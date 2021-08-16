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Беспилотник патрулирует дороги в Ростовской области
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© Sputnik / Михаил Воскресенский/
Беспилотник, который использует автоинспекция, развивает скорость до 100 километров в час.
КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Более 20 нарушителей правил дорожного движения в Ростовской области помог автоинспектора выявить с начала лета беспилотный летательный аппарат, передает РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД России по региону.
Он сообщил, что с июня текущего года беспилотный летательный аппарат, по форме напоминающий самолет, курсирует с 1 по 86 километр автодороги "Ростов-Волгодонск". Он фиксирует нарушения, связанные с выездом водителей на полосу встречного движения.
Он сообщил, что с июня текущего года беспилотный летательный аппарат, по форме напоминающий самолет, курсирует с 1 по 86 километр автодороги "Ростов-Волгодонск". Он фиксирует нарушения, связанные с выездом водителей на полосу встречного движения.
Именно такие нарушения являются наиболее распространенной причиной ДТП на дорогах вне населенных пунктов Ростовской области и как правило, имеют трагические последствия.
"За летний период сотрудниками Госавтоинспекции с помощью беспилотного летательного аппарата удалось выявить и привлечь к ответственности за выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения больше 20 водителей", - сказал собеседник агентства.
Бесшумный и незаметный беспилотник развивает скорость до 100 км/ч. Он способен вести наблюдение за движущимся транспортом в течение нескольких часов. Аэрофотосъемка происходит в режиме реального времени, а изображение выводится на монитор наземного мобильного комплекса за несколько километров.
2 августа, 20:00
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При обнаружении нарушителя правил обгона информация передается экипажу ДПС. Полицейские останавливают водителя, демонстрируют ему видеозапись нарушения и составляют административный материал по части 4 статьи 12.15 КоАП (выезд на встречную полосу движения в нарушение ПДД). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения права управления транспортными средствами на срок до 6 месяцев.