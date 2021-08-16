https://ru.sputnik.md/20210816/politsiya-kontrol-soblyudeni-meri-covid-19-43937380.html

Полиция усилит контроль за соблюдением мер по борьбе с COVID-19

Полиция усилит контроль за соблюдением мер по борьбе с COVID-19

Полиция Кишинева усилит контроль за соблюдением мер по борьбе с COVID-19

2021-08-16T11:37+0300

2021-08-16T11:37+0300

2021-08-16T11:37+0300

коронавирус

полиция

эпидемия

ограничения

в молдове

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КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Генеральный инспекторат полиции заявил, что усилит контроль за соблюдением противоэпидемических ограничений. Ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья установила "оранжевый код" эпидопасности на всей территории страны.По сообщению полиции, среди мер, за выполнением которых будут следить правоохранители:Генинспекторат полиции напоминает, что доступ в заведения общепита в закрытых помещениях, а также в театры, музеи, кинотеатры, библиотеки, а также организация массовых мероприятий, включая свадьбы и иные семейные торжества, разрешается при условии загрузки залов не более чем на 50% от максимальной вместимости помещения.При этом число собравшихся не должно превышать 250 человек в закрытых помещениях, с обеспечением площади в четыре квадратных метра на человека.Во избежание перегруженности общественного транспорта предприятиям и организациям, как частным, так и государственным, с персоналом более чем 50 человек, рекомендуется организовывать рабочую программу посменно, с разницей не менее одного часа в начале и окончании работы.

https://ru.sputnik.md/20210813/spisok-epidemia-ogranichenia-moldova-43896622.html

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полиция, эпидемия, ограничения, в молдове