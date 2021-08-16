https://ru.sputnik.md/20210816/gidromettsentr-obnovil-zheltyy-kod-iz-za-anomalnoy-zhary-v-moldove-43940223.html

Гидрометцентр обновил "желтый код" из-за аномальной жары в Молдове

Гидрометцентр обновил "желтый код" из-за аномальной жары в Молдове

Синоптики сократили период действия "желтого кода", связанного с жарой в Молдове. 16.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-16T12:28+0300

2021-08-16T12:28+0300

2021-08-16T12:28+0300

погода

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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жаркой погодой. Предупреждение будет действовать с 16 по 17 августа. Ранее сообщалось, что “желтый код" будет действовать до 19 августа включительно."Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Как легче перенести жару, узнаете в инфографике Sputnik.

https://ru.sputnik.md/20210816/anomalnaya-zhara-kishinev-palatki-pitevaea-voda-43935134.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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погода