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Ассоциация рестораторов требует пересмотреть анти-COVID ограничения в Молдове
Ассоциация рестораторов требует пересмотреть анти-COVID ограничения в Молдове
Рестораторы требуют смягчить ковид-ограничения в Молдове
2021-08-16T17:59+0300
2021-08-16T18:19+0300
коронавирус
ограничения
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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Ассоциация представителей ресторанного бизнеса (MĂR) обратится к Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НАЧКОЗ) с просьбой уточнить некоторые ограничения для заведений общепита. Об этом представители ассоциации написали в своем Facebook.MĂR предлагает внести поправки в пункт 3 решения и выделить типы заведений и относящиеся к ним ограничения, чтобы избежать неправильного толкования руководителями заведений общественного питания и инспекторами-проверяющими.Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья на заседании в пятницу утвердила новый список противоэпидемических мер.Документ вступит в силу в понедельник, 16 августа. Сообщается, что новые ограничения были введены на фоне роста заболеваемости COVID-19 и риска распространения в Молдове новых штаммов коронавируса.Проведение массовых мероприятий (включая свадьбы) в закрытых помещениях разрешается только при условии заполнения зала не более чем на 50%, но не более 250 человек. Люди должны быть размещены таким образом, чтобы обеспечить распределение пространства из расчета не менее четырех квадратных метров на человека. Такая же норма действует при допуске людей в рекреационные зоны.Организация массовых мероприятий на открытом пространстве при условии ношения масок допускается в случае, когда невозможно соблюсти физическую дистанцию между людьми не менее 1 метра. Маска должна закрывать не только рот, но и нос.
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Евгений Чебан
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ограничения

Ассоциация рестораторов требует пересмотреть анти-COVID ограничения в Молдове

17:59 16.08.2021 (обновлено: 18:19 16.08.2021)
105
© Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкCovid-free ресторан в Москве
Covid-free ресторан в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
© Sputnik / Anton Denisov
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Рестораторы считают, что формулировки в новом постановлении Чрезвычайной комиссии вносят путаницу и могут привести к злоупотреблениям властей.
КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Ассоциация представителей ресторанного бизнеса (MĂR) обратится к Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НАЧКОЗ) с просьбой уточнить некоторые ограничения для заведений общепита. Об этом представители ассоциации написали в своем Facebook.

"Ассоциация MĂR обратится к НАЧКОЗ, чтобы прояснить, насколько применимы ограничения доступа для гостей в заведения общественного питания. Двусмысленность, которая сохраняется сейчас, заключается в том, что объединены ограничения для заведений общепита, библиотек, единичных мероприятий. Из-за такой формулировки неясно, какое ограничение относится к какому типу учреждения", - сообщили в ассоциации.

MĂR предлагает внести поправки в пункт 3 решения и выделить типы заведений и относящиеся к ним ограничения, чтобы избежать неправильного толкования руководителями заведений общественного питания и инспекторами-проверяющими.
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья на заседании в пятницу утвердила новый список противоэпидемических мер.
Международный аэропорт Кишинева во время чрезвычайного положения из-за коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
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Документ вступит в силу в понедельник, 16 августа. Сообщается, что новые ограничения были введены на фоне роста заболеваемости COVID-19 и риска распространения в Молдове новых штаммов коронавируса.
Проведение массовых мероприятий (включая свадьбы) в закрытых помещениях разрешается только при условии заполнения зала не более чем на 50%, но не более 250 человек. Люди должны быть размещены таким образом, чтобы обеспечить распределение пространства из расчета не менее четырех квадратных метров на человека. Такая же норма действует при допуске людей в рекреационные зоны.
Организация массовых мероприятий на открытом пространстве при условии ношения масок допускается в случае, когда невозможно соблюсти физическую дистанцию между людьми не менее 1 метра. Маска должна закрывать не только рот, но и нос.
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