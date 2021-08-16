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Кабул прощается с "американской мечтой": джихад продолжается
Кабул прощается с "американской мечтой": джихад продолжается
Кабул прощается с "американской мечтой": джихад продолжается
2021-08-16T23:00+0300
2021-08-16T23:00+0300
политика
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После начала вывода войск США и альянса Исламская республика продержалась всего около четырех месяцев. Талибы 16 августа заявили о своей победе и об окончании двадцатилетней войны, но уровень насилия в стране свидетельствует о продолжении "джихада".Военно-политическая турбулентность в Афганистане создает новые угрозы безопасности сопредельным странам Центральной Азии. Страны ОДКБ готовы адекватно реагировать на угрозы безопасности – предсказуемые потоки беженцев, наркотрафик, экспорт экстремистской идеологии и вооруженные провокации на границе.Талибы за минувшие субботу и воскресенье захватили более пятнадцати административных центров Афганистана, и контролируют сегодня все крупные города, включая столицу – Кабул (занята 15 августа). Президент Исламской республики Ашраф Гани на самолете покинул страну, как и единственный афганский маршал Абдул Рашид Дустум. По состоянию на вечер 16 августа не было официальных подтверждений местонахождения ни Гани, ни Дустума. Три центральноазиатские страны – Узбекистан, таджикистан и Казахстан – уже заявили, что лайнер с бывшим президентом Афганистана не приземлялся на их территории.Между тем победный "джихад" в Афганистане может вдохновить террористов в разных странах на расширение поля деятельности, попытки силового захвата власти.Правительственная армия и система государственной безопасности ИРА стоимостью 70 миллиардов долларов фактически разрушены – вместе с мифом о лучшей в мире системе подготовки войск по стандартам НАТО. На сторону боевиков перешли и несколько обученных американцами высокопоставленных офицеров афганской армии.Талибы подняли свой флаг над президентским дворцом, и готовятся объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан, который вряд ли получит быстрое признание большинства стран мирового сообщества.Очагом сопротивления "Талибану"* остается лишь провинция Панджшер, населенная этническими таджиками.Безопасность в стране – ниже нижнего предела. И все же война – основная форма существования террористической организации. Заметим, иного статуса талибов в России и ООН пока не существует. Как и оснований для исторического оптимизма.Даже если движение "Талибан"* будет бороться только с конкурентами-исламистами из "Аль-Каиды"* и "Исламского государства – Хорасан"*, это обещает боевые действия на годы.Вероятная трансформация (интеграция) боевиков "Талибана"* в государственную структуру исламского эмирата – малоизученная технология со множеством неизвестных осложнений. Афганцы среднего возраста хорошо помнят мрачный период 1996 – 2001 годов, когда талибы впервые пришли к власти, и установили "новый порядок".Паника в КабулеМы наблюдаем величайшее геополитическое поражение и унижение коллективного Запада, Пентагона и НАТО – Кабул навсегда прощается с "американской мечтой" об исламской демократии, и вновь погружается в средневековый эмират. А в Брюсселе до последнего обсуждают ситуацию в Афганистане так, будто могут на нее повлиять.США, Франция, Великобритания, Германия, Канада и многие другие страны Запада спешно эвакуируют свои посольства из столицы Афганистана. Пентагон последовательно наращивает силы "спасателей", эвакуацией американских дипломатов заняты 6000 военнослужащих – в два раза больше, чем предполагалось ранее.Вертолеты Армии США челночными рейсами переправляют персонал из обширного посольского комплекса в центре Кабула в аэропорт. Вашингтон отвел 72 часа на полную эвакуацию своего посольства и вывоз союзников (афганцев), имеющих право на получение специальных иммиграционных виз.Судьба остальных коллаборационистов предсказуемо печальна. И это касается примерно 350 тысяч военнослужащих правительственных сил (пока им разрешили разойтись по домам).Обстановка в Кабуле и в международном аэропорту имени Хамида Карзая катастрофическая: тысячи афганцев не могут улететь из страны, в которой многих ожидает смерть от рук талибов – за сотрудничество с американцами. Все коммерческие рейсы из Кабула приостановлены, время от времени в аэропорту стреляют, есть жертвы среди мирных граждан.Кроме представителей Пентагона, порядок на взлетной полосе пытаются сохранить военнослужащие Великобритании, Турции и Азербайджана. Создается впечатление, что талибы пока позволяют беглецам улететь, но пребывание иностранных войск в аэропорту Кабула не может продолжаться слишком долго.Боевики захватили несколько крупных военных баз и арсеналов правительственной армии, и располагают всеми видами вооружений, включая ударные самолеты и вертолеты. В строю "Талибана"* сегодня, по разным данным, от 75 тысяч до 120 тысяч бойцов.Афганские союзники США ощущают себя преданными. Газета TheWashington Post отмечает, что стремительное продвижение талибов к власти множит сомнения в прочности американских гарантий безопасности у союзников по всему миру (контраст создает твердая поддержка Россией своих союзников в Сирии). Запад в ужасе ожидает нового наплыва афганских беженцев.ОДКБ сосредоточиваетсяНа афганском направлении странам Центральной Азии и России могут потребоваться военные инструменты отражения угроз. Победы талибов в среднесрочной перспективе могут отозваться ростом террористической активности в сопредельных странах, особенно в Таджикистане, где больше идеологических сторонников "движения".Идет подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась 16 августа сделал заявление по Афганистану. Основные положения:На фоне обострения ситуации в Афганистане, усилена бдительность в ВС Казахстана. Это касается, прежде всего, подразделений Сил специальных операций, фронтовой и военно-транспортной авиации, противовоздушной обороны. Организовано круглосуточное дежурство сил и средств.Дополнительные меры безопасности касаются всех стран региона (и вне ОДКБ). Совершенно неслучайно Узбекистан пропустил через КПП в Термезе 84 афганских военнослужащих, которые бежали от талибов, а затем сбил самолет афганских ВВС, нарушивший границу. Ташкент обязан учитывать весь спектр вооружений и вероятных действий своих беспокойных соседей. Кстати, на сторону талибов перешли несколько экипажей боевых вертолетов.Командующий войсками российского ЦВО Александр Лапин проверяет готовность полигонной базы к учению "Мирная миссия-2021", в ходе которого предстоит отработать задачи антитеррористической операции коалиционной группировкой войск (сил) государств-членов ШОС.Представитель движения "Талибан"* заявил, что никакой угрозы для российского посольства в афганской столице нет. И все же, по мнению специального представителя президента России по Афганистану Замира Кабулова, Москва не будет спешить с признанием режима группировки: "Насчет признания мы никуда не спешим. Мы посмотрим, как режим будет себя вести".Странам Центральной Азии и России предстоит жить с проблемным соседом. "Талибан"* активно сотрудничает с другими террористическими организациями, что может стать основой продолжения афганской войны "всех против всех".* – террористическая организация, запрещенная в РФ.
https://ru.sputnik.md/20210815/izvestno-kto-vozglavit-perekhodnoe-pravitelstvo-afganistana-43920786.html
https://ru.sputnik.md/20210815/smi-taliby-mirno-voshli-v-kabul-43927423.html
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Александр Хроленко
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в мире, колумнистика

Кабул прощается с "американской мечтой": джихад продолжается

23:00 16.08.2021
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация в Афганистане после смены власти
Ситуация в Афганистане после смены власти - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
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Александр Хроленко, обозреватель МИА Россия сегодня - Sputnik Молдова
Александр Хроленко
обозреватель МИА "Россия сегодня"
Все материалы
Афганистан переживает одно из величайших потрясений в своей многовековой истории.
После начала вывода войск США и альянса Исламская республика продержалась всего около четырех месяцев. Талибы 16 августа заявили о своей победе и об окончании двадцатилетней войны, но уровень насилия в стране свидетельствует о продолжении "джихада".
Военно-политическая турбулентность в Афганистане создает новые угрозы безопасности сопредельным странам Центральной Азии. Страны ОДКБ готовы адекватно реагировать на угрозы безопасности – предсказуемые потоки беженцев, наркотрафик, экспорт экстремистской идеологии и вооруженные провокации на границе.
Талибы за минувшие субботу и воскресенье захватили более пятнадцати административных центров Афганистана, и контролируют сегодня все крупные города, включая столицу – Кабул (занята 15 августа). Президент Исламской республики Ашраф Гани на самолете покинул страну, как и единственный афганский маршал Абдул Рашид Дустум. По состоянию на вечер 16 августа не было официальных подтверждений местонахождения ни Гани, ни Дустума. Три центральноазиатские страны – Узбекистан, таджикистан и Казахстан – уже заявили, что лайнер с бывшим президентом Афганистана не приземлялся на их территории.
Бойцы талибов (запрещены в РФ) - Sputnik Молдова, 1920, 15.08.2021
Политика
Стало известно, кто может возглавить переходное правительство Афганистана
15 августа, 13:07
378
Между тем победный "джихад" в Афганистане может вдохновить террористов в разных странах на расширение поля деятельности, попытки силового захвата власти.
Правительственная армия и система государственной безопасности ИРА стоимостью 70 миллиардов долларов фактически разрушены – вместе с мифом о лучшей в мире системе подготовки войск по стандартам НАТО. На сторону боевиков перешли и несколько обученных американцами высокопоставленных офицеров афганской армии.
Талибы подняли свой флаг над президентским дворцом, и готовятся объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан, который вряд ли получит быстрое признание большинства стран мирового сообщества.
Очагом сопротивления "Талибану"* остается лишь провинция Панджшер, населенная этническими таджиками.
Бойцы талибов (запрещены в РФ) - Sputnik Молдова, 1920, 15.08.2021
Политика
СМИ: талибы мирно вошли в Кабул
15 августа, 18:44
391
Безопасность в стране – ниже нижнего предела. И все же война – основная форма существования террористической организации. Заметим, иного статуса талибов в России и ООН пока не существует. Как и оснований для исторического оптимизма.
Даже если движение "Талибан"* будет бороться только с конкурентами-исламистами из "Аль-Каиды"* и "Исламского государства – Хорасан"*, это обещает боевые действия на годы.
Вероятная трансформация (интеграция) боевиков "Талибана"* в государственную структуру исламского эмирата – малоизученная технология со множеством неизвестных осложнений. Афганцы среднего возраста хорошо помнят мрачный период 1996 – 2001 годов, когда талибы впервые пришли к власти, и установили "новый порядок".

Паника в Кабуле

Мы наблюдаем величайшее геополитическое поражение и унижение коллективного Запада, Пентагона и НАТО – Кабул навсегда прощается с "американской мечтой" об исламской демократии, и вновь погружается в средневековый эмират. А в Брюсселе до последнего обсуждают ситуацию в Афганистане так, будто могут на нее повлиять.
США, Франция, Великобритания, Германия, Канада и многие другие страны Запада спешно эвакуируют свои посольства из столицы Афганистана. Пентагон последовательно наращивает силы "спасателей", эвакуацией американских дипломатов заняты 6000 военнослужащих – в два раза больше, чем предполагалось ранее.
Ситуация в Афганистане после смены власти
© REUTERS / Jawad Sukhanyar

Люди бегут к терминалу Кабульского аэропорта после захвата президентского дворца группировкой "Талибан*"

Люди бегут к терминалу Кабульского аэропорта после захвата президентского дворца группировкой &quot;Талибан*&quot; - Sputnik Молдова
1/14
© REUTERS / Jawad Sukhanyar

Люди бегут к терминалу Кабульского аэропорта после захвата президентского дворца группировкой "Талибан*"

© AP Photo / Gulabuddin Amiri

Боевики Талибан* поднимают свой флаг в городе Газни

Боевики Талибан* поднимают свой флаг в городе Газни - Sputnik Молдова
2/14
© AP Photo / Gulabuddin Amiri

Боевики Талибан* поднимают свой флаг в городе Газни

© AP Photo / Rahmat Gul

Дым и огонь у посольства США в Кабуле

Дым и огонь у посольства США в Кабуле - Sputnik Молдова
3/14
© AP Photo / Rahmat Gul

Дым и огонь у посольства США в Кабуле

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai

Флаги Пакистана и Талибана* на границе двух государств

Флаги Пакистана и Талибана* на границе двух государств - Sputnik Молдова
4/14
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai

Флаги Пакистана и Талибана* на границе двух государств

© REUTERS / Stringer

Военный вертолет CH-46 Sea Knight над Кабулом

Военный вертолет CH-46 Sea Knight над Кабулом - Sputnik Молдова
5/14
© REUTERS / Stringer

Военный вертолет CH-46 Sea Knight над Кабулом

© AFP 2021 / Shakib Rahmani

Афганские жители напротив американских солдат в аэропорту Кабула

Афганские жители напротив американских солдат в аэропорту Кабула - Sputnik Молдова
6/14
© AFP 2021 / Shakib Rahmani

Афганские жители напротив американских солдат в аэропорту Кабула

© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Служба безопасности у Зеленой зоны в Кабуле

Служба безопасности у Зеленой зоны в Кабуле - Sputnik Молдова
7/14
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Служба безопасности у Зеленой зоны в Кабуле

© AP Photo / Rahmat Gul

Афганцы в очереди в банк в Кабуле

Афганцы в очереди в банк в Кабуле - Sputnik Молдова
8/14
© AP Photo / Rahmat Gul

Афганцы в очереди в банк в Кабуле

© AP Photo / Rahmat Gul

Американские военные вертолеты Black Hawk во время полета над Кабулом

Американские военные вертолеты Black Hawk во время полета над Кабулом - Sputnik Молдова
9/14
© AP Photo / Rahmat Gul

Американские военные вертолеты Black Hawk во время полета над Кабулом

© AFP 2021

Боевики Талибан* и местные жители на армейском вседорожнике афганской армии в Джелалабаде

Боевики Талибан* и местные жители на армейском вседорожнике афганской армии в Джелалабаде - Sputnik Молдова
10/14
© AFP 2021

Боевики Талибан* и местные жители на армейском вседорожнике афганской армии в Джелалабаде

© AFP 2021 / Shakib Rahmani

Американские солдаты в аэропорту Кабула

Американские солдаты в аэропорту Кабула - Sputnik Молдова
11/14
© AFP 2021 / Shakib Rahmani

Американские солдаты в аэропорту Кабула

© REUTERS / Stringer

Боевики Талибан* на улицах Кабула

Боевики Талибан* на улицах Кабула - Sputnik Молдова
12/14
© REUTERS / Stringer

Боевики Талибан* на улицах Кабула

© AP Photo / Rahmat Gul

Пассажиры направляются к зоне вылета Международного аэропорта Кабула

Пассажиры направляются к зоне вылета Международного аэропорта Кабула - Sputnik Молдова
13/14
© AP Photo / Rahmat Gul

Пассажиры направляются к зоне вылета Международного аэропорта Кабула

© AFP 2021

Боевик Талибана* на улице в афганском городе Герат

Боевик Талибана* на улице в афганском городе Герат - Sputnik Молдова
14/14
© AFP 2021

Боевик Талибана* на улице в афганском городе Герат

1/14
© REUTERS / Jawad Sukhanyar

Люди бегут к терминалу Кабульского аэропорта после захвата президентского дворца группировкой "Талибан*"

2/14
© AP Photo / Gulabuddin Amiri

Боевики Талибан* поднимают свой флаг в городе Газни

3/14
© AP Photo / Rahmat Gul

Дым и огонь у посольства США в Кабуле

4/14
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai

Флаги Пакистана и Талибана* на границе двух государств

5/14
© REUTERS / Stringer

Военный вертолет CH-46 Sea Knight над Кабулом

6/14
© AFP 2021 / Shakib Rahmani

Афганские жители напротив американских солдат в аэропорту Кабула

7/14
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Служба безопасности у Зеленой зоны в Кабуле

8/14
© AP Photo / Rahmat Gul

Афганцы в очереди в банк в Кабуле

9/14
© AP Photo / Rahmat Gul

Американские военные вертолеты Black Hawk во время полета над Кабулом

10/14
© AFP 2021

Боевики Талибан* и местные жители на армейском вседорожнике афганской армии в Джелалабаде

11/14
© AFP 2021 / Shakib Rahmani

Американские солдаты в аэропорту Кабула

12/14
© REUTERS / Stringer

Боевики Талибан* на улицах Кабула

13/14
© AP Photo / Rahmat Gul

Пассажиры направляются к зоне вылета Международного аэропорта Кабула

14/14
© AFP 2021

Боевик Талибана* на улице в афганском городе Герат

Вертолеты Армии США челночными рейсами переправляют персонал из обширного посольского комплекса в центре Кабула в аэропорт. Вашингтон отвел 72 часа на полную эвакуацию своего посольства и вывоз союзников (афганцев), имеющих право на получение специальных иммиграционных виз.
Судьба остальных коллаборационистов предсказуемо печальна. И это касается примерно 350 тысяч военнослужащих правительственных сил (пока им разрешили разойтись по домам).
Обстановка в Кабуле и в международном аэропорту имени Хамида Карзая катастрофическая: тысячи афганцев не могут улететь из страны, в которой многих ожидает смерть от рук талибов – за сотрудничество с американцами. Все коммерческие рейсы из Кабула приостановлены, время от времени в аэропорту стреляют, есть жертвы среди мирных граждан.
Бойцы талибов (запрещены в РФ) - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
Шок и ужас: мир увидел в Афганистане свою судьбу
Вчера, 13:50
356
Кроме представителей Пентагона, порядок на взлетной полосе пытаются сохранить военнослужащие Великобритании, Турции и Азербайджана. Создается впечатление, что талибы пока позволяют беглецам улететь, но пребывание иностранных войск в аэропорту Кабула не может продолжаться слишком долго.
Боевики захватили несколько крупных военных баз и арсеналов правительственной армии, и располагают всеми видами вооружений, включая ударные самолеты и вертолеты. В строю "Талибана"* сегодня, по разным данным, от 75 тысяч до 120 тысяч бойцов.
Афганские союзники США ощущают себя преданными. Газета TheWashington Post отмечает, что стремительное продвижение талибов к власти множит сомнения в прочности американских гарантий безопасности у союзников по всему миру (контраст создает твердая поддержка Россией своих союзников в Сирии). Запад в ужасе ожидает нового наплыва афганских беженцев.

ОДКБ сосредоточивается

На афганском направлении странам Центральной Азии и России могут потребоваться военные инструменты отражения угроз. Победы талибов в среднесрочной перспективе могут отозваться ростом террористической активности в сопредельных странах, особенно в Таджикистане, где больше идеологических сторонников "движения".
Идет подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась 16 августа сделал заявление по Афганистану.
Основные положения:
смена власти в стране существенно влияет на обстановку в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ;
Организация внимательно следит за развитием ситуации на таджикско-афганской границе, высший приоритет – обеспечение безопасности государств ОДКБ;
таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе, необходимости задействования механизмов ОДКБ пока нет;
в случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры;
идет подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы состоятся вблизи таджикско-афганской границы;
ситуация вокруг Афганистана станет одним из главных вопросов обсуждения в ходе предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в середине сентября в городе Душанбе.
На фоне обострения ситуации в Афганистане, усилена бдительность в ВС Казахстана. Это касается, прежде всего, подразделений Сил специальных операций, фронтовой и военно-транспортной авиации, противовоздушной обороны. Организовано круглосуточное дежурство сил и средств.
Дополнительные меры безопасности касаются всех стран региона (и вне ОДКБ). Совершенно неслучайно Узбекистан пропустил через КПП в Термезе 84 афганских военнослужащих, которые бежали от талибов, а затем сбил самолет афганских ВВС, нарушивший границу. Ташкент обязан учитывать весь спектр вооружений и вероятных действий своих беспокойных соседей. Кстати, на сторону талибов перешли несколько экипажей боевых вертолетов.
Пехотинец ВС США в Афганистане - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
Политика
Афганистан: Шойгу и Байден призывают к борьбе, но по-разному
13 августа, 12:30
134
Командующий войсками российского ЦВО Александр Лапин проверяет готовность полигонной базы к учению "Мирная миссия-2021", в ходе которого предстоит отработать задачи антитеррористической операции коалиционной группировкой войск (сил) государств-членов ШОС.
Представитель движения "Талибан"* заявил, что никакой угрозы для российского посольства в афганской столице нет. И все же, по мнению специального представителя президента России по Афганистану Замира Кабулова, Москва не будет спешить с признанием режима группировки: "Насчет признания мы никуда не спешим. Мы посмотрим, как режим будет себя вести".
Странам Центральной Азии и России предстоит жить с проблемным соседом. "Талибан"* активно сотрудничает с другими террористическими организациями, что может стать основой продолжения афганской войны "всех против всех".
* террористическая организация, запрещенная в РФ.
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