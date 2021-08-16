https://ru.sputnik.md/20210816/anomalnaya-zhara-kishinev-palatki-pitevaea-voda-43935134.html
Аномальная жара в Кишиневе: в городе установят палатки с питьевой водой
Аномальная жара в Кишиневе: в городе установят палатки с питьевой водой
Аномальная жара в Кишиневе: в городе установят палатки с питьевой водой
2021-08-16T10:48+0300
2021-08-16T10:48+0300
2021-08-16T10:48+0300
кишинев
жара
новости кишинева
ион чебан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/746/57/7465712_0:95:1824:1121_1920x0_80_0_0_d08b81cf0c6cf1d2570102e2c3d3e608.jpg
КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. В секторах Кишинева в местах массового скопления граждан будут установлены специальные палатки. Об этом объявил в среду примар столицы Ион Чебан. Примар Кишинева Ион Чебан потребовал в понедельник, во время онлайн-совещания представителей муниципальных служб, установить специальные палатки и начать раздачу воды гражданам, которые этого просят. По словам мэра, в палатках люди смогут утолить жажду и при необходимости получить помощь. В то же время мэр похвалил некоторые столичные предприятия, которые начали раздавать горожанам питьевую воду. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям также предупреждает людей о наступлении жары и призывает соблюдать правила пожарной безопасности и не использовать огонь в лесных районах. Более того, пожарные призывают людей не сжигать мусор и бытовые отходы. Специалисты предупреждают, что в условиях низкой влажности и высоких температур любая искра может вызвать возгорание.Напомним, Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жаркой погодой. Предупреждение будет действовать с 16 по 19 августа. "В период с 16 по 19 августа после полудня ожидается жаркая погода с максимальной температурой +33 градуса по Цельсию и выше", — говорится в сообщении Госгидрометео. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
https://ru.sputnik.md/20210813/zhara-moldova-preduprezhdenie-meteo-43868919.html
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/746/57/7465712_102:0:1723:1216_1920x0_80_0_0_92f19c8009aaabad610dc13fb0a470ba.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
кишинев, жара, ион чебан
Аномальная жара в Кишиневе: в городе установят палатки с питьевой водой
На время жары в Кишиневе снова появятся палатки коммунальных служб, где можно будет выпить воды и получить помощь.
КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. В секторах Кишинева в местах массового скопления граждан будут установлены специальные палатки. Об этом объявил в среду примар столицы Ион Чебан.
Примар Кишинева Ион Чебан потребовал в понедельник, во время онлайн-совещания представителей муниципальных служб, установить специальные палатки и начать раздачу воды гражданам, которые этого просят.
"Метеорологи сообщают, что в ближайшие три дня будет очень жарко. Прошу коммунальные службы установить противотепловые палатки. В общественном транспорте в случае необходимости надо раздавать воду, также планируется поливать улицы", — сообщил мэр столицы.
По словам мэра, в палатках люди смогут утолить жажду и при необходимости получить помощь. В то же время мэр похвалил некоторые столичные предприятия, которые начали раздавать горожанам питьевую воду.
"Я приветствую инициативу некоторых экономических агентов, которые во время предыдущего жаркого периода раздавали воду жителям города. Я призываю других экономических агентов перенять этот пример, чтобы мы могли справиться с объявленной волной сильной жары. Мы должны проявить солидарность со всеми жителями города", — сказал чиновник.
Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям также предупреждает людей о наступлении жары и призывает соблюдать правила пожарной безопасности и не использовать огонь в лесных районах. Более того, пожарные призывают людей не сжигать мусор и бытовые отходы. Специалисты предупреждают, что в условиях низкой влажности и высоких температур любая искра может вызвать возгорание.
Напомним, Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жаркой погодой. Предупреждение будет действовать с 16 по 19 августа.
"В период с 16 по 19 августа после полудня ожидается жаркая погода с максимальной температурой +33 градуса по Цельсию и выше", — говорится в сообщении Госгидрометео.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.