана. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил местный телеканал Geo TV.
Уточняется, что власти полагают, что произошла атака с применением гранаты. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
В полиции заявили, что на данный момент не могут сказать, кто стоит за случившимся. "Это могли быть семейные разногласия, в чем мы пытаемся удостовериться, или это мог быть террористический акт", – отметили правоохранители.
Однако, по их словам, еще рано делать выводы.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:41Директор ЖДМ: ситуация на железной дороге нормализуется
12:10Захарова о ситуации в Афганистане: мир с ужасом следит за результатом эксперимента США
11:48За сутки на границах Молдовы 195 раз нарушили правила по борьбе с COVID-19
11:26Военные, погибшие при тушении пожаров в Турции, награждены орденами Мужества
10:59Последствия ливней в Японии: оползни, затопленные улицы и разрушенные дороги
10:27При взрыве в Пакистане погибли тринадцать человек
09:49Дайджест недели: поведение Санду и отношения с Россией
09:16В Турции выясняют причины крушения пожарного самолета с россиянами на борту
08:44Пока все спали: марафон вакцинации от COVID-19, Гаити трясет и захват городов Афганистана
08:00Филиппенко: какие отношения с Россией ждут прозападную Молдову
07:30В "Молодежной столице Молдовы" пройдет забег за здоровый образ жизни
07:00Самый точный прогноз погоды: жара не спадает
00:01Погодные рекорды Молдовы 15 августа
ВчераТалибы захватили крупнейший город на севере Афганистана
ВчераПочти три десятка погибших на Гаити после разрушительного землетрясения
ВчераКак Вася Мамалыга в Индонезии восстал
ВчераДесятки погибших: на Турцию обрушились и наводнения
ВчераОпубликован список стран, признавших сертификат Молдовы о вакцинации
ВчераПрезидент России выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Турции
ВчераНаталья Гаврилица прокомментировала итоги визита Дмитрия Козака в Кишинев