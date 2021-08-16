https://ru.sputnik.md/20210816/rukhnut-li-tseny-na-zoloto-prognoz-ekspertov-43959996.html

Рухнут ли цены на золото: прогноз экспертов

Рухнут ли цены на золото: прогноз экспертов

Что выгоднее покупать золото или платину, сколько стоит серебро

2021-08-16T23:25+0300

2021-08-16T23:25+0300

2021-08-16T23:25+0300

экономика

в мире

золото

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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. После роста, зафиксированного в конце минувшей недели, в понедельник в начале торгов стоимость золота снижалась примерно до 1770 долларов за унцию, пишут "Известия". В связи с этим аналитики финансового холдинга UBS Global Wealth Management заявили Bloomberg TV, что призывают инвесторов пересмотреть свои вложения в драгоценные металлы.В начале 2021 года золото торговалось на уровне 1900 долларов за унцию.По мнению аналитиков, падение цен на этот драгметалл произошло на фоне укрепления доллара США и восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса. Они также прогнозируют падение серебра с 24 до 22 долларов. Самым выгодным для вложений металлом называется платина, которая шире используется в производстве.Директор по инвестициям в UBS Global Wealth Management Доминик Шнидер посоветовал владельцам золотых активов либо вовсе от них избавиться, либо обезопасить себя от связанных с ними рисков, пишет агентствоВ свою очередь, инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует рост стоимости золота к концу года до 2 000 долларов. за унцию, а серебра — до 30 долларов.На этой неделе ожидается заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, инвесторы смогут проанализировать возможные риски, связанные с хранением драгоценных металлов. Золото, стоимость которого оценивается в долларах, может дешеветь при росте стоимости американской валюты, поскольку тогда металл подорожает в других валютах, что приведет к падению спроса и как следствие — цены.

https://ru.sputnik.md/20210205/zoloto-i-serebro-v-mire-dorozhayut-moldova-ne-otstaet-33498872.html

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в мире, золото