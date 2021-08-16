https://ru.sputnik.md/20210816/midei-gotovo-okazat-sodeystvie-grazhdanam-moldovy-v-afganistane-43947792.html

МИДЕИ готово оказать содействие гражданам Молдовы в Афганистане

МИДЕИ готово оказать содействие гражданам Молдовы в Афганистане

Министерство иностранных дел и европейской интеграции внимательно следит за развитием ситуации в области безопасности в Афганистане. 16.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-16T15:37+0300

2021-08-16T15:37+0300

2021-08-16T15:37+0300

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КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. При необходимости Министерство иностранных дел и европейской интеграции предпримет все необходимые меры для эвакуации граждан Молдовы, обеспечивая скоординированную связь по дипломатическим каналам со странами-партнерами, имеющими дипломатическое представительство в Кабуле. Об этом сообщили в пресс-службе МИДЕИ.Дипломаты МИДЕИ уже поддерживают контакты с коллегами из министерств иностранных дел Румынии и Украины, чтобы в случае необходимости оперативно вмешаться и оказать помощь нашим соотечественникам.При этом в министерстве отметили, что пока обращений о репатриации от МИДЕИ от граждан Республики Молдова не поступало.Как сообщили в ведомстве, в первой половине дня Республика Молдова присоединилась к совместному заявлению международного сообщества, поддержанному более чем 70 странами, с призывом разрешить выехать из Афганистана афганским и иностранным гражданам, желающим покинуть страну, а также к аэропортам и контрольно-пропускным пунктам с призывом не закрывать границу.Всех, у кого есть информация о гражданах Молдовы, которые находятся в регионе и столкнулись с трудной или чрезвычайной ситуацией, в министерстве призвали незамедлительно уведомить Управление консульских дел МИДЕИ по адресу электронной почты: dac@mfa.gov.md или по телефону: +373 22 201 050.

https://ru.sputnik.md/20210816/zhdet-instruktsiy-samolet-moldavskoy-aviakompanii-ostaetsya-v-afganistane-43941770.html

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мидеи, афганистан, в молдове, в мире