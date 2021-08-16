https://ru.sputnik.md/20210816/premer-ministr-vstretilas-s-poslom-rossii-v-moldove-43950394.html
Премьер-министр встретилась с послом России в Молдове
Премьер-министр встретилась с послом России в Молдове
О чем говорили Наталья Гаврилица и Олег Васнецов
2021-08-16T16:20+0300
2021-08-16T16:20+0300
2021-08-16T16:33+0300
общество
посольство россии в молдове
правительство
олег васнецов
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица провела в понедельник встречу в здании правительства с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.Гаврилица подчеркнула важность прагматичного и активного диалога по всем аспектам двусторонней повестки дня.Собеседники обсудили эффективность межправительственных механизмов в области торговли, культурного обмена и других областей сотрудничества.Ранее Наталья Гаврилица заявила в телеэфире, что у Молдовы "очень комплексная и важная повестка дня в двусторонних отношениях с Россией" и позитивно оценила итоги визита в Кишинев замглавы администрации президента России Дмитрия Козака.
https://ru.sputnik.md/20210812/kozak-i-sandu-prolozhili-kurs-43851097.html
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посольство россии в молдове, правительство, олег васнецов, наталья гаврилица
Премьер-министр встретилась с послом России в Молдове
16:20 16.08.2021 (обновлено: 16:33 16.08.2021)
Наталья Гаврилица и Олег Васнецов обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.
КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица провела в понедельник встречу в здании правительства с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.
Гаврилица подчеркнула важность прагматичного и активного диалога по всем аспектам двусторонней повестки дня.
Собеседники обсудили эффективность межправительственных механизмов в области торговли, культурного обмена и других областей сотрудничества.
Ранее Наталья Гаврилица заявила в телеэфире, что у Молдовы "очень комплексная и важная повестка дня в двусторонних отношениях с Россией" и позитивно оценила итоги визита в Кишинев замглавы администрации президента России Дмитрия Козака.