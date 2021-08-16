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Минздрав: в Молдове растет число заболевших COVID-19
Минздрав: в Молдове растет число заболевших COVID-19
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа. 16.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-16T18:12+0300
2021-08-16T18:19+0300
коронавирус
заболевшие
в молдове
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КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 200 новых случаев инфицирования COVID-19, в 174 из них заболели невакцинированные граждане. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.Отмечено 12 случаев импорта инфекции: 4 - из Турции, 3 - из Италии, Чехии, Великобритании, России, Швеции, из Украины - один случай.Общее число случаев заражения в стране достигло 262 244.За минувшие сутки проведено 3853 теста.Всего в больницах находится 385 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 42 (из них 5 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).В то же время за сутки выздоровели 117 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло отметки в 254 143.За 24 часа от коронавируса в Молдове умерло 5 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6313.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210816/politsiya-kontrol-soblyudeni-meri-covid-19-43937380.html
https://ru.sputnik.md/20210816/vstupili-v-silu-novye-pravila-vezda-v-moldovu-43928177.html
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Евгений Чебан
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заболевшие, в молдове

Минздрав: в Молдове растет число заболевших COVID-19

18:12 16.08.2021 (обновлено: 18:19 16.08.2021)
237
© Photo : Miroslav RotariВрач в больнице
Врач в больнице - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 200 новых случаев инфицирования COVID-19, в 174 из них заболели невакцинированные граждане. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.
Отмечено 12 случаев импорта инфекции: 4 - из Турции, 3 - из Италии, Чехии, Великобритании, России, Швеции, из Украины - один случай.
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Общее число случаев заражения в стране достигло 262 244.
За минувшие сутки проведено 3853 теста.
Всего в больницах находится 385 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 42 (из них 5 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).
В то же время за сутки выздоровели 117 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло отметки в 254 143.
За 24 часа от коронавируса в Молдове умерло 5 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6313.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.
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Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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