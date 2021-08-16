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Аномальная жара в Кишиневе: в городе установят палатки с питьевой водой
Аномальная жара в Кишиневе: в городе установят палатки с питьевой водой
Аномальная жара в Кишиневе: в городе установят палатки с питьевой водой
2021-08-16T10:48+0300
2021-08-16T10:48+0300
кишинев
жара
новости кишинева
ион чебан
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КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. В секторах Кишинева в местах массового скопления граждан будут установлены специальные палатки. Об этом объявил в среду примар столицы Ион Чебан. Примар Кишинева Ион Чебан потребовал в понедельник, во время онлайн-совещания представителей муниципальных служб, установить специальные палатки и начать раздачу воды гражданам, которые этого просят. По словам мэра, в палатках люди смогут утолить жажду и при необходимости получить помощь. В то же время мэр похвалил некоторые столичные предприятия, которые начали раздавать горожанам питьевую воду. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям также предупреждает людей о наступлении жары и призывает соблюдать правила пожарной безопасности и не использовать огонь в лесных районах. Более того, пожарные призывают людей не сжигать мусор и бытовые отходы. Специалисты предупреждают, что в условиях низкой влажности и высоких температур любая искра может вызвать возгорание.Напомним, Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жаркой погодой. Предупреждение будет действовать с 16 по 19 августа. "В период с 16 по 19 августа после полудня ожидается жаркая погода с максимальной температурой +33 градуса по Цельсию и выше", — говорится в сообщении Госгидрометео. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
https://ru.sputnik.md/20210813/zhara-moldova-preduprezhdenie-meteo-43868919.html
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Евгений Чебан
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кишинев, жара, ион чебан

Аномальная жара в Кишиневе: в городе установят палатки с питьевой водой

10:48 16.08.2021
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© Sputnik / Мирослав РотарьПалатка
Палатка - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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На время жары в Кишиневе снова появятся палатки коммунальных служб, где можно будет выпить воды и получить помощь.
КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. В секторах Кишинева в местах массового скопления граждан будут установлены специальные палатки. Об этом объявил в среду примар столицы Ион Чебан.
Примар Кишинева Ион Чебан потребовал в понедельник, во время онлайн-совещания представителей муниципальных служб, установить специальные палатки и начать раздачу воды гражданам, которые этого просят.

"Метеорологи сообщают, что в ближайшие три дня будет очень жарко. Прошу коммунальные службы установить противотепловые палатки. В общественном транспорте в случае необходимости надо раздавать воду, также планируется поливать улицы", — сообщил мэр столицы.

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По словам мэра, в палатках люди смогут утолить жажду и при необходимости получить помощь. В то же время мэр похвалил некоторые столичные предприятия, которые начали раздавать горожанам питьевую воду.
"Я приветствую инициативу некоторых экономических агентов, которые во время предыдущего жаркого периода раздавали воду жителям города. Я призываю других экономических агентов перенять этот пример, чтобы мы могли справиться с объявленной волной сильной жары. Мы должны проявить солидарность со всеми жителями города", — сказал чиновник.
Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям также предупреждает людей о наступлении жары и призывает соблюдать правила пожарной безопасности и не использовать огонь в лесных районах. Более того, пожарные призывают людей не сжигать мусор и бытовые отходы. Специалисты предупреждают, что в условиях низкой влажности и высоких температур любая искра может вызвать возгорание.
Напомним, Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жаркой погодой. Предупреждение будет действовать с 16 по 19 августа.
"В период с 16 по 19 августа после полудня ожидается жаркая погода с максимальной температурой +33 градуса по Цельсию и выше", — говорится в сообщении Госгидрометео.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
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