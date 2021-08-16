https://ru.sputnik.md/20210816/moldova-zheltii-spisok-stran-izraili-43937077.html
Молдова - в "желтом" списке стран для Израиля
Молдова - в "желтом" списке стран для Израиля
В "желтом" списке – Молдова, Австрия, Австралия, Гонконг, Венгрия, Тайвань, Новая Зеландия, Китай, Сингапур, Чехия.
2021-08-16T11:17+0300
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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Министерство здравоохранения Израиля обновило классификационный список стран, который вступает в силу в понедельник, 16 августа.На сайте министерства опубликованы списки стран, которые входят в "желтую", "оранжевую" или "красную" зоны. В "желтом" списке – Молдова, Австрия, Австралия, Гонконг, Венгрия, Тайвань, Новая Зеландия, Китай, Сингапур, Чехия. Это означает, что путешествие разрешено, но при возвращении в Израиль необходимо находиться на карантине до получения отрицательного ответа или до 24 часов, в зависимости от того, что наступит раньше (невакцинированные должны соблюдать полный карантин).В "красном" списке с 16 августа остаются Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция, для их посещения требуется разрешение израильских властей, нарушение этого положения карается штрафом
https://ru.sputnik.md/20210813/chisinau-vvedenie-oranzhevii-kod-covid-opasnosti-43883705.html
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Молдова - в "желтом" списке стран для Израиля
11:17 16.08.2021 (обновлено: 11:24 16.08.2021)
Обновленный список стран по зонам вступает в силу 16 августа.
КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Министерство здравоохранения Израиля обновило классификационный список стран, который вступает в силу в понедельник, 16 августа.
На сайте министерства
опубликованы списки стран, которые входят в "желтую", "оранжевую" или "красную" зоны.
В "желтом" списке – Молдова, Австрия, Австралия, Гонконг, Венгрия, Тайвань, Новая Зеландия, Китай, Сингапур, Чехия. Это означает, что путешествие разрешено, но при возвращении в Израиль необходимо находиться на карантине до получения отрицательного ответа или до 24 часов, в зависимости от того, что наступит раньше (невакцинированные должны соблюдать полный карантин).
В "красном" списке с 16 августа остаются Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция, для их посещения требуется разрешение израильских властей, нарушение этого положения карается штрафом