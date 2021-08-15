https://ru.sputnik.md/20210815/zakharova-o-situatsii-v-afganistane-mir-s-uzhasom-sledit-za-rezultatom-eksperimenta-ssha-43919978.html
Захарова о ситуации в Афганистане: мир с ужасом следит за результатом эксперимента США
Захарова о ситуации в Афганистане: мир с ужасом следит за результатом эксперимента США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию в Афганистане, где талибы наступают на крупные города, заявила, что мир с ужасом следит за результатом очередного исторического эксперимента США.
2021-08-15T12:10+0300
2021-08-15T12:10+0300
2021-08-15T12:30+0300
политика
сша
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мария захарова
обострение
комментарий
захват
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КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию в Афганистане, где талибы наступают на крупные города, заявила, что мир с ужасом следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона, сообщает РИА Новости."Удивительно, но факт: в Афганистане идет противостоянии двух сил, обе из которых - результат мыслительного процесса США. С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона", – написала Захарова в Telegram-канале.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан" (признано в РФ террористическим и запрещено) на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет в столице. Между тем администрация президента Афганистана заявила, что контролирует ситуацию в столице страны, передал телеканал "Аль-Арабия".В то же время СМИ сообщают со ссылкой на свои источники, что столкновения между правительственными войсками и талибами идут на севере и юге Кабула.Президент Афганистана Ашраф Гани проводит чрезвычайные переговоры со спецпредставителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом, пишут СМИ.Как передает со ссылкой на представителя афганского президента агентство Рейтер, в переговорах участвуют и высшие должностные лица НАТО.Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал, в свою очередь, заявил, что Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно, сообщает местный телеканал Tolo News. По его данным, и.о. министра также заверил жителей в том, что власти обеспечат безопасность города.Москва вместе с партнерами работает над созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
https://ru.sputnik.md/20210813/taliby-zakhvat-afganistan-43895181.html
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КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik
. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию в Афганистане, где талибы наступают на крупные города, заявила, что мир с ужасом следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона, сообщает РИА Новости
.
"Удивительно, но факт: в Афганистане идет противостоянии двух сил, обе из которых - результат мыслительного процесса США. С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона", – написала Захарова в Telegram-канале.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан" (признано в РФ террористическим и запрещено) на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет в столице. Между тем администрация президента Афганистана заявила, что контролирует ситуацию в столице страны, передал телеканал "Аль-Арабия".
В то же время СМИ сообщают со ссылкой на свои источники, что столкновения между правительственными войсками и талибами идут на севере и юге Кабула.
Президент Афганистана Ашраф Гани проводит чрезвычайные переговоры со спецпредставителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом, пишут СМИ.
Как передает со ссылкой на представителя афганского президента агентство Рейтер, в переговорах участвуют и высшие должностные лица НАТО.
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал, в свою очередь, заявил, что Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно, сообщает местный телеканал Tolo News. По его данным, и.о. министра также заверил жителей в том, что власти обеспечат безопасность города.
Москва вместе с партнерами работает над созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану, заявил в интервью РИА Новости
спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.