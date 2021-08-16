https://ru.sputnik.md/20210816/kovid-tsentr-komrat-koyko-mesta-43947436.html

В ковид-центре Комрата развернули дополнительные койко-места

В ковид-центре Комрата развернули дополнительные койко-места

Большой поток пациентов, нуждающихся в госпитализации, вынудил власти Гагаузии развернуть еще один этаж инфекционного отделения районной больницы Комрат

2021-08-16T16:15+0300

2021-08-16T16:15+0300

2021-08-16T16:15+0300

коронавирус

в молдове

комрат

гагаузия

вакцинация

больница

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КОМРАТ, 16 авг - Sputnik, Максим Топал. Большой поток пациентов, нуждающихся в госпитализации, вынудил власти Гагаузии передать еще один этаж инфекционного отделения районной больницы Комрата под нужды ковид-центра, рассказала Sputnik Молдова директор медучреждения Нина Райлян.Деятельность ковид-отделения районной больницы Комрата была возобновлена 6 августа. Тогда было открыто 18 коек, которые заполнились "буквально в течение недели". Как следствие, для приема пациентов пришлось "развернуть еще один этаж ковид-центра" на 24 дополнительные койки.Врачи бьют тревогу – если в прошлом году в больницу попадали, в основном, пожилые люди, то в этом году – уже и относительно молодые люди, младше 40 лет."При этом сказать, что у них течение болезни проходит легче – я не могу. Все болеют одинаково. "Клиника" болезни более тяжелая, чем в прошлом году, и это настораживает. Обращаемся ко всем – единственная возможность не заболеть или же переболеть коронавирусом в легкой форме, не попав в отделение, – это вакцинация. Сегодня есть выбор вакцин, пункты вакцинации работают без выходных. Важно лишь желание граждан", – заключила медик.В Главном управлении здравоохранения и социальной защиты Гагаузии журналистам рассказали о текущей обстановке борьбы с коронавирусом. В двух ковид-центрах, расположенных в Комрате и Чадыр-Лунге, по состоянию на утро 16 августа, находились 46 пациентов, из которых 13 – в тяжелом состоянии (28,3%). За последние сутки от последствий COVID-19 умер житель села Баурчи 1946 года рождения.Всего ковид-центры Гагаузии на данный момент способны принять 66 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа.За все время пандемии в Гагаузии были инфицированы коронавирусом 7223 жителя. По числу заболевших лидирует Комратский район (3709 человек). Следом идет Чадыр-Лунгский район (2461 человек) и Вулканештский район – 1053 человека.Первой дозой вакцины от коронавируса было привито 14 451 человек (11,4%). Обеими дозами провакцинировано 10 336 человек (8,1%).В целом по стране в Молдове было выявлено 261 947 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 253 891 человек (97%). Смертность составила 2,4%.

https://ru.sputnik.md/20210805/gagauzia-kovid-tsentr-43586433.html

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в молдове, комрат, гагаузия, вакцинация, больница