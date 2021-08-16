https://ru.sputnik.md/20210816/cheban-v-shkolakh-i-detsadakh-kishineva-proydut-vnezapnye-proverki-43958460.html
Чебан: в школах и детсадах Кишинева пройдут внезапные проверки
Чебан: в школах и детсадах Кишинева пройдут внезапные проверки
Что будут проверять в детсадах и школах Кишинева
2021-08-16T22:00+0300
2021-08-16T22:00+0300
2021-08-16T22:00+0300
новости кишинева
в молдове
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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Нынешний год стал рекордным с точки зрения средств, выделенных на на ремонт и оснащение школ и детских садов из муниципального бюджета столицы: более 130 миллионов леев. Данные в понедельник представил мэр кишинева Ион Чебан.Отдельная строка расходов - повышение энергоэффективности зданий учебных заведений."По проекту энергоэффективности выполняются работы по теплоизоляции многих учреждений. В настоящее время в 55 дошкольных учреждениях практически завершены ремонтные работы, а в 33 учреждениях работы находятся на последней стометровке", - проинформировал градоначальник.Он также объявил, что в ближайшее время кишиневские детсады и школы ждет внезапный контроль. Проверять будут, в частности, расходование средств на ремонт и оснащение учреждений из муниципальных средств. Мэр попросил поддержки и участия центральных властей и призвал родителей детсадовцев и школьников "сообщать о всех сомнительных действиях" администрации учебных заведений и представителей родительских ассоциаций, а также о незаконных сборах денег.
https://ru.sputnik.md/20210728/uchebnyy-god-2021-2022-kanikuly-ekzameny-bac-moldova-43333860.html
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Ирина Каруш
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в молдове
Чебан: в школах и детсадах Кишинева пройдут внезапные проверки
Мэр проинформировал о готовности столичных учреждений образования к новому учебному году и сообщил о грядущих проверках.
КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Нынешний год стал рекордным с точки зрения средств, выделенных на на ремонт и оснащение школ и детских садов из муниципального бюджета столицы: более 130 миллионов леев. Данные в понедельник представил мэр кишинева Ион Чебан.
"Это самая крупная сумма, когда-либо выделявшаяся на эти цели для системы образования. Средства используются на ремонт, открытие трех новых детских садов, капитальный ремонт и расширение шести школ, капитальный и текущий ремонт, открытие 26 новых групп и оснащение техникой, мебелью, инвентарем", - отметил он.
Отдельная строка расходов - повышение энергоэффективности зданий учебных заведений.
"По проекту энергоэффективности выполняются работы по теплоизоляции многих учреждений. В настоящее время в 55 дошкольных учреждениях практически завершены ремонтные работы, а в 33 учреждениях работы находятся на последней стометровке", - проинформировал градоначальник.
Он также объявил, что в ближайшее время кишиневские детсады и школы ждет внезапный контроль. Проверять будут, в частности, расходование средств на ремонт и оснащение учреждений из муниципальных средств.
Ни руководство, ни администрация учреждения не будут уведомлены об этих визитах. Я просил каждые три дня предоставлять отчеты о состоянии дел с ремонтом в образовательных учреждениях. Отчеты должны быть опубликованы и представлены властям. Предупреждаю: лица, которые не смогут обеспечить полный доступ к этой информации, будут строго наказаны!
Мэр попросил поддержки и участия центральных властей и призвал родителей детсадовцев и школьников "сообщать о всех сомнительных действиях" администрации учебных заведений и представителей родительских ассоциаций, а также о незаконных сборах денег.