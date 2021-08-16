Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210816/krushenie-samoleta-afganskikh-vvs-podtverdili-v-uzbekistane-43946494.html
Крушение самолета афганских ВВС подтвердили в Узбекистане
Крушение самолета афганских ВВС подтвердили в Узбекистане
В Узбекистане упал самолет афганских ВВС
2021-08-16T15:50+0300
2021-08-16T15:50+0300
общество
в мире
афганистан
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/10/43946188_0:190:3143:1958_1920x0_80_0_0_59f64cdd9767f0562018fd17027a23a0.jpg
КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Самолет афганских ВВС нарушил воздушную границу Узбекистана и упал на территории Сурхандарьинской области республики, заявил РИА Новости пресс-секретарь узбекистанского Министерства обороны Бахром Зульфикаров.Сообщается, что информацией о жертвах или пострадавших ведомство не располагает. По данным агентства, два летчика выжили и находятся в больнице.Ранее в Сети появились фотографии и видеоролики, на которых видны обломки воздушного судна. Сообщалось, что пострадал один военнослужащий правительственных войск.Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели: на фоне вывода из страны американских войск талибы усилили наступление. В воскресенье СМИ написали, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.Сейчас в аэропорту Кабула царит хаос: представители дипмиссий и местные жители пытаются в спешке улететь, слышны выстрелы; по неофициальным данным, есть погибшие.Талибы пытаются навести порядок в столице, призывают людей вернуться в дома и на рабочие места, обещают обеспечить безопасность иностранцам.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ru.sputnik.md/20210813/evropa-volna-migranti-narkotiki-afganistan-43888858.html
афганистан
узбекистан
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/10/43946188_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_97d5b1f5378a90362b175a2cdf286eb9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, афганистан, узбекистан

Крушение самолета афганских ВВС подтвердили в Узбекистане

15:50 16.08.2021
182
© REUTERS / ABROR KURBONMURATOVПограничники на блокпосту на узбекско-афганской границе в Айритоме
Пограничники на блокпосту на узбекско-афганской границе в Айритоме - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
© REUTERS / ABROR KURBONMURATOV
В Министерстве обороны Узбекистана подтвердили факт крушения на территории страны самолета ВВС Афганистана.
КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Самолет афганских ВВС нарушил воздушную границу Узбекистана и упал на территории Сурхандарьинской области республики, заявил РИА Новости пресс-секретарь узбекистанского Министерства обороны Бахром Зульфикаров.
Сообщается, что информацией о жертвах или пострадавших ведомство не располагает. По данным агентства, два летчика выжили и находятся в больнице.
Ранее в Сети появились фотографии и видеоролики, на которых видны обломки воздушного судна. Сообщалось, что пострадал один военнослужащий правительственных войск.
Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели: на фоне вывода из страны американских войск талибы усилили наступление. В воскресенье СМИ написали, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Беженцы в специально организованном центре по распределению мигрантов - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
Общество
Эксперт: Европу захлестнет волна мигрантов и наркотиков из Афганистана
13 августа, 23:16
539
Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
Сейчас в аэропорту Кабула царит хаос: представители дипмиссий и местные жители пытаются в спешке улететь, слышны выстрелы; по неофициальным данным, есть погибшие.
Талибы пытаются навести порядок в столице, призывают людей вернуться в дома и на рабочие места, обещают обеспечить безопасность иностранцам.
* Террористическая организация, запрещенная в России
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:05Обновила рекорд: цена на газ в Европе выросла
16:37В Афганистане остаются члены экипажа молдавского вертолета: почему их не эвакуируют
16:30Серьезное ДТП в Португалии: пострадали граждане Молдовы
16:20Премьер-министр встретилась с послом России в Молдове
16:15В ковид-центре Комрата развернули дополнительные койко-места
15:50Крушение самолета афганских ВВС подтвердили в Узбекистане
15:37МИДЕИ готово оказать содействие гражданам Молдовы в Афганистане
15:29В аэропорту Кишинева создадут рабочую группу для оптимизации работы во время пандемии
15:13Генеральный секретарь ОДКБ: ситуация в Афганистане вызывают глубокую обеспокоенность
14:49Ученые: COVID-19 может стать детским заболеванием
14:31Ситуация в Афганистане после смены власти
14:14В трети школ Кишинева вакцинированы более 75% учителей
13:50Шок и ужас: мир увидел в Афганистане свою судьбу
13:21Молдова – крупнейший в СНГ поставщик яблок и винограда в Россию
12:54Ждет инструкций: вертолет молдавской авиакомпании остается в Афганистане
12:48ANI проверит декларации об имуществе депутатов парламента предыдущего созыва
12:28Гидрометцентр обновил "желтый код" из-за аномальной жары в Молдове
11:59В Кишиневе увеличивают число мест в COVID Центре на Moldexpo
11:37Полиция усилит контроль за соблюдением мер по борьбе с COVID-19
11:17Молдова - в "желтом" списке стран для Израиля