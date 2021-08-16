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Рухнут ли цены на золото: прогноз экспертов
Рухнут ли цены на золото: прогноз экспертов
Что выгоднее покупать золото или платину, сколько стоит серебро
2021-08-16T23:25+0300
2021-08-16T23:25+0300
экономика
в мире
золото
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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. После роста, зафиксированного в конце минувшей недели, в понедельник в начале торгов стоимость золота снижалась примерно до 1770 долларов за унцию, пишут "Известия". В связи с этим аналитики финансового холдинга UBS Global Wealth Management заявили Bloomberg TV, что призывают инвесторов пересмотреть свои вложения в драгоценные металлы.В начале 2021 года золото торговалось на уровне 1900 долларов за унцию.По мнению аналитиков, падение цен на этот драгметалл произошло на фоне укрепления доллара США и восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса. Они также прогнозируют падение серебра с 24 до 22 долларов. Самым выгодным для вложений металлом называется платина, которая шире используется в производстве.Директор по инвестициям в UBS Global Wealth Management Доминик Шнидер посоветовал владельцам золотых активов либо вовсе от них избавиться, либо обезопасить себя от связанных с ними рисков, пишет агентствоВ свою очередь, инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует рост стоимости золота к концу года до 2 000 долларов. за унцию, а серебра — до 30 долларов.На этой неделе ожидается заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, инвесторы смогут проанализировать возможные риски, связанные с хранением драгоценных металлов. Золото, стоимость которого оценивается в долларах, может дешеветь при росте стоимости американской валюты, поскольку тогда металл подорожает в других валютах, что приведет к падению спроса и как следствие — цены.
https://ru.sputnik.md/20210205/zoloto-i-serebro-v-mire-dorozhayut-moldova-ne-otstaet-33498872.html
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в мире, золото

Рухнут ли цены на золото: прогноз экспертов

23:25 16.08.2021
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CC0 / Pixabay / hamiltonleen / Золото, валюта
Золото, валюта - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
CC0 / Pixabay / hamiltonleen /
Аналитики советуют инвесторам пересмотреть свои вложения в золото, серебро и платину.
КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. После роста, зафиксированного в конце минувшей недели, в понедельник в начале торгов стоимость золота снижалась примерно до 1770 долларов за унцию, пишут "Известия".
В связи с этим аналитики финансового холдинга UBS Global Wealth Management заявили Bloomberg TV, что призывают инвесторов пересмотреть свои вложения в драгоценные металлы.
"В понедельник утром цена золота повысилась лишь на 0,3%, до 1785, 36 долларв, после роста на 1,5% в пятницу", — отмечается в сообщении.
В начале 2021 года золото торговалось на уровне 1900 долларов за унцию.
По мнению аналитиков, падение цен на этот драгметалл произошло на фоне укрепления доллара США и восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса. Они также прогнозируют падение серебра с 24 до 22 долларов. Самым выгодным для вложений металлом называется платина, которая шире используется в производстве.
Золотые слитки - Sputnik Молдова, 1920, 05.02.2021
Общество
Золото и серебро в мире дорожают, Молдова не отстает
5 февраля, 10:00
258
Директор по инвестициям в UBS Global Wealth Management Доминик Шнидер посоветовал владельцам золотых активов либо вовсе от них избавиться, либо обезопасить себя от связанных с ними рисков, пишет агентство
В свою очередь, инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует рост стоимости золота к концу года до 2 000 долларов. за унцию, а серебра — до 30 долларов.
На этой неделе ожидается заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, инвесторы смогут проанализировать возможные риски, связанные с хранением драгоценных металлов. Золото, стоимость которого оценивается в долларах, может дешеветь при росте стоимости американской валюты, поскольку тогда металл подорожает в других валютах, что приведет к падению спроса и как следствие — цены.
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