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Кого еще "кинут" США после Афганистана
Кого еще "кинут" США после Афганистана
Как будут развиваться события в Афганистане, стоит ли ожидать усиления террористической угрозы в Центральной Азии, что предпримет Россия в этой ситуации
2021-08-16T20:26+0300
2021-08-16T20:26+0300
политика
в мире
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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Как будут развиваться события в Афганистане, стоит ли ожидать усиления террористической угрозы в Центральной Азии, что предпримет Россия в этой ситуации – об этом в интервью Sputnik рассказал лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.Предварительный сговор США с талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали стремительное наступление на крупные города. 15 августа движение объявило, что установило контроль над всей территорией страны.Госсекретарь США Этони Блинкен в ходе интервью CNN заявлял, что армия США находилась в Афганистане в первую очередь для того, чтобы ликвидировать террористическую угрозу в регионе — и эта цель, по его словам, была достигнута.Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон за время своего присутствия вложил миллиарды долларов в укрепление вооруженных сил страны и оснастил их "самым передовым вооружением". Но это не помогло удержаться власти Афганистана.По мнению Франца Клинцевича, захват власти талибами был ожидаем. И хотя 120-тысячная афганская армия, за 20 лет обученная и вооруженная американцами, теоретически сумела бы дать "достойный отпор", она этого не сделала.События в Сирии, Афганистане и на Украине показали, что рассчитывать на помощь американцев в критических ситуациях не приходится, говорит он.Эксперт отмечает, что прибалтийские политические деятели "устраивают вой" по поводу "агрессии" России.Переговоры стали разумным шагомРоссийское посольство в Кабуле – единственное, которое осталось в республике, подчеркнул Клинцевич. На его взгляд, выстраивать вынужденные дипломатические отношения с "Талибаном"* стало правильным решением.В июле делегация политического офиса движения талибов нанесла визит в Москву. Тогда пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявлял, что такие контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане.Сейчас представители движения "Талибан"* взяли под охрану здание посольства РФ вместо покинувшей посты правительственной армии и пообещали обеспечить полную безопасность сотрудникам российской дипмиссии.По мнению Клинцевича, сейчас важна работа не только по линии дипломатии. Террористы могут под видом беженцев проникать на сопредельные территории и создавать деструктивные настроения. Эти процессы необходимо отслеживать спецслужбам государств постсоветского пространства, считает политик.РФ сохранит мир на границах с АфганистаномСобеседник Sputnik не сомневается, что с приходом к власти талибов наркотрафик в стране усилится. По его мнению, об устройство "Талибана"* будут финансировать Пакистан и Катар, к ним, возможно, присоединится Китай."На границе есть наши друзья – представители среднеазиатских республик, завязанных на СНГ, ОДКБ и ШОС. В этих условиях, мы должны понимать, что спокойствие и мир у наших друзей – это дальнейшее благополучие российских границ. И РФ не допустит деструктивных процессов в этих республиках", - обращает внимание эксперт.По его словам, неслучайно прошло большое количество учений, в том числе во взаимодействии с 201-й российской военной базой в Таджикистане, которая способна "локализовать любую конфликтную ситуацию".К тому же, уже начата подготовка к серии учений ОДКБ, которые состоятся в ближайшие месяцы: с силами и средствами разведки вооруженных сил государств-членов организации "Поиск-2021", подразделениями материально-технического обеспечения "Эшелон-2021" и коллективных сил оперативного реагирования - "Взаимодействие-2021".** Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России и ряде других стран.
https://ru.sputnik.md/20210810/taliby-zakhvatyvayut-stolitsy-severnykh-provintsiy-chem-otvetyat-kabul-i-vashington-43784735.html
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Кого еще "кинут" США после Афганистана

20:26 16.08.2021
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© AFP 2021 / Shakib Rahmani Афганские жители напротив американских солдат в аэропорту Кабула
Афганские жители напротив американских солдат в аэропорту Кабула - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
© AFP 2021 / Shakib Rahmani
Талибы заняли Кабул, президент Ашраф Гани бежал из страны, его местонахождение неизвестно.
КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Как будут развиваться события в Афганистане, стоит ли ожидать усиления террористической угрозы в Центральной Азии, что предпримет Россия в этой ситуации – об этом в интервью Sputnik рассказал лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Предварительный сговор США с талибами

Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали стремительное наступление на крупные города. 15 августа движение объявило, что установило контроль над всей территорией страны.
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10 августа, 21:11
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Госсекретарь США Этони Блинкен в ходе интервью CNN заявлял, что армия США находилась в Афганистане в первую очередь для того, чтобы ликвидировать террористическую угрозу в регионе — и эта цель, по его словам, была достигнута.
Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон за время своего присутствия вложил миллиарды долларов в укрепление вооруженных сил страны и оснастил их "самым передовым вооружением". Но это не помогло удержаться власти Афганистана.
По мнению Франца Клинцевича, захват власти талибами был ожидаем. И хотя 120-тысячная афганская армия, за 20 лет обученная и вооруженная американцами, теоретически сумела бы дать "достойный отпор", она этого не сделала.
"США 20 лет готовили, формировали идеологию, оказывала поддержку Кабулу, строили дороги. Почему они сейчас не передали афганской армии свое имущество: технику, склады с боеприпасами, с продовольствием, - а просто бросили свои базы, которые через два часа заняли талибы?! Кроме предварительных договоренностей, я здесь по-другому ситуацию не оцениваю. Я не считаю, что американцы такие глупые, а вижу в произошедшем стратегию", - рассуждает эксперт.
События в Сирии, Афганистане и на Украине показали, что рассчитывать на помощь американцев в критических ситуациях не приходится, говорит он.
"Территория Эстонии, Латвии и Литвы - это следующий объект, который будет использован США в подобных вещах", - считает Клинцевич.
Эксперт отмечает, что прибалтийские политические деятели "устраивают вой" по поводу "агрессии" России.
"Этот вой поддерживают СМИ. Это делается абсолютно логично для того, чтобы власти прибалтийских стран были вынуждены обратиться к НАТО с просьбой ввести свои войска", - делает прогнозы эксперт.

Переговоры стали разумным шагом

Российское посольство в Кабуле – единственное, которое осталось в республике, подчеркнул Клинцевич. На его взгляд, выстраивать вынужденные дипломатические отношения с "Талибаном"* стало правильным решением.
Последствия авиаудара сил коалиции США, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 04.03.2020
США нанесли авиаудар по боевикам "Талибана"
4 марта 2020, 14:20
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В июле делегация политического офиса движения талибов нанесла визит в Москву. Тогда пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявлял, что такие контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане.
Сейчас представители движения "Талибан"* взяли под охрану здание посольства РФ вместо покинувшей посты правительственной армии и пообещали обеспечить полную безопасность сотрудникам российской дипмиссии.
По мнению Клинцевича, сейчас важна работа не только по линии дипломатии. Террористы могут под видом беженцев проникать на сопредельные территории и создавать деструктивные настроения. Эти процессы необходимо отслеживать спецслужбам государств постсоветского пространства, считает политик.

РФ сохранит мир на границах с Афганистаном

Собеседник Sputnik не сомневается, что с приходом к власти талибов наркотрафик в стране усилится. По его мнению, об устройство "Талибана"* будут финансировать Пакистан и Катар, к ним, возможно, присоединится Китай.
"До Нового года все эти процессы буду согласовываться, а уже после Нового года, я уверен, начнутся деструктивные процессы на границе со среднеазиатскими республиками, что может затронуть и интересы России", - предупреждает Клинцевич.
"На границе есть наши друзья – представители среднеазиатских республик, завязанных на СНГ, ОДКБ и ШОС. В этих условиях, мы должны понимать, что спокойствие и мир у наших друзей – это дальнейшее благополучие российских границ. И РФ не допустит деструктивных процессов в этих республиках", - обращает внимание эксперт.
По его словам, неслучайно прошло большое количество учений, в том числе во взаимодействии с 201-й российской военной базой в Таджикистане, которая способна "локализовать любую конфликтную ситуацию".
Бойцы талибов (запрещены в РФ) - Sputnik Молдова, 1920, 15.08.2021
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К тому же, уже начата подготовка к серии учений ОДКБ, которые состоятся в ближайшие месяцы: с силами и средствами разведки вооруженных сил государств-членов организации "Поиск-2021", подразделениями материально-технического обеспечения "Эшелон-2021" и коллективных сил оперативного реагирования - "Взаимодействие-2021".*
* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России и ряде других стран.
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