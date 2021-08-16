https://ru.sputnik.md/20210816/otnosheniya-moldova-rossia-psikhozy-covid-19-43889263.html
Дальнейшие отношения Молдовы и России и психозы на фоне COVID-19
Дальнейшие отношения Молдовы и России и психозы на фоне COVID-19
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем с экспертом дальнейшие взаимосвязи Москвы и Кишинева, а также анализируем, как населению Молдовы... 16.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-16T08:30+0300
2021-08-16T08:30+0300
2021-08-16T10:02+0300
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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. У сторонников многовекторного и взвешенного внешнеполитического курса Молдовы после встречи заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака и президента Майи Санду затеплилась надежда на то, что Молдове удастся не только сохранить нормальные отношения с РФ, но и улучшить их. Тему комментирует известный российский политолог Дмитрий Журавлев.Ко второй теме: осенью эпидемиологи прогнозируют в Молдове очередной вал пандемии коронавируса. В научной среде есть такой термин, как "карантинная усталость". Уже почти два года длится вся история вокруг пандемии и люди не просто устали. На фоне постоянного напряжения развиваются неврозы и психозы. Как их избежать? Об этом расскажет доктор психологии Елена Ковалева.
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Дальнейшие отношения Молдовы и России и психозы на фоне COVID-19
08:30 16.08.2021 (обновлено: 10:02 16.08.2021)
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем с экспертом дальнейшие взаимосвязи Москвы и Кишинева, а также анализируем, как населению Молдовы не впасть в депрессию из-за COVID-19.
КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. У сторонников многовекторного и взвешенного внешнеполитического курса Молдовы после встречи заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака и президента Майи Санду затеплилась надежда на то, что Молдове удастся не только сохранить нормальные отношения с РФ, но и улучшить их. Тему комментирует известный российский политолог Дмитрий Журавлев.
Ко второй теме: осенью эпидемиологи прогнозируют в Молдове очередной вал пандемии коронавируса. В научной среде есть такой термин, как "карантинная усталость". Уже почти два года длится вся история вокруг пандемии и люди не просто устали. На фоне постоянного напряжения развиваются неврозы и психозы. Как их избежать? Об этом расскажет доктор психологии Елена Ковалева.