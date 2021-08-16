https://ru.sputnik.md/20210816/pogodnye-rekordy-moldovy-16-avgusta-43929262.html

Погодные рекорды Молдовы 16 августа

Погодные рекорды Молдовы 16 августа

Какой самый низкий и самый высокий температурный показатель в Молдове 16 августа?

2021-08-16T00:01+0300

2021-08-16T00:01+0300

2021-08-16T00:01+0300

синоптики

погода

рекорды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/1a/35264923_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_44cb090023ef2094ee5c42b792391536.jpg

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Самое холодное 16 августа на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1910 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум 16 августа зафиксировали в 2008 году. Тогда термометры показали +37,5 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210804/iz-za-globalnogo-potepleniya-mozhet-poyavitsya-nalog-na-myaso-43563138.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

синоптики, погода, рекорды