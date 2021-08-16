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Пока все спали: "черный ящик" Ми-8, жертвы на Гаити и заявления стран по Афганистану
Пока все спали: "черный ящик" Ми-8, жертвы на Гаити и заявления стран по Афганистану
Пока все спали: "черный ящик" Ми-8, жертвы на Гаити и заявления стран по Афганистану
2021-08-16T08:38+0300
2021-08-16T10:03+0300
общество
общество
камчатка
землетрясение
гаити
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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Обнаружен "черный ящик" разбившегося несколько дней назад на Камчатке Ми-8. Сообщается, что бортовой самописец обнаружен внутри вертолета, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края."Через люк с помощью специального оборудования в воздушном судне были обнаружены тела трех погибших и, предположительно, "черный ящик"... Для поднятия бортового самописца также будет привезено специальное оборудование", - говорится в сообщении.Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро в южной части Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали. По этому факту расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Рост числа погибших на Гаити вырослоЧисло жертв в результате землетрясения на Гаити достигло 1297 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление служб гражданской обороны страны.Данные о пострадавших также изменились, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о 2,8 тысячи получивших ранения, теперь их более 5,7 тысячи.Ранее администратор USAID Саманта Пауэр сообщила, что США отправили в Гаити спасателей и оборудование.Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу. Ряд стран уже выразили готовность помочь стране в ликвидации последствий разгула стихии.В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы выразили соболезнования народу Гаити в связи с разрушительным землетрясением.Безопасный выезд из АфганистанаБолее 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранных граждан из Афганистана, говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом США.Среди стран, поддержавших обращение, — США, Франция, Германия, Украина, Италия и Великобритания.Подписанты призывают также держать открытыми дороги, аэропорты и погранпереходы и поддерживать порядок в стране.Ранее "Талибан"* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ru.sputnik.md/20210813/rukhnuvshiy-vertolet-mi-8-obnaruzhen-na-kamchatke-43870758.html
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общество, камчатка, землетрясение, гаити

Пока все спали: "черный ящик" Ми-8, жертвы на Гаити и заявления стран по Афганистану

08:38 16.08.2021 (обновлено: 10:03 16.08.2021)
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© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБортовые самописцы
Бортовые самописцы - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Обнаружен "черный ящик" разбившегося несколько дней назад на Камчатке Ми-8. Сообщается, что бортовой самописец обнаружен внутри вертолета, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.
Крушение вертолёта МИ-8 на Камчатке - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
Россия
Рухнувший вертолет Ми-8 обнаружен на Камчатке
13 августа, 13:28
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"Через люк с помощью специального оборудования в воздушном судне были обнаружены тела трех погибших и, предположительно, "черный ящик"... Для поднятия бортового самописца также будет привезено специальное оборудование", - говорится в сообщении.
Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро в южной части Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали. По этому факту расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Рост числа погибших на Гаити выросло

Число жертв в результате землетрясения на Гаити достигло 1297 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление служб гражданской обороны страны.
Данные о пострадавших также изменились, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о 2,8 тысячи получивших ранения, теперь их более 5,7 тысячи.
Ранее администратор USAID Саманта Пауэр сообщила, что США отправили в Гаити спасателей и оборудование.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу. Ряд стран уже выразили готовность помочь стране в ликвидации последствий разгула стихии.
В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы выразили соболезнования народу Гаити в связи с разрушительным землетрясением.

Безопасный выезд из Афганистана

Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранных граждан из Афганистана, говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом США.
Среди стран, поддержавших обращение, — США, Франция, Германия, Украина, Италия и Великобритания.
"Учитывая ухудшение ситуации в области безопасности, мы поддерживаем... и призываем все стороны уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, которые хотят покинуть страну", - сообщается в заявлении.
Подписанты призывают также держать открытыми дороги, аэропорты и погранпереходы и поддерживать порядок в стране.
Ранее "Талибан"* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.
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В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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