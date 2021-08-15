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За сутки на границах Молдовы 195 раз нарушили правила по борьбе с COVID-19
За сутки на границах Молдовы 195 раз нарушили правила по борьбе с COVID-19
Несмотря на рост числа новых случаев и распространение новых штаммов коронавируса, жители страны продолжают игнорировать противоэпидемические ограничения.
2021-08-15T11:48+0300
2021-08-15T11:48+0300
граница
пограничная полиция
кпп
общество
нарушения
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КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. За последние 24 часа на границе были составлены 195 протоколов за несоблюдение мер по борьбе с пандемией COVID-19, сообщает Пограничная полиция.В пунктах пересечения границы поток людей составил 47 919 пересечений за сутки. Из них на въезде в страну — 22 638 человек, в том числе 11 702 на молдавско-румынской границе."Заполнены 4763 эпидемиологических карты. При пересечении государственной границы ни у кого не было симптомов заражения COVID-19 (лихорадка, насморк, сухой кашель)", - отмечают в Пограничной полиции.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210811/v-minzdrave-obsudili-mery-protivodeystviya-pandemii-koronavirusa-v-moldove-43820036.html
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Александр Исаев
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граница, пограничная полиция, кпп, нарушения

За сутки на границах Молдовы 195 раз нарушили правила по борьбе с COVID-19

11:48 15.08.2021
166
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Зона пограничного контроля - Sputnik Молдова, 1920, 15.08.2021
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Несмотря на рост числа новых случаев и распространение новых штаммов коронавируса, жители страны продолжают игнорировать противоэпидемические ограничения.
КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. За последние 24 часа на границе были составлены 195 протоколов за несоблюдение мер по борьбе с пандемией COVID-19, сообщает Пограничная полиция.
В пунктах пересечения границы поток людей составил 47 919 пересечений за сутки. Из них на въезде в страну — 22 638 человек, в том числе 11 702 на молдавско-румынской границе.
"Заполнены 4763 эпидемиологических карты. При пересечении государственной границы ни у кого не было симптомов заражения COVID-19 (лихорадка, насморк, сухой кашель)", - отмечают в Пограничной полиции.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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В Минздраве обсудили меры противодействия пандемии коронавируса в Молдове
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Пункт вакцинации от коронавируса в Молдову - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
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Опубликован список стран, признавших сертификат Молдовы о вакцинации
Вчера, 18:57
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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