https://ru.sputnik.md/20210816/anomalnaya-zhara-kishinev-palatki-pitevaea-voda-43935134.html

Аномальная жара в Кишиневе: в городе установят палатки с питьевой водой

Аномальная жара в Кишиневе: в городе установят палатки с питьевой водой

Аномальная жара в Кишиневе: в городе установят палатки с питьевой водой

2021-08-16T10:48+0300

2021-08-16T10:48+0300

2021-08-16T10:48+0300

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ион чебан

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КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. В секторах Кишинева в местах массового скопления граждан будут установлены специальные палатки. Об этом объявил в среду примар столицы Ион Чебан. Примар Кишинева Ион Чебан потребовал в понедельник, во время онлайн-совещания представителей муниципальных служб, установить специальные палатки и начать раздачу воды гражданам, которые этого просят. По словам мэра, в палатках люди смогут утолить жажду и при необходимости получить помощь. В то же время мэр похвалил некоторые столичные предприятия, которые начали раздавать горожанам питьевую воду. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям также предупреждает людей о наступлении жары и призывает соблюдать правила пожарной безопасности и не использовать огонь в лесных районах. Более того, пожарные призывают людей не сжигать мусор и бытовые отходы. Специалисты предупреждают, что в условиях низкой влажности и высоких температур любая искра может вызвать возгорание.Напомним, Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жаркой погодой. Предупреждение будет действовать с 16 по 19 августа. "В период с 16 по 19 августа после полудня ожидается жаркая погода с максимальной температурой +33 градуса по Цельсию и выше", — говорится в сообщении Госгидрометео. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

https://ru.sputnik.md/20210813/zhara-moldova-preduprezhdenie-meteo-43868919.html

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2021

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кишинев, жара, ион чебан