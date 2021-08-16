https://ru.sputnik.md/20210816/kogo-esche-kinut-ssha-posle-afganistana-43953299.html

Кого еще "кинут" США после Афганистана

Кого еще "кинут" США после Афганистана

Как будут развиваться события в Афганистане, стоит ли ожидать усиления террористической угрозы в Центральной Азии, что предпримет Россия в этой ситуации

2021-08-16T20:26+0300

2021-08-16T20:26+0300

2021-08-16T20:26+0300

политика

в мире

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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Как будут развиваться события в Афганистане, стоит ли ожидать усиления террористической угрозы в Центральной Азии, что предпримет Россия в этой ситуации – об этом в интервью Sputnik рассказал лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.Предварительный сговор США с талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали стремительное наступление на крупные города. 15 августа движение объявило, что установило контроль над всей территорией страны.Госсекретарь США Этони Блинкен в ходе интервью CNN заявлял, что армия США находилась в Афганистане в первую очередь для того, чтобы ликвидировать террористическую угрозу в регионе — и эта цель, по его словам, была достигнута.Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон за время своего присутствия вложил миллиарды долларов в укрепление вооруженных сил страны и оснастил их "самым передовым вооружением". Но это не помогло удержаться власти Афганистана.По мнению Франца Клинцевича, захват власти талибами был ожидаем. И хотя 120-тысячная афганская армия, за 20 лет обученная и вооруженная американцами, теоретически сумела бы дать "достойный отпор", она этого не сделала.События в Сирии, Афганистане и на Украине показали, что рассчитывать на помощь американцев в критических ситуациях не приходится, говорит он.Эксперт отмечает, что прибалтийские политические деятели "устраивают вой" по поводу "агрессии" России.Переговоры стали разумным шагомРоссийское посольство в Кабуле – единственное, которое осталось в республике, подчеркнул Клинцевич. На его взгляд, выстраивать вынужденные дипломатические отношения с "Талибаном"* стало правильным решением.В июле делегация политического офиса движения талибов нанесла визит в Москву. Тогда пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявлял, что такие контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане.Сейчас представители движения "Талибан"* взяли под охрану здание посольства РФ вместо покинувшей посты правительственной армии и пообещали обеспечить полную безопасность сотрудникам российской дипмиссии.По мнению Клинцевича, сейчас важна работа не только по линии дипломатии. Террористы могут под видом беженцев проникать на сопредельные территории и создавать деструктивные настроения. Эти процессы необходимо отслеживать спецслужбам государств постсоветского пространства, считает политик.РФ сохранит мир на границах с АфганистаномСобеседник Sputnik не сомневается, что с приходом к власти талибов наркотрафик в стране усилится. По его мнению, об устройство "Талибана"* будут финансировать Пакистан и Катар, к ним, возможно, присоединится Китай."На границе есть наши друзья – представители среднеазиатских республик, завязанных на СНГ, ОДКБ и ШОС. В этих условиях, мы должны понимать, что спокойствие и мир у наших друзей – это дальнейшее благополучие российских границ. И РФ не допустит деструктивных процессов в этих республиках", - обращает внимание эксперт.По его словам, неслучайно прошло большое количество учений, в том числе во взаимодействии с 201-й российской военной базой в Таджикистане, которая способна "локализовать любую конфликтную ситуацию".К тому же, уже начата подготовка к серии учений ОДКБ, которые состоятся в ближайшие месяцы: с силами и средствами разведки вооруженных сил государств-членов организации "Поиск-2021", подразделениями материально-технического обеспечения "Эшелон-2021" и коллективных сил оперативного реагирования - "Взаимодействие-2021".** Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России и ряде других стран.

https://ru.sputnik.md/20210810/taliby-zakhvatyvayut-stolitsy-severnykh-provintsiy-chem-otvetyat-kabul-i-vashington-43784735.html

https://ru.sputnik.md/20200304/ssha-nanesli-aviaudar-po-boevikam-talibana-29409849.html

https://ru.sputnik.md/20210815/izvestno-kto-vozglavit-perekhodnoe-pravitelstvo-afganistana-43920786.html

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