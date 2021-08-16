https://ru.sputnik.md/20210816/byudzhet-sotsstrakha-postupilo-bolee-60-ot-godovogo-plana-43960746.html

Социальные деньги: в бюджет соцстраха поступило более 60% от годового плана

Социальные деньги: в бюджет соцстраха поступило более 60% от годового плана

Национальная касса соцстрахования отчиталась о сборах за 7 месяцев.

2021-08-16T22:15+0300

2021-08-16T22:15+0300

2021-08-16T22:15+0300

экономика

в молдове

соцстрах

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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. В январе-июле в бюджет государственного социального страхования Молдовы поступили доходы на общую сумму в 16385,1 миллиона леев, это 62,1% от установленного годового плана в 26400,5 миллиона леев. Данные в понедельник представила Национальная касса социального страхования (НКСС).Взносы обязательного социального страхования собраны в размере 9126,0 миллиона леев, или 60,5% от предусмотренной годовой суммы в 15080,1 миллиона леев. Это на 1172,0 миллиона леев, или на 14,7% больше, чем годом ранее.Большая часть прочих доходов, или 157,7 миллиона леев, была получена от единого налога, взимаемого с резидентов информационно-технологических парков.Порядка 7098,4 миллиона леев составили трансферты из государственного бюджета, в том числе 4668,4 миллиона леев - на выплаты социального обеспечения и другие выплаты, которые финансируются из госбюджета. Они составили 63,3% от запланированной годовой суммы в 7375,5 миллиона леев. В прошлом году эта цифра составила на 536,9 миллиона леев, или на 13,0% меньше.Для покрытия дефицита собственных доходов бюджета государственного социального страхования потребовалось 2430 миллилонов леев, это 65,9% от запланированной годовой суммы в 3687,7 миллиона леев.Общие расходы бюджета государственного социального страхования в отчетном периоде выполнены в сумме 15755,2 милиона леев - это 59,7% от запланированной годовой суммы в 26400,5 миллиона леев.Если сравнивать с прошлым годом, что сумма расходов бюджета соцстраха за январь-июль была больше на 1968,2 миллиона леев, или на 14,3%.На 1 августа 2021 года остаток денег на счетах НКСС составил 630,4 миллиона леев.

https://ru.sputnik.md/20210803/chto-budet-zarplata-pensiya-moldova-43535032.html

https://ru.sputnik.md/20210702/ionitse-pensionnyy-fond-moldovy-bankrot-35325925.html

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2021

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Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

в молдове, соцстрах