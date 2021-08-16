https://ru.sputnik.md/20210816/kabul-proschaetsya-s-amerikanskoy-mechtoy-dzhikhad-prodolzhaetsya-43956326.html

Кабул прощается с "американской мечтой": джихад продолжается

Кабул прощается с "американской мечтой": джихад продолжается

Кабул прощается с "американской мечтой": джихад продолжается

2021-08-16T23:00+0300

2021-08-16T23:00+0300

2021-08-16T23:00+0300

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После начала вывода войск США и альянса Исламская республика продержалась всего около четырех месяцев. Талибы 16 августа заявили о своей победе и об окончании двадцатилетней войны, но уровень насилия в стране свидетельствует о продолжении "джихада".Военно-политическая турбулентность в Афганистане создает новые угрозы безопасности сопредельным странам Центральной Азии. Страны ОДКБ готовы адекватно реагировать на угрозы безопасности – предсказуемые потоки беженцев, наркотрафик, экспорт экстремистской идеологии и вооруженные провокации на границе.Талибы за минувшие субботу и воскресенье захватили более пятнадцати административных центров Афганистана, и контролируют сегодня все крупные города, включая столицу – Кабул (занята 15 августа). Президент Исламской республики Ашраф Гани на самолете покинул страну, как и единственный афганский маршал Абдул Рашид Дустум. По состоянию на вечер 16 августа не было официальных подтверждений местонахождения ни Гани, ни Дустума. Три центральноазиатские страны – Узбекистан, таджикистан и Казахстан – уже заявили, что лайнер с бывшим президентом Афганистана не приземлялся на их территории.Между тем победный "джихад" в Афганистане может вдохновить террористов в разных странах на расширение поля деятельности, попытки силового захвата власти.Правительственная армия и система государственной безопасности ИРА стоимостью 70 миллиардов долларов фактически разрушены – вместе с мифом о лучшей в мире системе подготовки войск по стандартам НАТО. На сторону боевиков перешли и несколько обученных американцами высокопоставленных офицеров афганской армии.Талибы подняли свой флаг над президентским дворцом, и готовятся объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан, который вряд ли получит быстрое признание большинства стран мирового сообщества.Очагом сопротивления "Талибану"* остается лишь провинция Панджшер, населенная этническими таджиками.Безопасность в стране – ниже нижнего предела. И все же война – основная форма существования террористической организации. Заметим, иного статуса талибов в России и ООН пока не существует. Как и оснований для исторического оптимизма.Даже если движение "Талибан"* будет бороться только с конкурентами-исламистами из "Аль-Каиды"* и "Исламского государства – Хорасан"*, это обещает боевые действия на годы.Вероятная трансформация (интеграция) боевиков "Талибана"* в государственную структуру исламского эмирата – малоизученная технология со множеством неизвестных осложнений. Афганцы среднего возраста хорошо помнят мрачный период 1996 – 2001 годов, когда талибы впервые пришли к власти, и установили "новый порядок".Паника в КабулеМы наблюдаем величайшее геополитическое поражение и унижение коллективного Запада, Пентагона и НАТО – Кабул навсегда прощается с "американской мечтой" об исламской демократии, и вновь погружается в средневековый эмират. А в Брюсселе до последнего обсуждают ситуацию в Афганистане так, будто могут на нее повлиять.США, Франция, Великобритания, Германия, Канада и многие другие страны Запада спешно эвакуируют свои посольства из столицы Афганистана. Пентагон последовательно наращивает силы "спасателей", эвакуацией американских дипломатов заняты 6000 военнослужащих – в два раза больше, чем предполагалось ранее.Вертолеты Армии США челночными рейсами переправляют персонал из обширного посольского комплекса в центре Кабула в аэропорт. Вашингтон отвел 72 часа на полную эвакуацию своего посольства и вывоз союзников (афганцев), имеющих право на получение специальных иммиграционных виз.Судьба остальных коллаборационистов предсказуемо печальна. И это касается примерно 350 тысяч военнослужащих правительственных сил (пока им разрешили разойтись по домам).Обстановка в Кабуле и в международном аэропорту имени Хамида Карзая катастрофическая: тысячи афганцев не могут улететь из страны, в которой многих ожидает смерть от рук талибов – за сотрудничество с американцами. Все коммерческие рейсы из Кабула приостановлены, время от времени в аэропорту стреляют, есть жертвы среди мирных граждан.Кроме представителей Пентагона, порядок на взлетной полосе пытаются сохранить военнослужащие Великобритании, Турции и Азербайджана. Создается впечатление, что талибы пока позволяют беглецам улететь, но пребывание иностранных войск в аэропорту Кабула не может продолжаться слишком долго.Боевики захватили несколько крупных военных баз и арсеналов правительственной армии, и располагают всеми видами вооружений, включая ударные самолеты и вертолеты. В строю "Талибана"* сегодня, по разным данным, от 75 тысяч до 120 тысяч бойцов.Афганские союзники США ощущают себя преданными. Газета TheWashington Post отмечает, что стремительное продвижение талибов к власти множит сомнения в прочности американских гарантий безопасности у союзников по всему миру (контраст создает твердая поддержка Россией своих союзников в Сирии). Запад в ужасе ожидает нового наплыва афганских беженцев.ОДКБ сосредоточиваетсяНа афганском направлении странам Центральной Азии и России могут потребоваться военные инструменты отражения угроз. Победы талибов в среднесрочной перспективе могут отозваться ростом террористической активности в сопредельных странах, особенно в Таджикистане, где больше идеологических сторонников "движения".Идет подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась 16 августа сделал заявление по Афганистану. Основные положения:На фоне обострения ситуации в Афганистане, усилена бдительность в ВС Казахстана. Это касается, прежде всего, подразделений Сил специальных операций, фронтовой и военно-транспортной авиации, противовоздушной обороны. Организовано круглосуточное дежурство сил и средств.Дополнительные меры безопасности касаются всех стран региона (и вне ОДКБ). Совершенно неслучайно Узбекистан пропустил через КПП в Термезе 84 афганских военнослужащих, которые бежали от талибов, а затем сбил самолет афганских ВВС, нарушивший границу. Ташкент обязан учитывать весь спектр вооружений и вероятных действий своих беспокойных соседей. Кстати, на сторону талибов перешли несколько экипажей боевых вертолетов.Командующий войсками российского ЦВО Александр Лапин проверяет готовность полигонной базы к учению "Мирная миссия-2021", в ходе которого предстоит отработать задачи антитеррористической операции коалиционной группировкой войск (сил) государств-членов ШОС.Представитель движения "Талибан"* заявил, что никакой угрозы для российского посольства в афганской столице нет. И все же, по мнению специального представителя президента России по Афганистану Замира Кабулова, Москва не будет спешить с признанием режима группировки: "Насчет признания мы никуда не спешим. Мы посмотрим, как режим будет себя вести".Странам Центральной Азии и России предстоит жить с проблемным соседом. "Талибан"* активно сотрудничает с другими террористическими организациями, что может стать основой продолжения афганской войны "всех против всех".* – террористическая организация, запрещенная в РФ.

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https://ru.sputnik.md/20210816/shok-i-uzhas-mir-uvidel-v-afganistane-svoyu-sudbu-43941519.html

https://ru.sputnik.md/20210813/afganistan-shoygu-i-bayden-prizyvayut-k-borbe-no-po-raznomu-43867807.html

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