https://ru.sputnik.md/20210816/bespilotnik-patruliruet-dorogi-v-rostovskoy-oblasti-43952359.html

Беспилотник патрулирует дороги в Ростовской области

Беспилотник патрулирует дороги в Ростовской области

Беспилотник патрулирует дороги в Ростовской области

2021-08-16T21:00+0300

2021-08-16T21:00+0300

2021-08-16T21:00+0300

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/10/43952213_0:56:2993:1740_1920x0_80_0_0_c0d59fd7f536e27a23685935901a9acf.jpg

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Более 20 нарушителей правил дорожного движения в Ростовской области помог автоинспектора выявить с начала лета беспилотный летательный аппарат, передает РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД России по региону.Он сообщил, что с июня текущего года беспилотный летательный аппарат, по форме напоминающий самолет, курсирует с 1 по 86 километр автодороги "Ростов-Волгодонск". Он фиксирует нарушения, связанные с выездом водителей на полосу встречного движения. Именно такие нарушения являются наиболее распространенной причиной ДТП на дорогах вне населенных пунктов Ростовской области и как правило, имеют трагические последствия.Бесшумный и незаметный беспилотник развивает скорость до 100 км/ч. Он способен вести наблюдение за движущимся транспортом в течение нескольких часов. Аэрофотосъемка происходит в режиме реального времени, а изображение выводится на монитор наземного мобильного комплекса за несколько километров.При обнаружении нарушителя правил обгона информация передается экипажу ДПС. Полицейские останавливают водителя, демонстрируют ему видеозапись нарушения и составляют административный материал по части 4 статьи 12.15 КоАП (выезд на встречную полосу движения в нарушение ПДД). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения права управления транспортными средствами на срок до 6 месяцев.

https://ru.sputnik.md/20210802/v-turtsii-perevernulsya-avtobus-s-turistami-est-pogibshie-43500223.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире