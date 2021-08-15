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При взрыве в Пакистане погибли тринадцать человек
При взрыве в Пакистане погибли тринадцать человек
Власти Пакистана предполагают, что произошла атака с применением гранаты.
2021-08-15T10:27+0300
2021-08-15T10:27+0300
2021-08-15T10:40+0300
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жертвы
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КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Не менее 13 человек погибли и еще несколько получили ранения при взрыве небольшого грузовика в городе Карачи на юге Пакистана. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил местный телеканал Geo TV.Уточняется, что власти полагают, что произошла атака с применением гранаты. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.В полиции заявили, что на данный момент не могут сказать, кто стоит за случившимся. "Это могли быть семейные разногласия, в чем мы пытаемся удостовериться, или это мог быть террористический акт", – отметили правоохранители.Однако, по их словам, еще рано делать выводы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, взрыв, пакистан, жертвы
При взрыве в Пакистане погибли тринадцать человек
10:27 15.08.2021 (обновлено: 10:40 15.08.2021)
Местные власти предполагают, что произошла атака с применением гранаты.
КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik
. Не менее 13 человек погибли и еще несколько получили ранения при взрыве небольшого грузовика в городе Карачи на юге Пакистана. Об этом, как пишет РИА Новости
, сообщил местный телеканал Geo TV.
Уточняется, что власти полагают, что произошла атака с применением гранаты. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
В полиции заявили, что на данный момент не могут сказать, кто стоит за случившимся. "Это могли быть семейные разногласия, в чем мы пытаемся удостовериться, или это мог быть террористический акт", – отметили правоохранители.
Однако, по их словам, еще рано делать выводы.