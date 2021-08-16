https://ru.sputnik.md/20210816/moldova-sng-postavschik-yabloki-vinograd-rossia-43938849.html

Молдова – крупнейший в СНГ поставщик яблок и винограда в Россию

Молдова – крупнейший в СНГ поставщик яблок и винограда в Россию

Молдова – крупнейший в СНГ поставщик яблок и винограда в Россию

2021-08-16T13:21+0300

2021-08-16T13:21+0300

2021-08-16T13:21+0300

экономика

россия

молдова

снг

виноград

яблоки

поставщик

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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Молдова является крупнейшим поставщиком среди стран СНГ яблок (113 тысяч тонн) и винограда (девять тысяч тонн) в Россию. По данным информационной системы Россельхознадзора ФГИС "Аргус-Фито", в 2021 году по состоянию на 10 августа по отдельным видам товаров каждая из стран СНГ нарастила поставки плодоовощной продукции в Россию.Также сообщается о том, что Молдова начала отгрузки в Россию моркови и поставила уже свыше тонны тонн этого овоща, а также свеклы (201 тонна). Кроме того, из Молдовы вырос импорт абрикосов и клубники в Россию.В Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы сообщили, что в нынешнем году урожай винограда будет на 15% выше, чем в прошлом. По данным районных управлений сельского хозяйства, потенциальный объем поставок винограда на переработку в 2021 году оценивается более чем в 200 тысяч тонн (в 2020 году было переработано 160 тысяч тонн).Ранее сообщалось, что в России предпримут ряд мер для стабилизации цен на сельхозпродукты. Для этого планировалось в ближайшее время увеличить ввоз продуктов из стран СНГ. Соответствующее указание дал президент России Владимир Путин правительству.

https://ru.sputnik.md/20210809/sng-putin-uvelicenie-tovari-43753284.html

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2021

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Светлана Маркова https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

россия, молдова, снг, виноград, яблоки, поставщик