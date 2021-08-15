https://ru.sputnik.md/20210815/za-sutki-na-granitsakh-moldovy-195-raz-narushili-pravila-po-borbe-s-covid-19-43918905.html

За сутки на границах Молдовы 195 раз нарушили правила по борьбе с COVID-19

За сутки на границах Молдовы 195 раз нарушили правила по борьбе с COVID-19

Несмотря на рост числа новых случаев и распространение новых штаммов коронавируса, жители страны продолжают игнорировать противоэпидемические ограничения.

2021-08-15T11:48+0300

2021-08-15T11:48+0300

2021-08-15T11:48+0300

граница

пограничная полиция

кпп

общество

нарушения

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КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. За последние 24 часа на границе были составлены 195 протоколов за несоблюдение мер по борьбе с пандемией COVID-19, сообщает Пограничная полиция.В пунктах пересечения границы поток людей составил 47 919 пересечений за сутки. Из них на въезде в страну — 22 638 человек, в том числе 11 702 на молдавско-румынской границе."Заполнены 4763 эпидемиологических карты. При пересечении государственной границы ни у кого не было симптомов заражения COVID-19 (лихорадка, насморк, сухой кашель)", - отмечают в Пограничной полиции.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

https://ru.sputnik.md/20210811/v-minzdrave-obsudili-mery-protivodeystviya-pandemii-koronavirusa-v-moldove-43820036.html

https://ru.sputnik.md/20210814/opublikovan-spisok-stran-priznavshikh-sertifikat-moldovy-o-vaktsinatsii-43908831.html

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граница, пограничная полиция, кпп, нарушения