https://ru.sputnik.md/20210815/zakharova-o-situatsii-v-afganistane-mir-s-uzhasom-sledit-za-rezultatom-eksperimenta-ssha-43919978.html

Захарова о ситуации в Афганистане: мир с ужасом следит за результатом эксперимента США

Захарова о ситуации в Афганистане: мир с ужасом следит за результатом эксперимента США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию в Афганистане, где талибы наступают на крупные города, заявила, что мир с ужасом следит за результатом очередного исторического эксперимента США.

2021-08-15T12:10+0300

2021-08-15T12:10+0300

2021-08-15T12:30+0300

политика

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обострение

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захват

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КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию в Афганистане, где талибы наступают на крупные города, заявила, что мир с ужасом следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона, сообщает РИА Новости."Удивительно, но факт: в Афганистане идет противостоянии двух сил, обе из которых - результат мыслительного процесса США. С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона", – написала Захарова в Telegram-канале.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан" (признано в РФ террористическим и запрещено) на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет в столице. Между тем администрация президента Афганистана заявила, что контролирует ситуацию в столице страны, передал телеканал "Аль-Арабия".В то же время СМИ сообщают со ссылкой на свои источники, что столкновения между правительственными войсками и талибами идут на севере и юге Кабула.Президент Афганистана Ашраф Гани проводит чрезвычайные переговоры со спецпредставителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом, пишут СМИ.Как передает со ссылкой на представителя афганского президента агентство Рейтер, в переговорах участвуют и высшие должностные лица НАТО.Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал, в свою очередь, заявил, что Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно, сообщает местный телеканал Tolo News. По его данным, и.о. министра также заверил жителей в том, что власти обеспечат безопасность города.Москва вместе с партнерами работает над созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

https://ru.sputnik.md/20210813/taliby-zakhvat-afganistan-43895181.html

https://ru.sputnik.md/20210814/obostrenie-situatsii-afganistan-prezident-obraschenie-k-natsii-43904599.html

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сша, афганистан, мария захарова, обострение, комментарий, захват