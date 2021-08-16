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В Кишиневе увеличивают число мест в COVID Центре на Moldexpo
В Кишиневе увеличивают число мест в COVID Центре на Moldexpo
В Кишиневе увеличивают число мест в COVID Центре на Moldexpo
2021-08-16T11:59+0300
2021-08-16T12:00+0300
коронавирус
ион чебан
вакцинация
в молдове
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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. В связи с увеличением количества пациентов, госпитализированных с коронавирусом в Центр COVID на MoldExpo в воскресенье, в медучреждении увеличивают число мест. Также увеличится количество мест в интенсивной терапии с шести до 12. Об этом в соцсетях заявил мэр Кишинева Ион Чебан.В настоящее время в Центр COVID госпитализировано 102 пациента – за выходные произошел рост на две трети, сообщил кишиневский градоначальник.“На этой неделе мы созовем заседание Чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения муниципия Кишинев и проанализируем эпидемиологическую ситуацию и риски, связанные с распространением инфекции. Муниципальная система здравоохранения готова к возобновлению работы муниципальных больниц в качестве медицинских пунктов для госпитализации и лечения пациентов с коронавирусом”, - добавил примар.По его словам, уровень вакцинации в Кишиневе составляет около 30% (по стране около 19%), что недостаточно и делает нас чрезвычайно уязвимыми в преддверии нового учебного года и в осенне-зимний период.Мэр столицы призвал центральные органы обеспечить эффективное управление и контроль за распространением коронавирусной инфекции в муниципии, где риск ее распространения наиболее высок.
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Евгений Чебан
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ион чебан, вакцинация, в молдове

В Кишиневе увеличивают число мест в COVID Центре на Moldexpo

11:59 16.08.2021 (обновлено: 12:00 16.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausCentrul COVID-19 Chișinău MoldExpo
Centrul COVID-19 Chișinău MoldExpo - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Новый штамм Delta становится преобладающим в Республике Молдова, говорит мэр Кишинева.
КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. В связи с увеличением количества пациентов, госпитализированных с коронавирусом в Центр COVID на MoldExpo в воскресенье, в медучреждении увеличивают число мест. Также увеличится количество мест в интенсивной терапии с шести до 12. Об этом в соцсетях заявил мэр Кишинева Ион Чебан.
В настоящее время в Центр COVID госпитализировано 102 пациента – за выходные произошел рост на две трети, сообщил кишиневский градоначальник.
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“На этой неделе мы созовем заседание Чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения муниципия Кишинев и проанализируем эпидемиологическую ситуацию и риски, связанные с распространением инфекции. Муниципальная система здравоохранения готова к возобновлению работы муниципальных больниц в качестве медицинских пунктов для госпитализации и лечения пациентов с коронавирусом”, - добавил примар.
По его словам, уровень вакцинации в Кишиневе составляет около 30% (по стране около 19%), что недостаточно и делает нас чрезвычайно уязвимыми в преддверии нового учебного года и в осенне-зимний период.
Мэр столицы призвал центральные органы обеспечить эффективное управление и контроль за распространением коронавирусной инфекции в муниципии, где риск ее распространения наиболее высок.
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