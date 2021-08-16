https://ru.sputnik.md/20210816/pogodnye-rekordy-moldovy-16-avgusta-43929262.html
Погодные рекорды Молдовы 16 августа
Погодные рекорды Молдовы 16 августа
Какой самый низкий и самый высокий температурный показатель в Молдове 16 августа?
2021-08-16T00:01+0300
2021-08-16T00:01+0300
2021-08-16T00:01+0300
синоптики
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Самое холодное 16 августа на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1910 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум 16 августа зафиксировали в 2008 году. Тогда термометры показали +37,5 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210804/iz-za-globalnogo-potepleniya-mozhet-poyavitsya-nalog-na-myaso-43563138.html
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синоптики, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 16 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Самое холодное 16 августа на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1910 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,2 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 16 августа зафиксировали в 2008 году. Тогда термометры показали +37,5 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.