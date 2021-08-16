https://ru.sputnik.md/20210816/otnosheniya-moldova-rossia-psikhozy-covid-19-43889263.html

Дальнейшие отношения Молдовы и России и психозы на фоне COVID-19

Дальнейшие отношения Молдовы и России и психозы на фоне COVID-19

В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем с экспертом дальнейшие взаимосвязи Москвы и Кишинева, а также анализируем, как населению Молдовы... 16.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-16T08:30+0300

2021-08-16T08:30+0300

2021-08-16T10:02+0300

молдова

отношения

психология

в молдове

радио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/10/43932461_0:43:2948:1701_1920x0_80_0_0_355d1a7c95a24da9640331cc371bbcc8.jpg

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. У сторонников многовекторного и взвешенного внешнеполитического курса Молдовы после встречи заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака и президента Майи Санду затеплилась надежда на то, что Молдове удастся не только сохранить нормальные отношения с РФ, но и улучшить их. Тему комментирует известный российский политолог Дмитрий Журавлев.Ко второй теме: осенью эпидемиологи прогнозируют в Молдове очередной вал пандемии коронавируса. В научной среде есть такой термин, как "карантинная усталость". Уже почти два года длится вся история вокруг пандемии и люди не просто устали. На фоне постоянного напряжения развиваются неврозы и психозы. Как их избежать? Об этом расскажет доктор психологии Елена Ковалева.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

молдова, отношения, психология, в молдове, видео