https://ru.sputnik.md/20210816/chernyy-yaschik-mi-8-zhertvy-gaiti-i-zayavleniya-afganistan-43931712.html

Пока все спали: "черный ящик" Ми-8, жертвы на Гаити и заявления стран по Афганистану

Пока все спали: "черный ящик" Ми-8, жертвы на Гаити и заявления стран по Афганистану

Пока все спали: "черный ящик" Ми-8, жертвы на Гаити и заявления стран по Афганистану

2021-08-16T08:38+0300

2021-08-16T08:38+0300

2021-08-16T10:03+0300

общество

общество

камчатка

землетрясение

гаити

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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Обнаружен "черный ящик" разбившегося несколько дней назад на Камчатке Ми-8. Сообщается, что бортовой самописец обнаружен внутри вертолета, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края."Через люк с помощью специального оборудования в воздушном судне были обнаружены тела трех погибших и, предположительно, "черный ящик"... Для поднятия бортового самописца также будет привезено специальное оборудование", - говорится в сообщении.Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро в южной части Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали. По этому факту расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Рост числа погибших на Гаити вырослоЧисло жертв в результате землетрясения на Гаити достигло 1297 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление служб гражданской обороны страны.Данные о пострадавших также изменились, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о 2,8 тысячи получивших ранения, теперь их более 5,7 тысячи.Ранее администратор USAID Саманта Пауэр сообщила, что США отправили в Гаити спасателей и оборудование.Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу. Ряд стран уже выразили готовность помочь стране в ликвидации последствий разгула стихии.В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы выразили соболезнования народу Гаити в связи с разрушительным землетрясением.Безопасный выезд из АфганистанаБолее 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранных граждан из Афганистана, говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом США.Среди стран, поддержавших обращение, — США, Франция, Германия, Украина, Италия и Великобритания.Подписанты призывают также держать открытыми дороги, аэропорты и погранпереходы и поддерживать порядок в стране.Ранее "Талибан"* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ru.sputnik.md/20210813/rukhnuvshiy-vertolet-mi-8-obnaruzhen-na-kamchatke-43870758.html

https://ru.sputnik.md/20210815/smi-taliby-mirno-voshli-v-kabul-43927423.html

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общество, камчатка, землетрясение, гаити