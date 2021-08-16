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Объявлен состав Национальной сборной на осенние отборочные матчи ЧМ-2022
Объявлен состав Национальной сборной на осенние отборочные матчи ЧМ-2022
Тренер Роберто Бордин сформировал расширенную группу игроков, которые будут вызваны на первые 3 матча отборочных встреч ЧМ-2022. 16.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-16T18:55+0300
2021-08-16T18:55+0300
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КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Федерация футбола Молдовы обнародовала состав Национальной сборной на ближайшие три отборочных матча с Австрией (1 сентября, Кишинев), Шотландией (4 сентября, Глазго) и Фарерскими островами (7 сентября, Торсхавн) в рамках Чемпионата мира-2022.В состав вошли:Вратари: Станислав Намашко ("Кешля", Азербайджан), Дмитрий Челядник ("Шериф"), Кристиан Аврам (ФК Бузэу, Румыния), Юлиан-Себастьян Агаки (ФК Бэлць).Защитники: Игорь Армаш ("Волунтарь", Румыния), Олег Рябчук ("Олимпиакос", Греция), Вячеслав Посмак ("Тузласпор", Турция), Даниэль Думбрэвану ("Луккезе 1905", Италия), Денис Марандич ("Целе", Словения), Вадим Болохан ("Милсами") Александр Белоусов ("Шериф"), Ион Жардан, Максим Потырнике, Иоан-Кэлин Ревенко (все - "Петрокуб").Полузащитники: Артур Ионица ("Беневенто", Италия), Вадим Рацэ ("Волунтарь", Румыния), Кристиан Дрос ("Спартак", Латвия), Сергей Платика, Виктор Богачук, Корнел Котогой (все - "Петрокуб").Нападающие: Ион Николаеску (ДАК-1904, Словакия), Виталий Дамашкан ("Сепси", Румыния), Николай Милинчану ("Яннина", Греция), Дан Спэтару ("Арарат-Армения", Армения), Ники Клещенко ("Сьон", Швейцария), Михай Гечев ("Верес", Украина), Раду Гынсарь, Александр Антонюк (оба - "Милсами").
https://ru.sputnik.md/20210731/sbornaya-moldovy-po-plyazhnomu-futbolu-vyshla-v-final-evroligi-2021-43456834.html
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Евгений Чебан
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сборная молдовы, футбол, в молдове

Объявлен состав Национальной сборной на осенние отборочные матчи ЧМ-2022

18:55 16.08.2021
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© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBALСборная Молдовы по футболу
Сборная Молдовы по футболу - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Тренер Роберто Бордин сформировал расширенную группу игроков, которые будут вызваны на первые 3 матча отборочных встреч ЧМ-2022.
КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Федерация футбола Молдовы обнародовала состав Национальной сборной на ближайшие три отборочных матча с Австрией (1 сентября, Кишинев), Шотландией (4 сентября, Глазго) и Фарерскими островами (7 сентября, Торсхавн) в рамках Чемпионата мира-2022.
В состав вошли:
Вратари: Станислав Намашко ("Кешля", Азербайджан), Дмитрий Челядник ("Шериф"), Кристиан Аврам (ФК Бузэу, Румыния), Юлиан-Себастьян Агаки (ФК Бэлць).
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Защитники: Игорь Армаш ("Волунтарь", Румыния), Олег Рябчук ("Олимпиакос", Греция), Вячеслав Посмак ("Тузласпор", Турция), Даниэль Думбрэвану ("Луккезе 1905", Италия), Денис Марандич ("Целе", Словения), Вадим Болохан ("Милсами") Александр Белоусов ("Шериф"), Ион Жардан, Максим Потырнике, Иоан-Кэлин Ревенко (все - "Петрокуб").
Полузащитники: Артур Ионица ("Беневенто", Италия), Вадим Рацэ ("Волунтарь", Румыния), Кристиан Дрос ("Спартак", Латвия), Сергей Платика, Виктор Богачук, Корнел Котогой (все - "Петрокуб").
Нападающие: Ион Николаеску (ДАК-1904, Словакия), Виталий Дамашкан ("Сепси", Румыния), Николай Милинчану ("Яннина", Греция), Дан Спэтару ("Арарат-Армения", Армения), Ники Клещенко ("Сьон", Швейцария), Михай Гечев ("Верес", Украина), Раду Гынсарь, Александр Антонюк (оба - "Милсами").
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