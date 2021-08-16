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Курс валют на четверг - евро растет, доллар сдает позиции
Курс валют на четверг - евро растет, доллар сдает позиции
Курс валют на четверг - евро растет, доллар сдает позиции
2021-08-16T20:50+0300
2021-08-16T20:50+0300
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курс валют
доллар
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в молдове
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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, семнадцатое августа. Доллар и евро потеряют в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подорожает более чем на два бана и закрепится на уровне 20,7493 лея.Доллар подешевеет на два бана и будет стоить во вторник 17,6147 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).Что касается остальных валют, то 17 августа немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2399 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6605 лея. Румынский лей подорожает до 4,2244 в пересчете на национальную валюту.
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Дмитрий Терехов
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рубль, курс валют, доллар, евро, в молдове

Курс валют на четверг - евро растет, доллар сдает позиции

20:50 16.08.2021
127
© Sputnik / Mihai Caraus валюта
 валюта - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, семнадцатое августа. Доллар и евро потеряют в цене по отношению к молдавскому лею.
Евро подорожает более чем на два бана и закрепится на уровне 20,7493 лея.
Доллар подешевеет на два бана и будет стоить во вторник 17,6147 лея.
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).
Что касается остальных валют, то 17 августа немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2399 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6605 лея. Румынский лей подорожает до 4,2244 в пересчете на национальную валюту.
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