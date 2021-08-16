https://ru.sputnik.md/20210816/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-nedelya-budet-zharkoy-43929072.html
Самый точный прогноз погоды: неделя будет жаркой
Самый точный прогноз погоды: неделя будет жаркой
Точный прогноз погоды на 16-20 августа от Gismeteo в Молдове.
2021-08-16T07:00+0300
2021-08-16T07:00+0300
2021-08-16T07:00+0300
прогноз
синоптики
погода
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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 16 августа в Молдове столбики термометров покажут от +30 до +35 градусов по Цельсию. Осадков не ожидается. Ночью температура упадет до +15, +20 градусов.Малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый.С понедельника до 19 августа в Молдове действует "желтый код" метеоопасности в связи с жарой.Точный прогноз погоды в Кишиневе 16 августа: ночью – от +16 до +18, днем – от +31 до +33.В последующие дни температура воздуха днем будет сохраняться на уровне +35 градусов. Жара слегка спадет к 19 августа, когда синоптики обещают кратковременные грозовые дожди.В ближайшие сутки на реке Днестр на участке Наславча-Каменка ожидается колебание уровня воды в пределах 10-20 сантиметров. На остальной части рек Днестр, Прут и на малых реках существенных изменений не ожидается.Праздники и народные приметыВ православной церкви 16 августа почитается память Антония Римлянина, жившего в XI-XII веках. В житии святого, датированного XVI столетием, говорится, что Антоний был рожден и воспитывался в семье православных римлян. Он рано стал сиротой и большую часть наследства раздал бедным. Оставшуюся часть выбросил в море, а сам принял монашеский постриг.Раньше говорили, что по погоде 16 августа можно понять, каким будет октябрь, а сильный ветер в этот день – примета снежной зимы. Если же на Антона пошел дождь, то погода сохранится такой еще несколько дней.Когда 16 августа рождался мальчик, то говорили, что он будет отчаянным и взбалмошным. Иными словами, "будет у него ветер в голове". Рожденная в этот день девочка, как считали, обладала поистине "мужским" характером.В старину также были уверены, что в этот день нельзя делать уборку в доме – так можно свое счастье и богатство вымести.
https://ru.sputnik.md/20210813/zhara-moldova-preduprezhdenie-meteo-43868919.html
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
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прогноз, синоптики, погода
Самый точный прогноз погоды: неделя будет жаркой
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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 16 августа в Молдове столбики термометров покажут от +30 до +35 градусов по Цельсию. Осадков не ожидается. Ночью температура упадет до +15, +20 градусов.
Малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый.
С понедельника до 19 августа в Молдове действует "желтый код" метеоопасности в связи с жарой.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 16 августа: ночью – от +16 до +18, днем – от +31 до +33.
В последующие дни температура воздуха днем будет сохраняться на уровне +35 градусов. Жара слегка спадет к 19 августа, когда синоптики обещают кратковременные грозовые дожди.
В ближайшие сутки на реке Днестр на участке Наславча-Каменка ожидается колебание уровня воды в пределах 10-20 сантиметров. На остальной части рек Днестр, Прут и на малых реках существенных изменений не ожидается.
Праздники и народные приметы
В православной церкви 16 августа почитается память Антония Римлянина, жившего в XI-XII веках. В житии святого, датированного XVI столетием, говорится, что Антоний был рожден и воспитывался в семье православных римлян. Он рано стал сиротой и большую часть наследства раздал бедным. Оставшуюся часть выбросил в море, а сам принял монашеский постриг.
Раньше говорили, что по погоде 16 августа можно понять, каким будет октябрь, а сильный ветер в этот день – примета снежной зимы. Если же на Антона пошел дождь, то погода сохранится такой еще несколько дней.
Когда 16 августа рождался мальчик, то говорили, что он будет отчаянным и взбалмошным. Иными словами, "будет у него ветер в голове". Рожденная в этот день девочка, как считали, обладала поистине "мужским" характером.
В старину также были уверены, что в этот день нельзя делать уборку в доме – так можно свое счастье и богатство вымести.