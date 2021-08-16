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Самолет ВВС Афганистана был сбит силами ПВО Узбекистана
Самолет ВВС Афганистана был сбит силами ПВО Узбекистана
Кто сбил самолет ВВС Афганистана в Узбекистане
2021-08-16T18:15+0300
2021-08-16T18:15+0300
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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Самолет ВВС Афганистана был сбит системой противовоздушной обороны Узбекистана при попытке нарушения границы, заявили РИА Новости в Минобороны Узбекистана.Ранее в Сети появились фотографии и видеоролики, на которых видны обломки воздушного судна. Сообщалось, что пострадал один военнослужащий правительственных войск.Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели: на фоне вывода из страны американских войск талибы усилили наступление. В воскресенье СМИ написали, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.Сейчас в аэропорту Кабула царит хаос: представители дипмиссий и местные жители пытаются в спешке улететь, слышны выстрелы; по неофициальным данным, есть погибшие.Талибы пытаются навести порядок в столице, призывают людей вернуться в дома и на рабочие места, обещают обеспечить безопасность иностранцам.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, узбекистан

Самолет ВВС Афганистана был сбит силами ПВО Узбекистана

18:15 16.08.2021
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© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРакета ПВО
Ракета ПВО - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
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Ранее сообщалось, что самолет афганских ВВС нарушил воздушную границу Узбекистана и упал на территории республики.
КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Самолет ВВС Афганистана был сбит системой противовоздушной обороны Узбекистана при попытке нарушения границы, заявили РИА Новости в Минобороны Узбекистана.

"Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана", - сказал представитель Минобороны страны.

Ранее в Сети появились фотографии и видеоролики, на которых видны обломки воздушного судна. Сообщалось, что пострадал один военнослужащий правительственных войск.
Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели: на фоне вывода из страны американских войск талибы усилили наступление. В воскресенье СМИ написали, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
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Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
Сейчас в аэропорту Кабула царит хаос: представители дипмиссий и местные жители пытаются в спешке улететь, слышны выстрелы; по неофициальным данным, есть погибшие.
Талибы пытаются навести порядок в столице, призывают людей вернуться в дома и на рабочие места, обещают обеспечить безопасность иностранцам.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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