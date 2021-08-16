https://ru.sputnik.md/20210816/moldavskie-pozharnye-vozvraschayutsya-iz-gretsii-43932595.html
Молдавские пожарные возвращаются из Греции
Молдавские пожарные возвращаются из Греции
Сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям ГИЧС, которые принимали участие в тушении лесных пожаров в Греции, возвращаются в Молдову
2021-08-16T09:23+0300
2021-08-16T09:23+0300
2021-08-16T10:13+0300
общество
в мире
греция
спасатели
лесной пожар
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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям ГИЧС, которые принимали участие в тушении лесных пожаров в Греции, возвращаются в Молдову.Молдавские пожарные вместе с коллегами из Румынии приняли участие в масштабной спасательной операции по тушению пожаров на острове Эвия.Сотрудникам ГИЧС за время операции удалось потушить более 420 очагов возгорания, спасти животных, расчистить территорию от 22 сгоревших деревьев. Во время ликвидации лесных пожаров было использовано более 30 000 литров воды. Общая площадь территорий, на которых работали молдавские пожарные – 300 гектаров.Колонна из пожарной техники двинулась в Молдову и в ближайшее время вернется на родину.Ранее пожарные из Молдовы получили благодарность от Службы экстренной помощи Греции за активное участие и оперативность в преодолении сложных ситуаций.
https://ru.sputnik.md/20210814/pozharnye-iz-moldovy-za-sutki-potushili-106-ochagov-vozgoraniya-v-gretsii-43902180.html
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Светлана Маркова
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg
в мире, греция, спасатели, лесной пожар
Молдавские пожарные возвращаются из Греции
09:23 16.08.2021 (обновлено: 10:13 16.08.2021)
Молдавские пожарные завершили спасательную миссию в Греции.
КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям ГИЧС, которые принимали участие в тушении лесных пожаров в Греции, возвращаются в Молдову.
Молдавские пожарные вместе с коллегами из Румынии приняли участие в масштабной спасательной операции по тушению пожаров на острове Эвия.
Сотрудникам ГИЧС за время операции удалось потушить более 420 очагов возгорания, спасти животных, расчистить территорию от 22 сгоревших деревьев. Во время ликвидации лесных пожаров было использовано более 30 000 литров воды. Общая площадь территорий, на которых работали молдавские пожарные – 300 гектаров.
Колонна из пожарной техники двинулась в Молдову и в ближайшее время вернется на родину.
Ранее пожарные из Молдовы получили благодарность от Службы экстренной помощи Греции за активное участие и оперативность в преодолении сложных ситуаций.