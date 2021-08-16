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Генеральный секретарь ОДКБ: ситуация в Афганистане вызывают глубокую обеспокоенность
Генеральный секретарь ОДКБ: ситуация в Афганистане вызывают глубокую обеспокоенность
Генеральный секретарь ОДКБ: ситуация в Афганистане вызывают глубокую обеспокоенность
2021-08-16T15:13+0300
2021-08-16T15:50+0300
общество
афганистан
одкб
талибы
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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зася выступил с заявлением по поводу резкого изменения ситуации в Афганистане."Стремительное наступление движения "Талибан"*, переход под его контроль основной части территории Афганистана, включая государственные границы и столицу - город Кабул, а также фактическая смена власти в стране, существенно влияют на обстановку в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность", - заявил Зася.Генеральный секретарь добавил, что в ОДКБ внимательно отслеживают развитие ситуации на таджикско-афганской границе. Главной целью Организации в складывающихся условиях остается обеспечение безопасности государств – членов ОДКБ. Приоритет в деятельности Организации при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам. В сообщении уточняется, что в случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами."Сегодня состоялись мои телефонные переговоры с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо и секретарем Совета Безопасности страны Нассрулло Махмудзода. В настоящее время таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе, необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет. Уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы", - сообщил Зася.Генсекретарь добавил, что ситуация вокруг Афганистана будет одним из главных вопросов обсуждения в ходе предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в середине сентября в столице Республики Таджикистан в городе Душанбе.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города.В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ru.sputnik.md/20210816/zakharova-kabul-afgantsy-vashington-spasenie-43934819.html
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Светлана Маркова
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афганистан, одкб, талибы

Генеральный секретарь ОДКБ: ситуация в Афганистане вызывают глубокую обеспокоенность

15:13 16.08.2021 (обновлено: 15:50 16.08.2021)
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Светлана Маркова
Все материалы
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города.
КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зася выступил с заявлением по поводу резкого изменения ситуации в Афганистане.
"Стремительное наступление движения "Талибан"*, переход под его контроль основной части территории Афганистана, включая государственные границы и столицу - город Кабул, а также фактическая смена власти в стране, существенно влияют на обстановку в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность", - заявил Зася.
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Генеральный секретарь добавил, что в ОДКБ внимательно отслеживают развитие ситуации на таджикско-афганской границе. Главной целью Организации в складывающихся условиях остается обеспечение безопасности государств – членов ОДКБ. Приоритет в деятельности Организации при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам. В сообщении уточняется, что в случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами.
"Сегодня состоялись мои телефонные переговоры с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо и секретарем Совета Безопасности страны Нассрулло Махмудзода. В настоящее время таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе, необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет. Уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы", - сообщил Зася.
Генсекретарь добавил, что ситуация вокруг Афганистана будет одним из главных вопросов обсуждения в ходе предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в середине сентября в столице Республики Таджикистан в городе Душанбе.
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Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города.
В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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