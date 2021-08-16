https://ru.sputnik.md/20210816/krushenie-samoleta-afganskikh-vvs-podtverdili-v-uzbekistane-43946494.html

Крушение самолета афганских ВВС подтвердили в Узбекистане

Крушение самолета афганских ВВС подтвердили в Узбекистане

В Узбекистане упал самолет афганских ВВС

2021-08-16T15:50+0300

2021-08-16T15:50+0300

2021-08-16T15:50+0300

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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Самолет афганских ВВС нарушил воздушную границу Узбекистана и упал на территории Сурхандарьинской области республики, заявил РИА Новости пресс-секретарь узбекистанского Министерства обороны Бахром Зульфикаров.Сообщается, что информацией о жертвах или пострадавших ведомство не располагает. По данным агентства, два летчика выжили и находятся в больнице.Ранее в Сети появились фотографии и видеоролики, на которых видны обломки воздушного судна. Сообщалось, что пострадал один военнослужащий правительственных войск.Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели: на фоне вывода из страны американских войск талибы усилили наступление. В воскресенье СМИ написали, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.Сейчас в аэропорту Кабула царит хаос: представители дипмиссий и местные жители пытаются в спешке улететь, слышны выстрелы; по неофициальным данным, есть погибшие.Талибы пытаются навести порядок в столице, призывают людей вернуться в дома и на рабочие места, обещают обеспечить безопасность иностранцам.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ru.sputnik.md/20210813/evropa-volna-migranti-narkotiki-afganistan-43888858.html

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