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https://ru.sputnik.md/20210816/ani-proverit-deklaratsii-imuschestve-deputatov-parlamenta-43939317.html
ANI проверит декларации об имуществе депутатов парламента предыдущего созыва
ANI проверит декларации об имуществе депутатов парламента предыдущего созыва
ANI проверит декларации об имуществе депутатов парламента предыдущего созыва
2021-08-16T12:48+0300
2021-08-16T12:32+0300
парламент
неподкупность
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Инспекторы по неподкупности проверят декларации об имуществе и личных интересах депутатов парламента X-го созыва. Если в процессе проверки деклараций будут обнаружены нарушения закона, ANI инициирует процедуры для контроля собственности или начнет производство о правонарушении. Об этом говорится в пресс-релизе Нацоргана по неподкупности (ANI).Как сообщают в ведомстве, в течение недели с 9 по 13 августа 2021 года ANI инициировала девять проверок имущества. Проверкам подвергались прокуроры из Генеральной прокуратуры, прокуратуры Кишинева, Каушан и Унген, двое судей из Апелляционной палаты Кишинева и один судья из Унгенского суда.Расследование было начато на основе двух журналистских расследований, а также на основании после обязательной проверки деклараций об имуществе и личных интересах на 2020 год.ANI также инициировал контроль над возможным конфликтом интересов, допущенным директором государственного учреждения, подчиненного Министерству сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
https://ru.sputnik.md/20210727/organ-nepodkupnosti-konfiskatsia-imuschestva-43310458.html
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парламент, неподкупность, в молдове

ANI проверит декларации об имуществе депутатов парламента предыдущего созыва

12:48 16.08.2021
105
© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii Moldova
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Национальном органе неподкупности сообщили о проверке имущества депутатов, прокуроров и судей.
КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Инспекторы по неподкупности проверят декларации об имуществе и личных интересах депутатов парламента X-го созыва. Если в процессе проверки деклараций будут обнаружены нарушения закона, ANI инициирует процедуры для контроля собственности или начнет производство о правонарушении. Об этом говорится в пресс-релизе Нацоргана по неподкупности (ANI).
Молоток судьи - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
Общество
Орган по неподкупности требует конфискации имущества экс-прокурора
27 июля, 22:16
322
Как сообщают в ведомстве, в течение недели с 9 по 13 августа 2021 года ANI инициировала девять проверок имущества. Проверкам подвергались прокуроры из Генеральной прокуратуры, прокуратуры Кишинева, Каушан и Унген, двое судей из Апелляционной палаты Кишинева и один судья из Унгенского суда.
Расследование было начато на основе двух журналистских расследований, а также на основании после обязательной проверки деклараций об имуществе и личных интересах на 2020 год.
ANI также инициировал контроль над возможным конфликтом интересов, допущенным директором государственного учреждения, подчиненного Министерству сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
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