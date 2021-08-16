https://ru.sputnik.md/20210816/aeroport-kishinev-gruppa-optimizatsia-raboty-43945268.html

В аэропорту Кишинева создадут рабочую группу для оптимизации работы во время пандемии

В аэропорту Кишинева создадут рабочую группу для оптимизации работы во время пандемии

В аэропорту Кишинева создадут рабочую группу для оптимизации работы во время пандемии

2021-08-16T15:29+0300

2021-08-16T15:29+0300

2021-08-16T15:29+0300

международный аэропорт кишинева

общество

в молдове

кишинев

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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Из-за обязательных требований по предотвращению распространения COVID-19 в международном аэропорту Кишинева, как и в других аэропортах по всему миру, значительно увеличились очереди и нагрузка на инфраструктуру аэродрома. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.В администрации аэропорта отмечают, что если до пандемии прохождение документальных формальностей занимало в среднем около 30 секунд на пассажира, то сейчас данная процедура занимает вплоть до пяти минут.Кроме стандартных процедур паспортного контроля, сейчас дополнительно выполняется тщательная проверка наличия, достоверности и правильности заполнения всех противоэпидемиологических документов с учетом особенностей документооборота различных стран. Речь идет о сертификатах вакцинации, ПЦР-тестах на COVID-19, тестах на антитела, эпидемиологических картах, декларациях о соблюдении карантина, и в случае необходимости, самоизоляции и т. д.Контроль вышеупомянутых документов является государственной задачей, которую выполняют сотрудники Сектора пограничной полиции Республики Молдова и они делают все возможное, чтобы процесс проверки был максимально быстрый и не влиял на качество обслуживания, сообщают в аэропорту.В рабочую группу будут включены представители Органа гражданской авиации Республики Молдова (ОГА РМ), Сектора пограничной полиции Республики Молдова (СПП РМ), Таможенной службы Республики Молдова, авиакомпаний, а также агентов по наземному обслуживанию.Там же сообщили, что администрация аэродрома задействует всю имеющуюся в распоряжении инфраструктуру, а именно: взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, места стоянок, пассажирский терминал, освещение, недопущение рециркуляции воздуха, обеспечение доступа к актуальной информации по противоэпидемиологическим мерам, обеспечение возможности приобретения защитных средств, обеспечение возможности дезинфекции рук, обеспечение проверки температуры и наличия масок на входе в здание пассажирского терминала.

кишинев

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2021

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

международный аэропорт кишинева, в молдове, кишинев