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В аэропорту Кишинева создадут рабочую группу для оптимизации работы во время пандемии
В аэропорту Кишинева создадут рабочую группу для оптимизации работы во время пандемии
В аэропорту Кишинева создадут рабочую группу для оптимизации работы во время пандемии
2021-08-16T15:29+0300
2021-08-16T15:29+0300
международный аэропорт кишинева
общество
в молдове
кишинев
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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Из-за обязательных требований по предотвращению распространения COVID-19 в международном аэропорту Кишинева, как и в других аэропортах по всему миру, значительно увеличились очереди и нагрузка на инфраструктуру аэродрома. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.В администрации аэропорта отмечают, что если до пандемии прохождение документальных формальностей занимало в среднем около 30 секунд на пассажира, то сейчас данная процедура занимает вплоть до пяти минут.Кроме стандартных процедур паспортного контроля, сейчас дополнительно выполняется тщательная проверка наличия, достоверности и правильности заполнения всех противоэпидемиологических документов с учетом особенностей документооборота различных стран. Речь идет о сертификатах вакцинации, ПЦР-тестах на COVID-19, тестах на антитела, эпидемиологических картах, декларациях о соблюдении карантина, и в случае необходимости, самоизоляции и т. д.Контроль вышеупомянутых документов является государственной задачей, которую выполняют сотрудники Сектора пограничной полиции Республики Молдова и они делают все возможное, чтобы процесс проверки был максимально быстрый и не влиял на качество обслуживания, сообщают в аэропорту.В рабочую группу будут включены представители Органа гражданской авиации Республики Молдова (ОГА РМ), Сектора пограничной полиции Республики Молдова (СПП РМ), Таможенной службы Республики Молдова, авиакомпаний, а также агентов по наземному обслуживанию.Там же сообщили, что администрация аэродрома задействует всю имеющуюся в распоряжении инфраструктуру, а именно: взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, места стоянок, пассажирский терминал, освещение, недопущение рециркуляции воздуха, обеспечение доступа к актуальной информации по противоэпидемиологическим мерам, обеспечение возможности приобретения защитных средств, обеспечение возможности дезинфекции рук, обеспечение проверки температуры и наличия масок на входе в здание пассажирского терминала.
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Евгений Чебан
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международный аэропорт кишинева, в молдове, кишинев

В аэропорту Кишинева создадут рабочую группу для оптимизации работы во время пандемии

15:29 16.08.2021
103
© Sputnik / Алена МатвееваМеждународный аэропорт Кишинева во время чрезвычайного положения из-за коронавируса
Международный аэропорт Кишинева во время чрезвычайного положения из-за коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
© Sputnik / Алена Матвеева
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Из-за пандемии коронавируса аэропорт Кишинева переживает пиковые нагрузки на инфраструктуру.
КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Из-за обязательных требований по предотвращению распространения COVID-19 в международном аэропорту Кишинева, как и в других аэропортах по всему миру, значительно увеличились очереди и нагрузка на инфраструктуру аэродрома. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.
В администрации аэропорта отмечают, что если до пандемии прохождение документальных формальностей занимало в среднем около 30 секунд на пассажира, то сейчас данная процедура занимает вплоть до пяти минут.
Кроме стандартных процедур паспортного контроля, сейчас дополнительно выполняется тщательная проверка наличия, достоверности и правильности заполнения всех противоэпидемиологических документов с учетом особенностей документооборота различных стран. Речь идет о сертификатах вакцинации, ПЦР-тестах на COVID-19, тестах на антитела, эпидемиологических картах, декларациях о соблюдении карантина, и в случае необходимости, самоизоляции и т. д.
Контроль вышеупомянутых документов является государственной задачей, которую выполняют сотрудники Сектора пограничной полиции Республики Молдова и они делают все возможное, чтобы процесс проверки был максимально быстрый и не влиял на качество обслуживания, сообщают в аэропорту.

"Эксплуатант аэродрома Кишинева по собственной инициативе организует рабочую группу с привлечением специалистов из отрасли гражданской авиации. Их основной задачей будет анализ сложившейся ситуации с COVID-19 и разработка дополнительных мер по снижению пиковых нагрузок на инфраструктуру аэропорта", - говорится в сообщении администрации аэропорта.

В рабочую группу будут включены представители Органа гражданской авиации Республики Молдова (ОГА РМ), Сектора пограничной полиции Республики Молдова (СПП РМ), Таможенной службы Республики Молдова, авиакомпаний, а также агентов по наземному обслуживанию.
Там же сообщили, что администрация аэродрома задействует всю имеющуюся в распоряжении инфраструктуру, а именно: взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, места стоянок, пассажирский терминал, освещение, недопущение рециркуляции воздуха, обеспечение доступа к актуальной информации по противоэпидемиологическим мерам, обеспечение возможности приобретения защитных средств, обеспечение возможности дезинфекции рук, обеспечение проверки температуры и наличия масок на входе в здание пассажирского терминала.
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