https://ru.sputnik.md/20210816/ani-proverit-deklaratsii-imuschestve-deputatov-parlamenta-43939317.html

ANI проверит декларации об имуществе депутатов парламента предыдущего созыва

ANI проверит декларации об имуществе депутатов парламента предыдущего созыва

ANI проверит декларации об имуществе депутатов парламента предыдущего созыва

2021-08-16T12:48+0300

2021-08-16T12:48+0300

2021-08-16T12:32+0300

парламент

неподкупность

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Инспекторы по неподкупности проверят декларации об имуществе и личных интересах депутатов парламента X-го созыва. Если в процессе проверки деклараций будут обнаружены нарушения закона, ANI инициирует процедуры для контроля собственности или начнет производство о правонарушении. Об этом говорится в пресс-релизе Нацоргана по неподкупности (ANI).Как сообщают в ведомстве, в течение недели с 9 по 13 августа 2021 года ANI инициировала девять проверок имущества. Проверкам подвергались прокуроры из Генеральной прокуратуры, прокуратуры Кишинева, Каушан и Унген, двое судей из Апелляционной палаты Кишинева и один судья из Унгенского суда.Расследование было начато на основе двух журналистских расследований, а также на основании после обязательной проверки деклараций об имуществе и личных интересах на 2020 год.ANI также инициировал контроль над возможным конфликтом интересов, допущенным директором государственного учреждения, подчиненного Министерству сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

https://ru.sputnik.md/20210727/organ-nepodkupnosti-konfiskatsia-imuschestva-43310458.html

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2021

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парламент, неподкупность, в молдове