https://ru.sputnik.md/20210816/politsiya-kontrol-soblyudeni-meri-covid-19-43937380.html
Полиция усилит контроль за соблюдением мер по борьбе с COVID-19
Полиция усилит контроль за соблюдением мер по борьбе с COVID-19
Полиция Кишинева усилит контроль за соблюдением мер по борьбе с COVID-19
2021-08-16T11:37+0300
2021-08-16T11:37+0300
2021-08-16T11:37+0300
коронавирус
полиция
эпидемия
ограничения
в молдове
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КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Генеральный инспекторат полиции заявил, что усилит контроль за соблюдением противоэпидемических ограничений. Ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья установила "оранжевый код" эпидопасности на всей территории страны.По сообщению полиции, среди мер, за выполнением которых будут следить правоохранители:Генинспекторат полиции напоминает, что доступ в заведения общепита в закрытых помещениях, а также в театры, музеи, кинотеатры, библиотеки, а также организация массовых мероприятий, включая свадьбы и иные семейные торжества, разрешается при условии загрузки залов не более чем на 50% от максимальной вместимости помещения.При этом число собравшихся не должно превышать 250 человек в закрытых помещениях, с обеспечением площади в четыре квадратных метра на человека.Во избежание перегруженности общественного транспорта предприятиям и организациям, как частным, так и государственным, с персоналом более чем 50 человек, рекомендуется организовывать рабочую программу посменно, с разницей не менее одного часа в начале и окончании работы.
https://ru.sputnik.md/20210813/spisok-epidemia-ogranichenia-moldova-43896622.html
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полиция, эпидемия, ограничения, в молдове
Полиция усилит контроль за соблюдением мер по борьбе с COVID-19
Генеральный инспекторат полиции призвал население страны строго соблюдать ограничения, установленные Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.
КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Генеральный инспекторат полиции заявил, что усилит контроль за соблюдением противоэпидемических ограничений. Ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья установила "оранжевый код" эпидопасности на всей территории страны.
По сообщению полиции, среди мер, за выполнением которых будут следить правоохранители:
ношение масок во всех закрытых общественных местах, в общественном транспорте и на остановках, а также на открытых пространствах, где невозможно соблюдать физическое расстояние;
соблюдение физического расстояния между людьми не менее одного метра;
соблюдение режима самоизоляции лицами, в отношении которых установлен соответствующий режим.
Генинспекторат полиции напоминает, что доступ в заведения общепита в закрытых помещениях, а также в театры, музеи, кинотеатры, библиотеки, а также организация массовых мероприятий, включая свадьбы и иные семейные торжества, разрешается при условии загрузки залов не более чем на 50% от максимальной вместимости помещения.
При этом число собравшихся не должно превышать 250 человек в закрытых помещениях, с обеспечением площади в четыре квадратных метра на человека.
Во избежание перегруженности общественного транспорта предприятиям и организациям, как частным, так и государственным, с персоналом более чем 50 человек, рекомендуется организовывать рабочую программу посменно, с разницей не менее одного часа в начале и окончании работы.