https://ru.sputnik.md/20210816/assotsiatsiya-restoratorov-trebuet-peresmotret-anti-covid-ogranicheniya-v-moldove-43953798.html

Ассоциация рестораторов требует пересмотреть анти-COVID ограничения в Молдове

Ассоциация рестораторов требует пересмотреть анти-COVID ограничения в Молдове

Рестораторы требуют смягчить ковид-ограничения в Молдове

2021-08-16T17:59+0300

2021-08-16T17:59+0300

2021-08-16T18:19+0300

коронавирус

ограничения

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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Ассоциация представителей ресторанного бизнеса (MĂR) обратится к Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НАЧКОЗ) с просьбой уточнить некоторые ограничения для заведений общепита. Об этом представители ассоциации написали в своем Facebook.MĂR предлагает внести поправки в пункт 3 решения и выделить типы заведений и относящиеся к ним ограничения, чтобы избежать неправильного толкования руководителями заведений общественного питания и инспекторами-проверяющими.Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья на заседании в пятницу утвердила новый список противоэпидемических мер.Документ вступит в силу в понедельник, 16 августа. Сообщается, что новые ограничения были введены на фоне роста заболеваемости COVID-19 и риска распространения в Молдове новых штаммов коронавируса.Проведение массовых мероприятий (включая свадьбы) в закрытых помещениях разрешается только при условии заполнения зала не более чем на 50%, но не более 250 человек. Люди должны быть размещены таким образом, чтобы обеспечить распределение пространства из расчета не менее четырех квадратных метров на человека. Такая же норма действует при допуске людей в рекреационные зоны.Организация массовых мероприятий на открытом пространстве при условии ношения масок допускается в случае, когда невозможно соблюсти физическую дистанцию между людьми не менее 1 метра. Маска должна закрывать не только рот, но и нос.

https://ru.sputnik.md/20210816/aeroport-kishinev-gruppa-optimizatsia-raboty-43945268.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

ограничения