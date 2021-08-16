https://ru.sputnik.md/20210816/obnovila-rekord-tsena-na-gaz-v-evrope-vyrosla-43944708.html

Обновила рекорд: цена на газ в Европе выросла

Обновила рекорд: цена на газ в Европе выросла

На сколько выросла в Европе цена на газ

2021-08-16T17:05+0300

2021-08-16T17:05+0300

2021-08-16T17:05+0300

экономика

в мире

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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Цена на газ в Европе впервые превысила 585 долларов за тысячу кубометров и обновила исторический максимум, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.Отмечается, что это произошло после решения "Газпрома" забронировать минимум твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) на момент открытия торгов в понедельник составляла почти 550 долларов за тысячу кубометров. После объявления итогов аукциона она достигала 586,3 доллара, резко подскочив примерно на 2,5%."Газпром" забронировал на сентябрь только 4% из предложенного объема твердых дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, тогда как в предыдущие месяцы выкупал их все, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP. При этом в предыдущие месяцы - с мая - "Газпром" выкупал весь предлагавшийся такой объем в 15 миллионов кубометров в сутки.Ранее опрошенные РИА Новости эксперты высказывали мнение, что компании экономически невыгодно прокачивать газ через Украину сверх лимита, так как это может привести к дополнительным платежам.

https://ru.sputnik.md/20210812/moskva-i-kishinev-protivorechia-gaz-43848447.html

https://ru.sputnik.md/20210802/rossiyskiy-gaz-evropa-43420411.html

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