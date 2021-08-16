https://ru.sputnik.md/20210816/kurs-valyut-na-chetverg---evro-rastet-dollar-sdaet-pozitsii-43958810.html

Курс валют на четверг - евро растет, доллар сдает позиции

Курс валют на четверг - евро растет, доллар сдает позиции

Курс валют на четверг - евро растет, доллар сдает позиции

2021-08-16T20:50+0300

2021-08-16T20:50+0300

2021-08-16T20:50+0300

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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, семнадцатое августа. Доллар и евро потеряют в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подорожает более чем на два бана и закрепится на уровне 20,7493 лея.Доллар подешевеет на два бана и будет стоить во вторник 17,6147 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).Что касается остальных валют, то 17 августа немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2399 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6605 лея. Румынский лей подорожает до 4,2244 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20210718/video-devushka-neveroyatno-bystro-scitaet-denigi-youtube-24000059.html

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2021

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рубль, курс валют, доллар, евро, в молдове