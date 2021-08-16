https://ru.sputnik.md/20210816/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-nedelya-budet-zharkoy-43929072.html

Самый точный прогноз погоды: неделя будет жаркой

Самый точный прогноз погоды: неделя будет жаркой

Точный прогноз погоды на 16-20 августа от Gismeteo в Молдове.

2021-08-16T07:00+0300

2021-08-16T07:00+0300

2021-08-16T07:00+0300

прогноз

синоптики

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/19/31429666_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_60f866e43421bbca8332e2c391d49e3a.jpg

КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 16 августа в Молдове столбики термометров покажут от +30 до +35 градусов по Цельсию. Осадков не ожидается. Ночью температура упадет до +15, +20 градусов.Малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый.С понедельника до 19 августа в Молдове действует "желтый код" метеоопасности в связи с жарой.Точный прогноз погоды в Кишиневе 16 августа: ночью – от +16 до +18, днем – от +31 до +33.В последующие дни температура воздуха днем будет сохраняться на уровне +35 градусов. Жара слегка спадет к 19 августа, когда синоптики обещают кратковременные грозовые дожди.В ближайшие сутки на реке Днестр на участке Наславча-Каменка ожидается колебание уровня воды в пределах 10-20 сантиметров. На остальной части рек Днестр, Прут и на малых реках существенных изменений не ожидается.Праздники и народные приметыВ православной церкви 16 августа почитается память Антония Римлянина, жившего в XI-XII веках. В житии святого, датированного XVI столетием, говорится, что Антоний был рожден и воспитывался в семье православных римлян. Он рано стал сиротой и большую часть наследства раздал бедным. Оставшуюся часть выбросил в море, а сам принял монашеский постриг.Раньше говорили, что по погоде 16 августа можно понять, каким будет октябрь, а сильный ветер в этот день – примета снежной зимы. Если же на Антона пошел дождь, то погода сохранится такой еще несколько дней.Когда 16 августа рождался мальчик, то говорили, что он будет отчаянным и взбалмошным. Иными словами, "будет у него ветер в голове". Рожденная в этот день девочка, как считали, обладала поистине "мужским" характером.В старину также были уверены, что в этот день нельзя делать уборку в доме – так можно свое счастье и богатство вымести.

https://ru.sputnik.md/20210813/zhara-moldova-preduprezhdenie-meteo-43868919.html

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

прогноз, синоптики, погода