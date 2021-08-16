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https://ru.sputnik.md/20210816/pogodnye-rekordy-moldovy-16-avgusta-43929262.html
Погодные рекорды Молдовы 16 августа
Погодные рекорды Молдовы 16 августа
Какой самый низкий и самый высокий температурный показатель в Молдове 16 августа?
2021-08-16T00:01+0300
2021-08-16T00:01+0300
синоптики
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Самое холодное 16 августа на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1910 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум 16 августа зафиксировали в 2008 году. Тогда термометры показали +37,5 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Александр Исаев
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синоптики, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 16 августа

00:01 16.08.2021
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© Sputnik / Mihai CarausЛето в Кишиневе
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Самое холодное 16 августа на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1910 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,2 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 16 августа зафиксировали в 2008 году. Тогда термометры показали +37,5 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,3 градуса.
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4 августа, 23:00
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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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