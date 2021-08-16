https://ru.sputnik.md/20210816/cheban-v-shkolakh-i-detsadakh-kishineva-proydut-vnezapnye-proverki-43958460.html

Чебан: в школах и детсадах Кишинева пройдут внезапные проверки

Чебан: в школах и детсадах Кишинева пройдут внезапные проверки

Что будут проверять в детсадах и школах Кишинева

2021-08-16T22:00+0300

2021-08-16T22:00+0300

2021-08-16T22:00+0300

новости кишинева

в молдове

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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Нынешний год стал рекордным с точки зрения средств, выделенных на на ремонт и оснащение школ и детских садов из муниципального бюджета столицы: более 130 миллионов леев. Данные в понедельник представил мэр кишинева Ион Чебан.Отдельная строка расходов - повышение энергоэффективности зданий учебных заведений."По проекту энергоэффективности выполняются работы по теплоизоляции многих учреждений. В настоящее время в 55 дошкольных учреждениях практически завершены ремонтные работы, а в 33 учреждениях работы находятся на последней стометровке", - проинформировал градоначальник.Он также объявил, что в ближайшее время кишиневские детсады и школы ждет внезапный контроль. Проверять будут, в частности, расходование средств на ремонт и оснащение учреждений из муниципальных средств. Мэр попросил поддержки и участия центральных властей и призвал родителей детсадовцев и школьников "сообщать о всех сомнительных действиях" администрации учебных заведений и представителей родительских ассоциаций, а также о незаконных сборах денег.

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2021

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в молдове