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Обновила рекорд: цена на газ в Европе выросла
Обновила рекорд: цена на газ в Европе выросла
На сколько выросла в Европе цена на газ
2021-08-16T17:05+0300
2021-08-16T17:05+0300
экономика
в мире
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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Цена на газ в Европе впервые превысила 585 долларов за тысячу кубометров и обновила исторический максимум, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.Отмечается, что это произошло после решения "Газпрома" забронировать минимум твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) на момент открытия торгов в понедельник составляла почти 550 долларов за тысячу кубометров. После объявления итогов аукциона она достигала 586,3 доллара, резко подскочив примерно на 2,5%."Газпром" забронировал на сентябрь только 4% из предложенного объема твердых дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, тогда как в предыдущие месяцы выкупал их все, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP. При этом в предыдущие месяцы - с мая - "Газпром" выкупал весь предлагавшийся такой объем в 15 миллионов кубометров в сутки.Ранее опрошенные РИА Новости эксперты высказывали мнение, что компании экономически невыгодно прокачивать газ через Украину сверх лимита, так как это может привести к дополнительным платежам.
https://ru.sputnik.md/20210812/moskva-i-kishinev-protivorechia-gaz-43848447.html
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в мире

Обновила рекорд: цена на газ в Европе выросла

17:05 16.08.2021
43
© Sputnik / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
/
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Цена газа в Европе после аукциона по мощностям Украины обновила рекорд.
КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Цена на газ в Европе впервые превысила 585 долларов за тысячу кубометров и обновила исторический максимум, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Отмечается, что это произошло после решения "Газпрома" забронировать минимум твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
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12 августа, 17:09
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Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) на момент открытия торгов в понедельник составляла почти 550 долларов за тысячу кубометров. После объявления итогов аукциона она достигала 586,3 доллара, резко подскочив примерно на 2,5%.
"Газпром" забронировал на сентябрь только 4% из предложенного объема твердых дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, тогда как в предыдущие месяцы выкупал их все, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP. При этом в предыдущие месяцы - с мая - "Газпром" выкупал весь предлагавшийся такой объем в 15 миллионов кубометров в сутки.
Юшков: российский газ стабилизирует газовый дефицит Европы - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
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Юшков: российский газ стабилизирует газовый дефицит Европы
2 августа, 09:00
146
Ранее опрошенные РИА Новости эксперты высказывали мнение, что компании экономически невыгодно прокачивать газ через Украину сверх лимита, так как это может привести к дополнительным платежам.
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